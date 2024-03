Zrušme zákaz prodeje o svátcích, ať mohou být kontroloři ČOI se svými rodinami

A tak jsme se opět mohli dočíst, jak by aspoň o Vánocích měly být rodiny pospolu a lidé by neměli čas trávit prací apod. a nikdo opět nevzpomenul na chudáky kontrolory České obchodní inspekce (ČOI), kteří musí kvůli zákonu o svátcích do práce.

Zákaz platí od roku 2016

Návrh na zavedení zákazu prodeje ve vybraných svátcích předložili v roce 2014 senátoři ČSSD. Přestože zdůvodnění návrhu bylo prakticky nulové, chybělo v něm jakékoli vyčíslení dopadů, návrh nakonec prošel a zákaz nabyl účinnosti v říjnu 2016. Jediné, co se dalo v důvodové zprávě dočíst, bylo: Sociální dopady budou příznivé, neboť lidé budou mít více volného času, aby se mohli věnovat své rodině a koníčkům, na což klade Evropská unie zvýšený důraz. Pracovní život by neměl negativně zasahovat do rodinného a osobního života.

Ze zákona následně po několika letech vypadly velkoobchody, a norma se dokonce dostala i před Ústavní soud. Ten nakonec neshledal, že by byla protiústavní. Soud v nálezu mimo jiné uvedl: Po tisíciletí platí v našem civilizačním okruhu zásada, že je nezbytné, aby lidé nepracovali bez odpočinku každý den, proto i formou různých náboženských příkazů byl vymezen přinejmenším jeden den v týdnu jako den odpočinku. Za výsadu zákonné pracovní doby a možnost pravidelného odpočinku bojovaly generace námezdně pracujících. (…) V posledních desetiletích však došlo k rozvolnění pravidelného střídání pracovních a svátečních dnů v týdnu, a to jak ke škodě rodinného života, tak i k újmě na osobní spokojenosti. Zavedení určitých dnů v roce, které budou obecně chápány jako dny, které nejsou určeny k práci, představuje zmenšení takové újmy.





Zapomnělo se na e-shopy

Že byl zákon nedomyšlený a odfláknutý, ukázaly i spory e-shopů s ČOI o tom, zda jsou výdejny e-shopů také obchodem, který musí být zavřen. Celou věc nakonec musel rozseknout Nejvyšší správní soud, který se přiklonil na stranu internetových prodejců.

Poslanci ODS chtějí zákaz zrušit

Přestože má ČR již několik let novou vládu, ve které jsou většinově strany, které hlasovaly proti zákazu, ke zrušení normy se kabinet nijak neměl. Důvodem zřejmě byli lidovci, kteří zákaz v minulosti podpořili, a dokonce prosazovali, aby se rozšířil na všechny svátky. Klidné vody však před několika dny rozvířili poslanci ODS Jan Bureš a Pavel Staněk, kteří předložili návrh zákona, který zákaz prodeje o svátcích ruší. Ihned po předložení návrhu se dle očekávání ozvali lidovci, že zrušení nepodpoří a že jde podle nich o porušení koaliční smlouvy.

Proti návrhu se vymezila na sociální síti X (bývalý Twitter) také místopředsedkyně Sociální demokracie, podle které je státní svátek den volna a co největší množství lidí by mělo mít možnost ho strávit se svou rodinou .

Před 8 lety @SOCDEM_cz prosadila omezení prodeje v supermarketech, aby i pokladní nebo skladníci*e mohli trávit Vánoce s blízkými. ODS je zase u moci a navrhují jeho zrušení.



Státní svátek je den volna a co největší množství lidí by mělo mít možnost ho strávit se svou rodinou. pic.twitter.com/bkkXizg4CA — Daniela Ostrá (@DanielaVasatko) March 11, 2024

Norma je nesmyslně postavená

Zda se podaří zrušit zákon o prodejní době v maloobchodě, zůstává kvůli postoji lidovců ve hvězdách. Faktem nicméně zůstává, že zákon je nesmyslně selektivní. Netýká se totiž všech státních svátků, ale pouze některých, přičemž předkladatelé normy tento výběr nijak nikdy nezdůvodnili. Selektivní je i ohledně toho, že právo na klid s rodinou o svátcích mají mít prodavači a nikoli třeba číšníci nebo řidiči autobusů. Selektivní je navíc i v tom, jací prodavači, jelikož obchody do 200 m2 mohou zůstat otevřené a prodavači v malých obchodech tak nemají právo na klid s rodinou. Zákon dále škodí i řadě zaměstnanců, kteří by naopak během svátků klidně pracovali, protože ze zákona mají právo na příplatky, avšak kvůli zákazu prodeje mají smůlu.

Proč nikdo nemyslí na kontrolory ČOI?

Norma však přinesla ještě jeden paradox. Přestože se její předkladatelé a zastánci (a vlastně i Ústavní soud) zaklínají tím, že i prodavači mají nárok strávit Vánoce se svými blízkými či v rodinném kruhu tradičně oslavit Den české státnosti a zavraždění sv. Václava (případně vyvraždění Slavníkovců), v klidu ignorují jinou skupinu zaměstnanců, kterou zákon naopak donutil chodit během svátků do práce.

Ano, jde o inspektory ČOI, kteří musí během svátků kontrolovat, zda obchody opravdu mají zavřeno. Aby jedna skupina pracovníků mohla být doma s rodinou, jinou skupinu zákonodárci donutili jít během svátků do práce. Copak u inspektorů ČOI už argumenty neplatí? Copak kontroloři ČOI nemají mít více volného času, aby se mohli věnovat své rodině a koníčkům, na což klade Evropská unie zvýšený důraz? U nich může pracovní život negativně zasahovat do rodinného a osobního života? To nemají mít právo pracovníci inspekce trávit Vánoce s blízkými? Proč se kontrolorům nezmenší újma na osobní spokojenosti zavedením určitých dnů v roce, které jsou obecně chápány jako dny, které nejsou určeny k práci, ale naopak se jim zvětšila tím, že musí do práce během svátků?

Pokud by zastánci zákazu prodeje byli argumentačně poctiví, měli by navrhnout i zákon, který zakáže kontrolorům ČOI provádět během svátků kontroly. A samozřejmě také zákony pro další profese. I číšníci a uklízeči mají právo na to být o svátcích s rodinami. A co třeba řidiči? Proč prostě zcela nezastavit během svátků život a nerozjímat v rodinném kruhu nad zavražděním sv. Václava a dopadu této události na vývoj českých zemí?

Anebo by se mohla zvolit rozumnější cesta a zákaz prodeje prostě zrušit.