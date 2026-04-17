Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů je absurdní

Vzhledem k tomu, že proti názoru ministerstva vystoupil i premiér Andrej Babiš, dá se očekávat, že ministerstvo financí nakonec ustoupí. Zůstává však záhadou, proč na této bizarnosti tak lpí.
Příspěvky na zábavu mají být daňově výhodnější než na zdraví
Jak už upozornil server Podnikatel.cz minulý týden, ministerstvo financí chce zrušit limity pro daňové osvobození u volnočasových benefitů, ale u zdravotních je navrhuje ponechat. Příspěvek na zábavu by tak byl daňově výhodnější než příspěvek na prevenci rakoviny.
Zachování limitu pro zdravotní benefity považujeme za opodstatněné, a to z důvodu, že při jeho odstropování by mohlo docházet k bezlimitnímu osvobození plnění, které primárně neslouží k ochraně či zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců, či jejich rodinných příslušníků. Mohlo by tak docházet k osvobození plnění a vytváření prostoru pro využívání tohoto institutu k daňové optimalizaci, která již neslouží primárně k ochraně či zlepšení zdravotního stavu, aniž by přinášela odpovídající společenský přínos, vysvětloval serveru Podnikatel.cz záměr autorů Michal Žurovec, mluvčí ministerstva financí¨
Ano, asi si lze představit, že odstropování by mohlo vést v některých případech k daňové optimalizaci. Ovšem to samé platí i volnočasové aktivity, kde ministerstvo naopak navrhuje zastropování zrušit. Proč by mělo být zneužívání u zdravotních benefitů být vyšší než u volnočasových benefitů, však ministerstvo nevysvětlilo a nepředložilo k tomu žádná data ani argumenty.
Zdůvodnění ministerstva není přesvědčivé, upozorňují připomínková místa
Ostatně nad zdůvodnění ministerstva se podivila i některá připomínková místa.
Na jedné straně je v návrhu obsaženo rozvolnění režimu volnočasových benefitů, u nichž je riziko využití pro neadekvátní nadstandardní či čistě spotřební účely zjevné, zatímco u zdravotních benefitů, které mají prokazatelný preventivní a veřejně prospěšný charakter, je zachováván restriktivní přístup. Obava ze zneužívání není přesvědčivá, neboť obdobné riziko existuje i u volnočasových benefitů, upozornily například odbory.
Podobně se vyjádřila i Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR), která nevidí důvod, proč by zdravotní benefity měly být nyní nevýhodnější než volnočasové, zvláště když byly dosud zvýhodněny vyšším hodnotovým limitem, což vyjadřovalo podporu péče o zdraví zaměstnanců.
V neposlední řadě je argument o tom, že by byly poskytovány benefity přesahující skutečné zdravotní potřeby zaměstnanců nebo jejich rodin nepodložený čísly a vysoce spekulativní, dodala KZPS ČR.
Další argumenty ministerstva už jsou absurdní
Ministerstvo financí se ovšem nevzdalo a rozhodlo se setrvat na svém. Argumenty ovšem využilo velice svérázné:
Zachování limitu u zdravotních benefitů je věcně odůvodněné. Zatímco volnočasové benefity mají převážně společenský nebo relaxační charakter a jejich hodnotové limity nemají přímý vliv na prevenci nemocí ani udržení pracovní schopnosti, zdravotní benefity přímo podporují zdraví zaměstnanců, prevenci nemocí a dlouhodobou pracovní výkonnost. Zrušení limitu by mohlo vést k poskytování výhod přesahujících skutečné zdravotní potřeby zaměstnanců, které by byly daňově osvobozeny, aniž by přinášely reálný zdravotní prospěch. Zachování limitu umožňuje cílené a efektivní využití těchto benefitů s pozitivním dopadem pro zaměstnance i veřejný zdravotní systém. Odlišné zacházení s volnočasovými a zdravotními benefity tedy odpovídá jejich rozdílné společenské a ekonomické hodnotě a účelu, který sledují.
Kouzelná je především druhá věta („Zatímco volnočasové benefity mají převážně společenský nebo relaxační charakter a jejich hodnotové limity nemají přímý vliv na prevenci nemocí ani udržení pracovní schopnosti, zdravotní benefity přímo podporují zdraví zaměstnanců, prevenci nemocí a dlouhodobou pracovní výkonnost.“), která je vzorovým argumentem, proč zrušit limit u zdravotních benefitů a z volnočasových je ponechat. Ministerstvo ji však z nějakého záhadného důvodu myslí jako podporu pro zcela opačné řešení.
Stejně tak i poslední věta o rozdílné společenské a ekonomické hodnotě zní jako logický argument pro zvýhodnění zdravotních benefitů, ale i zde se jedná o podporu opačného řešení.
Fakt jsou příspěvky na zábavu hodnotnější než na zdraví?
Nelze se proto divit, že hned několika připomínkovým místům se toto zdůvodnění nezamlouvalo a trvala na rozporu.
Z odůvodnění vypořádání se zdá, že předkladatel pokládá příspěvky na sport, kulturu, vzdělání za hodnotnější, než příspěvky na zdraví. S tímto hodnocením nesouzníme, napsala třeba KZPS ČR.
Nelogické, aby byly zachovány bez limitu pouze volnočasové benefity. Volnočasové benefity (fitcentrum, sportovní akce) jsou bezlimitní, zatímco zdravotní benefity (preventivní onkologie, zubní péče) jsou limitovány. Z hlediska veřejného zdraví i z perspektivy systémového práva jde o hodnotovou inverzi, která nemá racionální opodstatnění, reagovalo ministerstvo zdravotnictví.
Ministerstvo chce zrušit legislativní počin roku 2024
Aby toho nebylo málo, tak ministerstvo financí jde v tomto ohledu i proti premiérovi Andreji Babišovi, který na nedávné tripartitě uvedl, že limity budou zrušeny i u zdravotních benefitů. Je proto vysoce pravděpodobné, že ministerstvo nakonec bude „přehlasováno“ a limity zmizí i u zdravotních benefitů. Zůstává však s podivem, proč ministerstvo financí na tomto bizarním kroku, ke kterému navíc nemá věcné argumenty, tak trvá.
Mimochodem, úprava benefitů, která platí v současnosti (tedy, že pro zdravotní benefity platí vyšší limit než pro volnočasové benefity) dokonce získala ocenění legislativní počin roku 2024. Ministerstvo tak jde svým postojem takřka doslova proti všem.