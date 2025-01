Zvažujete využít režim paušální daně? Nabízíme přehledný manuál

Co je paušální daň?

Paušální daň je režim určený pro fyzické osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), který sloučí tři základní povinné odvody do jedné měsíční platby. Tato platba zahrnuje platbu na daň z příjmu, platbu na sociální pojištění a platbu na zdravotní pojištění.

Hlavním cílem tohoto režimu je zjednodušit podnikatelům administrativní povinnosti spojené se zdaňováním příjmů a podáváním daňových přiznání, protože při využití režimu paušální daně nemusí poplatníci podávat daňové přiznání ani přehledy pro pojišťovny. Nesmí však dojít k porušení podmínek.

Kdo může využít paušální daň?

Režim paušální daně není dostupný všem podnikatelům. Přihlásit se mohou OSVČ, které splňují zákonem stanovené podmínky.





Dle zákona o daních z příjmů je poplatník v paušálním režimu od prvního dne rozhodného zdaňovacího období poplatník daně z příjmů fyzických osob, který k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období:

je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující důchodové pojištění

je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující veřejné zdravotní pojištění a která není vyňata z povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině

není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační povinnost k dani z přidané hodnoty , s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby

, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti

není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení.

Dále musí platit, že poplatník ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím rozhodnému zdaňovacímu období nepřesáhl rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu a k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Poslední podmínkou je podání oznámení o vstupu do paušálního režimu správci daně, ve kterém si poplatník zvolí pásmo paušálního režimu, a to nejpozději v poslední den lhůty pro podání oznámení o vstupu do paušálního režimu. Poplatníci mají na výběr ze tří pásem paušální daně. Jedním z kritérií výběru je tzv. rozhodný příjem.

Jaké další příjmy mohu mít, pokud mám režim paušální daně?

Zákon o daních z příjmů stanovuje, kdy je poplatník považován za poplatníka v režimu paušální daně. Takový poplatník splňuje podmínky stanovené zákonem a zároveň má pouze následující příjmy. Poplatník daně z příjmu fyzických osob může mít:

příjmy od daně osvobozené

příjmy, které nejsou předmětem daně

příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,

příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, pokud se nejedná o příjmy podle bodů 1 až 3 a pokud celková výše těchto příjmů nepřesáhne 50 000 Kč.

Pásma paušální daně

Volba pásma paušální daně závisí nejen na výši příjmů, ale také na druhu vykonávané činnosti. Proto jsou dle zákona o daních z příjmů zavedeny tři pásma paušálního režimu. Pro zjednodušení uvádíme rozhodné příjmy pro volbu pásma v tabulce.

Pásma paušální daně Zvolené pásmo Druh činnosti Výše příjmů 1. pásmo bez ohledu na druh činnosti 1 000 000 Kč 1. pásmo 75 % příjmů tvoří příjmy, u nichž lze uplatnit 60% nebo 80% výdajový paušál 1 500 000 Kč 1. pásmo 75 % příjmů tvoří příjmy, u nichž lze uplatnit 80% výdajový paušál 2 000 000 Kč 2. pásmo bez ohledu na druh činnosti 1 500 000 Kč 2. pásmo 75 % příjmů tvoří příjmy, u nichž lze uplatnit 60% nebo 80% výdajový paušál 2 000 000 Kč 3. pásmo bez ohledu na druh činnosti 2 000 000 Kč

Hlavní předností paušální daně je jednoznačně zjednodušení administrativní zátěže. Podnikatelé tak nemusí vést ani daňovou evidenci, ani složité účetnictví a zároveň nemusí (při splnění podmínek) podávat daňové přiznání. Dochází tak mimo jiné i k výhodě, že provádí pouze jednu platbu namísto tří.

Jak se přihlásit do režimu paušální daně?

Přihlášení do režimu paušální daně je jednoduché a lze ho provést více způsoby. Stačí vyplnit přihlášku a předat ji správci daně. Využít tak poplatníci mohou například portál MOJE daně, EPO podatelnou nebo zaslat přihlášku datovou zprávou, poštou nebo donést osobně na finanční úřad.

Výhodou je, že postačí vyplnit pouze jednu přihlášku a okresní správa spolu se zdravotní pojišťovnou dostanou informaci o vstupu do režimu. Je nutné však stihnout přihlášku podat do 10. ledna, pokud se jedná o stávající podnikatele. Pozdním podáním bohužel možnost využít paušální režim zaniká. To však neplatí u nově vzniklé podnikatele. Ti podávají přihlášku nejpozději do dne, kdy došlo k založení živnosti.

Kolik budete platit a jak funguje platba?

Platba paušální daně probíhá vždy do 20. dne daného měsíce. OSVČ si mohou nastavit trvalý příkaz na svůj účet a tím zcela odbourat starosti s pravidelnými platbami.

Výše paušální daně je odvislá od typu zvoleného pásma. Pro rok 2025 je výše paušální daně stanovena následovně:

1. pásmo – 8 716 Kč

2. pásmo – 16 745 Kč

3. pásmo – 27 139 Kč