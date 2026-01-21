Podnikatel.cz  »  Články  »  Široký dosah na marketplace Kauflandu: Úspěch prodejce Yourgames

Široký dosah na marketplace Kauflandu: Úspěch prodejce Yourgames

Prodejce Yourgames nadchl evropské zákazníky díky 110 000 produktům na marketplace Kauflandu.
Yourgames byl v roce 2023 jedním z prvních českých prodejců, kteří s Kaufland Global Marketplace vstoupili na německý trh. Kryštof Čeporan, marketplace manager ve společnosti Yourgames, chtěl tímto strategickým rozhodnutím využít lukrativní příležitost: „V Kaufland Global Marketplace jsme spatřovali možnost oslovit nové cílové skupiny a rozšířit naše podnikání ve spolupráci se silnou značkou. Kaufland se v Evropě těší vysoké známosti a důvěra zákazníků v tuto značku nám nabízí velký potenciál.“

Povědomí o značce Kaufland je v zemích, kde tento marketplace působí, až 99 procent, protože za online marketplace Kauflandu stojí prodejce potravin Kaufland. Společnost má 1 600 prodejen v osmi zemích a patří mezi přední maloobchodní řetězce v Evropě. Z toho těží také online marketplace: Každý měsíc navštíví marketplace Kauflandu až 43 milionů návštěvníků.

Rychlý onboarding – rychlé úspěchy

„K oslovení široké cílové skupiny je zapotřebí jen minimální úsilí,“ vysvětluje pan Čeporan a vidí v tom rozhodující výhodu oproti jiným platformám. „Byli jsme příjemně překvapeni, jak rychle a snadno proběhl onboarding. Od jiných poskytovatelů marketplace jsme byli zvyklí, že trvá měsíc nebo i déle, než lze začít generovat první obrat. Prodej na marketplace Kauflandu nám naopak přinesl úspěch již po pouhých několika dnech. Poptávka rychle překonala naše očekávání, takže jsme se soustředili na přidání dalších produktů, abychom mohli vyjít vstříc potřebám širší cílové skupiny.“

Široké portfolio produktů pro mezinárodní cílovou skupinu

Sortiment Yourgames dnes na marketplace Kauflandu zahrnuje více než 110 000 produktů, včetně elektroniky, parfémů, hraček a oblečení. „Naši nabídku jsme neustále rozšiřovali. Abychom využili plný potenciál, nabídli jsme naše produkty na nových prodejních kanálech přímo při spuštění nového marketplace Kauflandu nebo krátce po něm,“ objasňuje pan Čeporan.

Kaufland Global MarketplaceAutor: Yourgames

Nejlepší na tom všem je skutečnost, že postačí minimální úsilí, abyste mohli zařadit další produkty, prodávat je na dalších marketplace Kauflandu a oslovit nové cílové skupiny v dalších zemích. S jedinou registrací mohou prodejci na sedmi marketplace Kauflandu oslovit potenciálně 139 milionů online zákazníků. Díky bezvadně propojené technologii multi marketplace a doplňkovým službám, které jsou prodejcům ze strany marketplace k dispozici, to pro Yourgames bylo velmi snadné: „Možnost spravovat všechny údaje o produktech, nabídkách a objednávkách z jediného portálu nám ušetřila spoustu času a úsilí. Automatizovaný překlad údajů o produktech také znamená další podstatnou výhodu, pokud působíte na více trzích.“ Společnost Yourgames je nyní zastoupena na šesti marketplace Kauflandu.

Prodejci mohou navíc využít komplexní podporu pro mezinárodní prodej v rámci dalších služeb poskytovaných ze strany marketplace, jako je nabídka platebních metod v příslušné místní měně, EPR Management by Kaufland, zákaznická podpora 1. úrovně v místním jazyce a služby, které nabízí externí partnerská síť.

Partnerská spolupráce jako faktor úspěchu

Kaufland Global MarketplaceAutor: Kaufland Global Marketplace

„V Kaufland Global Marketplace máme k dispozici osobní podporu a přímou kontaktní osobu, která nám pomáhá s našimi dotazy,“ dodává pan Čeporan. Dále je pro něj také důležitá možnost aktivně se podílet na tvorbě tohoto komplexního řešení: „Komunikace probíhá na rovnocenné úrovni a naše zpětná vazba je vyslyšena. Neustále jsou vyvíjeny nové služby a funkce, aby bylo možné optimalizovat prodejní prostředí podle našich potřeb. Tento druh spolupráce odlišuje Kaufland Global Marketplace od ostatních platforem. Velmi si ceníme spolehlivého partnerství a jsme přesvědčeni, že společně budeme růst ještě dále.“

Začněte prodávat s Kaufland Global Marketplace! Stačí udělat první krok a zaregistrovat se nyní s promo kódem 2026KGMSTART. Získejte tak tři měsíce bez základního poplatku na všech marketplace Kauflandu. Akce trvá do 28. února 2026. Zaregistrovat se můžete ZDE.

Chcete se dozvědět další zajímavosti ze světa Kaufland Global Marketplace?

