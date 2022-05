Zbývá posledních několik dnů na přiznání k dani z nemovitostí a k dani silniční

Standardně se sice obě přiznání podávají do konce ledna, letos však došlo k odkladu a poplatníci je mohou beztrestně podat až do 1. dubna. Ta stejná lhůta platí i pro doplatek silniční daně.

Přiznání stačí podat do začátku dubna

Už na začátku roku došlo o odkladu lhůt pro podání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí a také k daní silniční. Lhůta pro podání přiznání obyčejně končí 31. ledna, letos však jde formuláře podat až do 1. dubna. Ministryně financí totiž kvůli koronaviru rozhodla o prominutí pokuty za pozdní podání přiznání, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. dubna 2021.

Kdo podá přiznání později, pokuta se mu bude počítat už od února. Penále činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Pokuta se ale nepředepíše, pokud částka nepřekročí 1000 Kč.

Kdo podává přiznání k dani z nemovitých věcí

Co se týče základních principů daně z nemovitých věcí, nic se pro letošek nemění. Přiznání k dani z nemovitých věcí podávají poplatníci, u nichž se změnily okolnosti rozhodné pro stanovení daně. Hlavně se jedná o poplatníky, kteří v roce 2020 nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku.

Přiznání musí podat i ti, kteří v minulosti k přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je rovněž změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu.

Poplatníci, kteří nějakou nemovitost darovali, prodali nebo jinak pozbyli, nemusí v některých případech podat přímo daňové přiznání a stačí, když finančnímu úřadu ohlásí změnu ve vlastnictví nemovitosti formou písemného oznámení. Toto ale platí jen pro poplatníky, kteří už v daném kraji žádnou nemovitou věc nemají. Pokud někomu v daném kraji ještě nějaká další nemovitá věc zbyla, musí podat dílčí daňové přiznání.





Lhůta pro zaplacení daně zůstala stejná. Většina poplatníků musí daň zaplatit do pondělí 31. května. Pokud výše daně překročí 5000 korun, je možné ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek, přičemž první je nutné uhradit do konce května a druhou do středy 1. prosince. Výjimku mají zemědělci a chovatelé ryb, kteří musí daň či první část daně doplatit do středy 1. září. Případným druhým termínem zůstává 1. prosinec.

Kdo podává přiznání k dani silniční

Přiznání k silniční dani podává fyzická nebo právnická osoba, která provozuje vozidlo registrované v České republice a využívá jej ke své činnosti a je zapsána v technickém průkazu. Poplatníkem daně může být také zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití jeho osobního automobilu při výkonu práce, jestliže daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla. Pokud existuje u jednoho vozidla poplatníků více, hradí daň společně a nerozdílně.

U silniční daně se do konce ledna běžně nepodává pouze přiznání, ale rovněž se i doplácí samotná daň. Také v tomto případě ale platí letos odklad a silniční daň lze bez rizika sankce doplatit až do 1. dubna. Opět ovšem mějte na paměti, že v případě zpoždění se úroky z prodlení budou počítat už od února.