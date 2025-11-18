Podnikatel.cz  »  Články  »  Jak ovládnout nejsilnější nákupní sezónu s Kaufland Global Marketplace

Jak ovládnout nejsilnější nákupní sezónu s Kaufland Global Marketplace

Autor: Kaufland Global Marketplace
Využijte Kaufland Global Marketplace k vygenerování vysokých prodejů v hlavní sezóně až v sedmi zemích!
Dnes
pr článek

Black Week a Vánoce – potenciálně nejlukrativnější období roku již klepou na dveře. Ať už jako rozšíření stávající multikanálové strategie či jako vstup do e-commerce, rozšíření tuzemského prodeje nebo jako jednoduchý způsob internacionalizace – marketplace Kauflandu dávají prodejcům i značkám všech velikostí příležitost rychle a efektivně zvýšit svůj (přeshraniční) obrat.

Jste připraveni plně využít potenciál hlavní sezóny ve svém podnikání?
Začněte prodávat s Kaufland Global Marketplace hned teď a připravte se na úspěšnou hlavní sezónu s pomocí těchto pěti kroků!

1. Oslovte miliony zákazníků: Prodávejte s Kaufland Global Marketplace

Kaufland Global Marketplace je komplexní řešení, které stojí za mezinárodními markeplace Kauflandu. Zaregistrujte se nyní jako prodejce a oslovte potenciálně až 139 milionů online zákazníků. Podstatnou výhodou je to, že velká cílová skupina zná velmi dobře značku Kaufland. S 1 600 prodejnami v osmi zemích kombinuje Kaufland kamenné prodejny s online obchodováním. V zemích, ve kterých marketplace působí, je povědomí o značce až 99 procent. Online marketplace zaznamenávají až 43 milionů online návštěvníků měsíčně.

2. Generujte přeshraniční obrat: Využijte všech sedm marketplace Kauflandu

Využijte potenciálu Kaufland Global Marketplace a začněte prodávat na všech marketplace Kauflandu – v České republice a na Slovensku, v Německu, Francii, Itálii, Polsku a v Rakousku – a dosáhněte sedminásobných úspěchů v hlavní sezóně. Přidání dalších marketplace Kauflandu je zdarma a velmi snadné. Základní technologie multi marketplace umožňuje bezproblémovou kontrolu všech údajů o nabídkách, produktech a objednávkách z jednoho portálu, takže náročnost spojená s prodejem po celé Evropě zůstává nízká, zatímco vaše prodeje rostou!

3. Rozšiřte své podnikání: Využijte další služby marketplace

Kaufland Global Marketplace vám nabízí podporu, abyste mohli rychle a snadno vstoupit na nové trhy a dosáhnout tak v rámci celé Evropy úspěchu v hlavní sezóně:

  • Překlad údajů o produktech a právních textů: automatizovaný a zdarma
  • Osobní podpora pro prodejce: telefonicky a e-mailem
  • Zajištění zákaznické podpory 1. úrovně: telefonicky a e-mailem
  • Podpora při platebním procesu: v místní měně s příslušnými platebními metodami

4. Zařaďte do prodeje celý sortiment: Nabídněte zákazníkům široký výběr

Zalistujte své produkty manuálně, a to prostřednictvím nahrání souboru CSV, vlastního API připojení nebo rozhraní od jednoho ze 130 externích softwarových partnerů. Nadchněte velkou cílovou skupinu svým rozsáhlým sortimentem – zalistování vašich položek je zdarma a neomezené.

Extra tip: Nezapomeňte zákazníkům poskytnout rozsáhlé údaje o produktech. Atraktivní obrázky a podrobné informace usnadňují rozhodování o koupi.

5. Zviditelněte se: Využijte dostupných marketingových možností

Využijte marketingových možností na stránkách marketplace a odlište své produkty od konkurence.

Sponzorované reklamy

Zvýrazněte své nabídky nebo značky pomocí reklamy. Získáte tak lepší viditelnost, protože se vaše produkty zobrazí na exkluzivních plochách marketplace Kauflandu. Umožní vám tak odlišit se od konkurence a zaujmout pozornost potenciálních zákazníků.

Poukazy:
Nabízejte slevy formou kupónů na stránkách s podrobnostmi o produktu, ve výsledcích vyhledávání a v doporučeních, abyste svými atraktivními nabídkami zaujali zákazníky, kteří se zaměřují na cenu.

Jste již připraveni využít plného potenciálu hlavní sezóny ve svém podnikání? Pokud ano, stačí udělat první krok a zaregistrovat se nyní s promo kódem KGM-BLACKFRIDAY. Získejte tři měsíce bez základního poplatku na všech marketplace Kauflandu. Akce trvá do 31. prosince 2025. Zaregistrovat se můžete ZDE.

Chcete se dozvědět další zajímavosti ze světa Kaufland Global Marketplace?

