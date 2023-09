Znáte klientský portál JENDA? Zatím ho využijete jen pro rodičovský příspěvek

Co je smyslem JENDY?

Cílem ministerstva práce a sociálních věcí je vytvořit jedno místo, kde klient bude mít informace o všech svých příspěvcích a žádostech. Uvádí, že postupně budou do JENDY převedeny další dávky a příspěvky tak, aby v budoucnu už nebylo potřeba chodit s žádostí na úřad. Klienti tak budou moci vyřizovat vše potřebné podobně komfortně, jak jsou zvyklí například při obsluze svého bankovního účtu, doplňuje ministerstvo s tím, že postupem času převede do této klientské zóny také agendu zaměstnanosti.

Logo klientské zóny JENDA Autor: MPSV, podle licence: Rights Managed

O rodičovský příspěvek je možné žádat od srpna

Klientský portál JENDA začal fungovat už v loňském roce, kdy přes něj bylo možné požádat o jednorázový příspěvek 5 000 korun na dítě, čehož využilo téměř 600 tisíc rodin. Digitální žádost o rodičovský příspěvek prostřednictvím JENDY pak ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo v půlce srpna. Podat ji přes něj mohou jak rodiče z řad zaměstnanců, tak OSVČ. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka k tomu dodal, že u žádosti kladli důraz na to, aby vše bylo maximálně intuitivní a zbytečně například po žadatelích nechtěli složitě vypisovat údaje, které stát již má. Ministr na svém profilu na sociální síti X (dříve Twitter) uvedl, že od 16. srpna do 12. září klientská zóna JENDA zpracovala v on-line režimu 44,4 % žádostí o rodičovský příspěvek. Ze 7213 žádostí bylo rovných 3200 ks podáno přes JENDU a do 98 % z nich nebylo potřeba zasáhnout lidskou rukou, doplnil.

Jak se do zóny přihlásit?

Klientská zóna se nachází na webové stránce https://jenda.mpsv.cz/ a v současné době se do ní lze přihlásit jen jako fyzická osoba a není možné jednat v zastoupení. Úkony je tak možné vyřizovat pouze za svou osobu.





Po kliknutí na tlačítko Přejít do aplikace se uživatelé přesunou na web https://nia.identitaobcana.cz/, kde jsou možnosti přihlášení. Podobně jako u jiných aplikací státní správy se jedná o mobilní klíč eGovernmentu, eObčanku, NIA ID, IIG – International ID Gateway, I.CA identitu s kartou Starcos, MojeID a bankovní identitu.

Možnosti přihlášení do klientské zóny JENDA Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

Po přihlášení se uživatel dostane na stránku s Přehledem, kde najde novinky (aktuálně se týkající rodičovského příspěvku), dávky, přes které se lze opět dostat k žádosti o rodičovský příspěvek, a povinnosti k vyřízení.

Rozhraní JENDY po přihlášení Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

Žádost uživatele navádí

Po kliknutí na tlačítko Chci požádat si mohou uživatelé klientské zóny přečíst informace o rodičovském příspěvku, jako je například jeho výše a také podmínky nároku na příspěvek, mezi které patří například, že žadatel a nejmladší dítě v rodině splňují podmínky pobytu a bydliště v České republice.

Před samotným vyplňováním je potřeba zvolit možnosti předvyplnění žádosti, tedy udělit nebo neudělit souhlas s načtení dat od České správy sociálního zabezpečení a Informačního systému základních registrů. Když jej uživatel udělí, data se automaticky předvyplní do formuláře, v opačném případě je posléze vyplňuje sám.

JENDA – Souhlas s předvyplněním Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

Žádost o rodičovský příspěvek je rozdělena do čtyř kroků:

Dítě (vícerčata)

Žadatel a druhý rodič

Výpočet příspěvku

Přehled žádosti

Nejprve je tedy potřeba vyplnit údaje o dítěti, a to od povinných údajů, jako je jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, až po nepovinné zadání adresy trvalého pobytu nebo čísla dokladu totožnosti. Poté je potřeba dítě ověřit kliknutím na tlačítko a pokračovat ve vyplňování žádosti. K dalším údajům patří potvrzení, že žadatel pečuje celý kalendářní měsíc osobně a celodenně o výše uvedené dítě.

Ukázka prvního kroku žádosti Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

V dalším kroku rodič zadává svou adresu, způsob notifikace a také výplaty příspěvku a je zde možné přidat druhého rodiče.

Dále si je možné zvolit, jakým způsobem chcete čerpat rodičovský příspěvek, tedy od jakého data, v jaké měsíční výši a po jakou dobu.

Ukázka žádosti – výpočet rodičovského příspěvku Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

Nakonec stačí zkontrolovat údaje v přehledu žádosti, zatrhnout čestná prohlášení a přes tlačítko Podat žádost.

Ukázka z žádosti – čestné prohlášení Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

Co se stane po odeslání žádosti?

V době od podání žádosti až do rozhodnutí ve věci se žádost nachází ve stavu „Zpracovává se“. Jak uvádí úřad v nápovědě, tento stav znamená, že žádost prochází nutnými validačními procesy a úředníci vyhodnocují dodané podklady. Jakmile bude o dávce rozhodnuto, bude zájemci zaslán dokument obsahující detaily rozhodnutí. Pokud máte zřízenou datovou schránku (pro fyzické osoby), bude vám dokument doručen tímto způsobem, v opačném případě bude zaslán poštou na vámi uvedenou korespondenční adresu v žádosti. Dokument si můžete stáhnout i přímo v klientské zóně, popisují zde dále.

Jak probíhá zpracování žádosti?

Ministerstvo v souvislosti s digitalizací vysvětluje, že žádost putuje nejprve ke kontrole specializovanému pracovišti, takzvanému back-office. Pokud by v žádosti chyběl nějaký údaj nebo dokument, přes JENDU kolegové z back-office pošlou žádost o doplnění. Nemusíte se bát, že by kvůli chybějícím nebo nesprávným údajům zůstala žádost nevyřízená. Vždy vás budeme kontaktovat a společně žádost doplníme či opravíme, podotýkají.

Co dalšího se v portálu chystá?

Jak zmiňuje ministerstvo práce a sociálních věcí, do budoucna se do klientské zóny přesunou i další dávky státní sociální podpory. V říjnu by se mělo jednat o přídavek na dítě a v lednu příštího roku pak o příspěvek na bydlení. JENDU čeká další rozšíření, a to o agendu zaměstnanosti.