Abeceda umělé inteligence: Průvodce pro podnikatele od A do Z

Co je AI?

Než se pustíme do konkrétních aplikací AI v podnikání, pojďme si nejprve vysvětlit, co to vlastně umělá inteligence je. Umělá inteligence je obor informatiky, který se zabývá vytvářením systémů, které dokážou řešit komplexní úlohy, jako je rozpoznávání nebo klasifikace. To může zahrnovat například zpracování obrazu nebo textu.

Existují dva hlavní typy AI: úzká umělá inteligence (Narrow AI), která se zaměřuje na řešení jediné specifické úlohy, a obecná umělá inteligence (AGI), která se snaží řešit úlohy stejně dobře, nebo dokonce lépe než člověk.

Pro podnikatele je důležité pochopit, jak může AI pomoci zlepšit efektivitu, snížit náklady a zvýšit zisky jejich podnikání. AI může například:

automatizovat rutinní úkoly,

poskytnout hlubší pochopení zákaznického chování prostřednictvím analýzy dat

nebo pomoci při rozhodování tím, že poskytne předpovědi a doporučení založené na velkém množství informací.

V následujících částech se podíváme na konkrétní příklady, jak může AI přinést hodnotu pro vaše podnikání. Inspirací pro sepsání tohoto průvodce o umělé inteligenci pro podnikatele byl článek na webu BBC Future, který se zabývá tím, co byste měli vědět o umělé inteligenci.

A jako Algoritmus

Co je to ten algoritmus? Je to v podstatě sada pravidel nebo instrukcí, které počítač sleduje při provádění úlohy. V kontextu umělé inteligence jsou algoritmy základním stavebním kamenem. Jsou to ony, které umožňují AI učit se, rozhodovat a předpovídat.

Pokud jste někdy slyšeli o strojovém učení, je to v podstatě proces, kdy AI používá algoritmy k tomu, aby se naučila z dat a zlepšila své výkony. Je to trochu, jako když se učíte jezdit na kole. Zpočátku to možná nepůjde, ale čím více to zkoušíte, tím lépe se vám to bude dařit. Stejně tak to funguje s AI a algoritmy. Jsou tím, co jim to umožňuje.

Příklad pro podnikatele:

Představte si, že máte e-commerce obchod, a chcete doporučovat produkty svým zákazníkům na základě jejich předchozího chování. Algoritmus AI může analyzovat historii nákupů zákazníka, prohlížené produkty a další relevantní data, aby předpověděl, které produkty by mohly být pro zákazníka nejzajímavější. Toto prokazatelně vede ke zvýšení prodeje.

B jako Big Data Big

Data, další z těch pojmů, které se v poslední době hodně skloňují. Ale co to vlastně znamená? Jednoduše řečeno, Big Data je obrovské množství dat, která jsou tak velká, že je běžné databázové systémy nedokážou zpracovat.

Ale proč by nás to mělo zajímat? Protože AI miluje data. Čím více dat má, tím lépe se může učit a tím přesnější předpovědi může dělat. Takže pokud máte spoustu dat o svých zákaznících, produktech nebo trhu, AI může tyto informace využít k tomu, aby vám pomohla lépe porozumět vašemu podnikání a udělat lepší rozhodnutí.

Příklad pro podnikatele:

Jako podnikatel v oblasti maloobchodu můžete využít Big Data k analýze nákupních vzorců zákazníků, což vám pomůže předvídat trendy a optimalizovat zásoby. Například se analyzovala data o kamenných prodejnách oblečení v centru měst vs. data o prodejnách na okraji a zjistilo se, že v centru se prodávají spíše S-L modely a na okrajích M-XXL (většinou to souvisí s „péčí o sebe“ lidí, kteří pracují nebo bydlí v okolí prodejny). To vedlo k optimalizaci skladových zásob a výraznému snížení nákladů.

C jako Chatbot

Chatbot je program, který simuluje lidskou konverzaci. Můžete ho použít na svém webu, v aplikaci nebo třeba na sociálních sítích k tomu, aby komunikoval s vašimi zákazníky. AI v chatbotu může zpracovávat přirozený jazyk, což znamená, že dokáže rozumět tomu, co lidé píšou, a odpovídat jim tak, jak by to udělal člověk. Chatboty mohou být skvělým nástrojem pro zlepšení zákaznického servisu, protože mohou odpovídat na otázky 24/7, a to okamžitě. Navíc se mohou učit z každé konverzace, takže čím více s nimi lidé komunikují, tím lepšími se stávají.

Příklad pro podnikatele:

ChatGPT můžete využít jako chatbot pro zákaznickou podporu na vašem webu. Tím můžete ušetřit na nákladech na lidské operátory a zároveň poskytnout rychlou a efektivní podporu svým zákazníkům. Je dobré o tom zákazníky informovat a vždy mít možnost si zvolit operátora v případě neúspěchu.

D jako Data Mining

Data Mining je doslova „dolování dat“. Jde o proces, při kterém se z velkých datových souborů snažíme získat užitečné informace. Může se jednat o vzorce, trendy nebo vztahy, které by nám jinak mohly uniknout.

Umělá inteligence hraje v tomto procesu klíčovou roli, protože dokáže procházet obrovské množství dat mnohem rychleji a efektivněji než člověk. Navíc, AI dokáže najít souvislosti, které by nám mohly uniknout. Takže pokud máte spoustu dat a chcete z nich získat nějaké užitečné informace, Data Mining a AI mohou být vašimi nejlepšími přáteli.

Příklad pro podnikatele:

Pokud máte e-shop, můžete využít data mining k analýze nákupních

vzorců vašich zákazníků a identifikaci produktů, které se často kupují společně. Tyto informace můžete poté využít k vytváření efektivnějších marketingových kampaní a ke zlepšení doporučení produktů pro vaše zákazníky.

E jako Etika

Etika v AI je klíčová. Zejména, pokud jde o zacházení s daty zákazníků. Jako podnikatel musíte zajistit, že vaše použití AI je v souladu s etickými normami a zákony o ochraně dat.

Příklad pro podnikatele:

Pokud používáte AI k personalizaci reklam na základě chování uživatelů na vašem webu, musíte se ujistit, že respektujete jejich soukromí a používáte jejich data zodpovědně. To znamená, že musíte získat jejich souhlas před sběrem dat a být transparentní o tom, jak jsou data používána. Toto nejenže pomůže udržet vaše podnikání v souladu se zákonem, ale také posílí důvěru zákazníků ve vaši značku. Díky různým UX vychytávkám můžete dosáhnout velice vysokého konverzního poměru souhlasů.

F jako Fuzzy logika

Fuzzy logika je koncept, který se používá v umělé inteligenci k modelování neurčitosti a nejednoznačnosti. Na rozdíl od klasické logiky, která pracuje s jasnými hodnotami pravda a nepravda, fuzzy logika pracuje s hodnotami někde mezi. To je užitečné v situacích, kde jsou věci nejasné nebo kde neexistuje jasná odpověď. Například, pokud chcete modelovat, jak se lidé rozhodují, může být fuzzy logika velmi užitečná, protože lidé často neřídí svá rozhodnutí striktní logikou, ale spíše nějakým rozplizlým způsobem.

Příklad pro podnikatele:

Pokud jste v realitním sektoru, můžete využít fuzzy logiku k výpočtu optimální ceny nemovitosti na základě různých nejistých faktorů, jako je lokalita, velikost nebo stav nemovitosti.

G jako Generativní umělá inteligence

Generativní umělá inteligence je oblast AI, která se zabývá vytvářením nových dat nebo obsahu. Může to být cokoli, od obrázků a hudby až po text. Možná jste slyšeli o DeepFakes, což jsou videa, která vypadají jako skutečná, ale byla vytvořena AI. To je právě dílo generativní AI. Ale nemusí to být jen o vytváření falešných videí. Generativní AI může být také použita k vytváření návrhů produktů, generování nápadů na blogy, nebo dokonce k vytváření umění.

Příklad pro podnikatele:

Pokud máte e-shop s oblečením, můžete využít generativní umělou inteligenci k vytváření personalizovaných doporučení pro každého zákazníka na základě jeho předchozího chování a preferencí. To může být například z webu, e-mailu nebo sms.

H jako Halucinace AI

Halucinace AI je termín, který se používá, když AI vytváří nebo „vidí“ věci, které nejsou ve skutečnosti v datech. Například, pokud máte AI, která analyzuje obrázky, může „halucinovat“ objekty, které nejsou na obrázku, nebo přehlédnout objekty, které tam jsou. To může být problém, pokud se spoléháte na AI k tomu, aby vám poskytla přesné informace. Ale na druhou stranu, Halucinace AI může být také zdrojem kreativity. Například, AI může „halucinovat“ nové nápady pro design produktů nebo nové melodie pro písně.

Příklad pro podnikatele:

Pokud jste architekt, můžete využít Halucinace AI k vizualizaci, jak by mohl vypadat dokončený projekt na základě počátečních návrhů a specifikací. Jasná výhoda je tady v kreativitě.

I jako Inteligentní agent

Inteligentní agent je program, který může vnímat své prostředí a podnikat kroky, aby dosáhl svých cílů. Může to být cokoli, od robota, který se pohybuje po místnosti a vyhýbá se překážkám, až po software, který sleduje tržní data a kupuje a prodává akcie. Inteligentní agenti jsou klíčovou součástí mnoha aplikací AI, od autonomních vozidel až po osobní asistenty, jako je Siri nebo Alexa.

Příklad pro podnikatele:

Pokud máte e-shop, můžete využít inteligentní agenty k automatickému zpracování objednávek a aktualizaci stavu skladu v různých systémech, které nejsou spojeny díky speciálním mostům (API apod.)

J jako Jazykové modely

Jazykové modely jsou typem AI, který se zabývá pochopením a generováním textu. Pokud jste někdy používali návrhy textu na svém telefonu nebo pokud jste někdy chatovali s chatbotem, pak jste se setkali s jazykovými modely. Jazykové modely jsou také klíčové pro překlad textu z jednoho jazyka do druhého.

Pokud jste podnikatel a chcete automatizovat komunikaci se svými zákazníky nebo pokud chcete analyzovat sentiment zákaznických recenzí, jazykové modely mohou být velmi užitečné.

Příklad pro podnikatele:

Pokud máte blog, můžete využít jazykové modely k vytváření příspěvků, které jsou více přizpůsobeny zájmům a preferencím vašich čtenářů. Důležitá je zde i tonalita značky, kterou se jazykový model může naučit.

K jako Klasifikace

Klasifikace je úloha, při které AI rozhoduje, do které kategorie daný příklad patří. Například, můžete mít AI, která klasifikuje e-maily jako spam nebo ne-spam, nebo AI, která klasifikuje obrázky zvířat jako kočky, psy, koně atd. Klasifikace je jednou z nejčastějších úloh v AI a je základem mnoha aplikací, od filtrování spamu až po rozpoznávání řeči.

Příklad pro podnikatele:

Pokud máte e-shop, můžete využít klasifikaci k rozdělení vašich zákazníků do segmentů na základě jejich nákupních vzorců, což vám umožní cílit na každý segment s relevantnějšími marketingovými kampaněmi. Příkladem může být i výkonnější e-mailingová komunikace.

L jako Large language models (LLMs)

Large language models (LLMs) jsou velmi velké jazykové modely, které mohou generovat působivě realistický a srozumitelný text. OpenAI's GPT-3 je příkladem LLM. Tyto modely jsou trénovány na obrovském množství textu a mohou generovat text, který je téměř nerozlišitelný od textu napsaný člověkem. LLMs mohou být užitečné v řadě aplikací, od generování nápadů na blogy až po odpovědi na zákaznické dotazy.

Příklad pro podnikatele:

Pokud máte blog o vašem podnikání, můžete využít LLMs ke generování návrhů příspěvků na blog včetně návrhu obsahu. Tyto příspěvky můžou pomoci získat více návštěvníků na váš web z vyhledávačů Google.com a Seznam.cz. Je důležité si ale uvědomit, že nejde o dokonalé copywritery a jejich možnosti jsou stále omezené. Doporučuji systémy takové, které zvládají tonalitu značky (např. GPT4 Plus + plugins).

M jako Marketingová automatizace

Marketingová automatizace je použití softwaru k automatizaci marketingových procesů, jako je správa kampaní na sociálních médiích, sledování interakce zákazníků a segmentace e-mailů. AI hraje klíčovou roli v marketingové automatizaci, protože může analyzovat velké množství dat a poskytnout užitečné informace, které mohou pomoci vylepšit marketingové kampaně.

Příklad pro podnikatele:

AI může analyzovat, jak zákazníci reagují na různé typy reklam, a pomoci vám optimalizovat vaše marketingové strategie. Může jít o webové bannery, e-maily nebo SMS.

N jako Neuronové sítě

Neuronové sítě jsou základem mnoha moderních AI systémů. Jsou inspirovány strukturou lidského mozku a skládají se z tisíců, nebo dokonce milionů jednoduchých procesorových jednotek, které jsou propojeny do sítě. Tyto jednotky nebo neurony pracují společně k tomu, aby zpracovaly informace a učily se z dat. Neuronové sítě jsou klíčové pro mnoho aplikací AI, od rozpoznávání obrazu až po překlad jazyka.

Příklad pro podnikatele:

Pokud máte restauraci, můžete využít neuronové sítě k předpovědi poptávky po různých jídlech v různých časech dne nebo roku, což vám umožní lépe plánovat vaše nákupy a personální obsazení. Osobně využívám GPT4 Plus se speciální nadstavbou „Code Interpreter“, který dokáže přijmout velké množství dat z excelové tabulky, a zpět je exportovat do tabulky.

O jako Open source

Open source je koncept, který se týká softwaru, jehož zdrojový kód je veřejně dostupný a kdokoli ho může studovat, měnit a vylepšovat. Mnoho AI technologií, včetně některých velmi pokročilých, je open source. To znamená, že je můžete použít ve svém podnikání bez toho, abyste museli platit licenční poplatky. Navíc, pokud máte potřebné dovednosti (nebo pokud máte přístup k lidem, kteří je mají), můžete tyto technologie přizpůsobit svým specifickým potřebám.

Příklad pro podnikatele:

Pokud máte technologickou firmu, můžete využít open source AI knihovny, jako je TensorFlow nebo PyTorch, k vytváření vlastních AI modelů pro vaše produkty nebo služby.

P jako Personalizace

Personalizace je proces přizpůsobení zážitku jednotlivému uživateli na základě jeho chování, preferencí a dalších osobních informací. AI hraje klíčovou roli v personalizaci, protože může analyzovat velké množství dat o uživatelích a použít je k vytvoření personalizovaných zážitků.

Například AI může analyzovat, jaké produkty si zákazník prohlíží na vašem webu, a pak mu doporučit další produkty, které by se mu mohly líbit. Personalizace může vést k vyšší spokojenosti zákazníků a vyšším prodejům.

Dalším blízkým slovem je „P jako Predikce“, která právě personalizaci doplňuje i o informaci, kdy jde například o předpověď času odeslání e-mailu danému uživateli. Ten pak dostane v ideální čas e-mail, který je mu sestavený „na míru“

Příklad pro podnikatele:

Pokud jste e-shop, můžete využít AWS Amazon pro predikci i personalizaci na základě vašich konkrétních dat. Bohužel není pro češtinu. Existuje ale více nástrojů, které to zvládnou, například Dreamroi.com.

Q jako Quantum computing

Quantum computing je nový typ výpočetní technologie, který využívá principy kvantové fyziky. Kvantové počítače mají potenciál být mnohem silnější než tradiční počítače, což by mohlo mít velký dopad na AI. Kvantové počítače by mohly zvládnout úlohy, které jsou pro současné počítače příliš složité, jako je například faktorizace velkých čísel nebo simulace molekulárních interakcí. Zatímco kvantové počítače jsou stále v raném stádiu vývoje, mohou se stát důležitou součástí budoucnosti AI.

Příklad pro podnikatele:

V budoucnu budou tyto technologie řešit komplexnější optimalizace, jako je plánování dodávek nebo alokace zdrojů.

R jako Rozpoznávání obrazu

Rozpoznávání obrazu je schopnost AI identifikovat objekty, osoby, text, akce nebo jiné prvky v digitálním obraze nebo videu. Tato technologie je široce používána v mnoha oblastech, od bezpečnostních systémů a zdravotnických aplikací až po sociální média a e-commerce. Například AI může rozpoznat produkty na obrázcích a automaticky je označit pro online nákupy nebo může rozpoznat tváře na fotografiích a pomoci je organizovat.

Příklad pro podnikatele:

Pokud máte výrobní firmu, můžete využít rozpoznávání obrazu k automatické kontrole kvality vyrobených produktů, rychlé identifikaci a řešení problémů nebo spuštění procesů.

S jako Sentimentová analýza

Sentimentová analýza je proces použití AI k určení emocí, názorů a postojů vyjádřených v textu. Může být použita k analýze zákaznických recenzí, sociálních médií, e-mailů a dalších textových dat k získání lepšího porozumění tomu, jak se lidé cítí. Jak smýšlí o vašem produktu, značce nebo službě. Sentimentová analýza může být velmi užitečná pro podniky, protože jim může poskytnout cenné informace, které mohou použít k vylepšení svých produktů a služeb.

Příklad pro podnikatele:

Pokud máte například restauraci, můžete využít sentimentovou analýzu k sledování recenzí zákazníků na stránkách, jako je Google Reviews, nebo sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter, TikTok. A k rychlému reagování na negativní recenze.

T jako Trénovací data

Trénovací data jsou data, která AI používá k učení. Můžete si to představit jako učebnici, kterou student používá k učení. Čím více kvalitních trénovacích dat má AI k dispozici, tím lépe se může naučit a tím přesnější bude. Trénovací data mohou zahrnovat různé typy informací, včetně textu, obrázků, zvuku a dalších. Pokud

chcete používat AI ve svém podnikání, jednou z věcí, které budete potřebovat, jsou kvalitní trénovací data.

Příklad pro podnikatele:

Data o zákaznících vašeho e-shopu jsou ideální pro vytvoření velice silného spojení personalizace, predikce a automatizace v e-mailingu. Toto se dá ale aplikovat i na služby nebo virtuální produkty.

U jako Úspora nákladů

Jedním z největších přínosů umělé inteligence pro podnikání je potenciál pro úsporu nákladů. AI může automatizovat a zefektivnit procesy, které by jinak vyžadovaly čas a úsilí lidí.

Příklad pro podnikatele:

AI může automatizovat rutinní úkoly, jako je zpracování faktur nebo sledování inventáře. To může ušetřit hodiny lidské práce. AI také může pomoci předcházet chybám, které by mohly vést k nákladným problémům později. Navíc, AI může poskytnout podnikům hlubší pochopení svých dat, což může vést k lepším rozhodnutím a vyšší efektivitě.

V jako Validace

Validace je proces ověřování, zda AI správně funguje. To znamená, že se snažíme zjistit, zda AI dělá to, co má, a zda jsou její výsledky přesné a spolehlivé. K validaci AI se obvykle používají testovací data, která jsou odlišná od dat, která byla použita k trénování AI. Validace je důležitým krokem při vývoji AI, protože nám pomáhá zjistit, zda je AI připravena na nasazení v reálném světě.

Příklad pro podnikatele:

Pokud využíváte AI k předpovědi poptávky po vašich produktech, budete chtít pravidelně validovat model, abyste se ujistili, že jeho předpovědi jsou stále přesné.

W jako Webový scraping

Webový scraping je technika, která se používá k extrakci dat z webových stránek. AI může být použita k automatizaci tohoto procesu a k extrakci specifických informací z velkého množství webových stránek. Například můžete použít webový scraping k získání informací o cenách produktů z e-commerce stránek pro konkurenční analýzu. Nebo můžete použít webový scraping k získání dat ze sociálních médií pro sentimentovou analýzu.

Příklad pro podnikatele:

Pokud využíváte AI pro generování obsahu, můžete mít speciální stránku s popsanou tonalitou. Zde je ukázka naší agentury: https://www.ndigital.cz/tonalita/. GPT4 Plus s pluginy pro webový scraping si tuto tonalitu načtou a píší ve vašem „duchu“.

X jako XaaS (Anything as a Service)

XaaS nebo „Anything as a Service“ je obchodní model, kde se všechny druhy služeb poskytují přes internet na základě předplatného. To může zahrnovat software, platformy, infrastrukturu a mnoho dalšího. AI je jednou z technologií, která může být poskytnuta jako služba. To znamená, že nemusíte vlastnit AI technologii, ale můžete si ji jednoduše „předplatit“ a používat podle svých potřeb.

Příklad pro podnikatele:

Například, pokud máte malou firmu, můžete využít XaaS k přístupu k pokročilým AI nástrojům, které by byly příliš nákladné na to, aby byly provozovány interně. Může jít o ChatGPT, Midjourney (neoficiální API), Google Bard apod.

Y jako YOLO (You Only Look Once)

YOLO, což znamená You Only Look Once , je systém pro detekci objektů v reálném čase. Je to rychlý a efektivní algoritmus, který může detekovat objekty na obrázku nebo ve videu v jediném průchodu. YOLO může být užitečné v různých aplikacích, od autonomních vozidel až po bezpečnostní kamery.

Příklad pro podnikatele:

Pokud máte kamenný obchod, můžete využít YOLO ke sledování, jak se zákazníci pohybují po obchodě a jaké produkty si prohlížejí. To vám může pomoci lépe uspořádat vaše produkty a zlepšit prodeje.

Z jako Zpracování přirozeného jazyka (NLP)

Zpracování přirozeného jazyka, často zkracované jako NLP, je oblast AI, která se zabývá pochopením a generováním lidského jazyka. NLP může být použito k analýze textu, překladu mezi jazyky, generování textu a mnoho dalšího. Pokud chcete, aby vaše AI rozuměla a komunikovala s lidmi, budete pravděpodobně potřebovat NLP.

Příklad pro podnikatele:

Pokud máte hodně zákaznických recenzí, můžete opakovaně zjišťovat, jaké aspekty vašeho produktu nebo služby zákazníci nejvíce oceňují a které by mohly být vylepšeny. Toto může pomoci při rozhodování o zlepšení celkové kvality vašich produktů a služeb.

Závěr průvodce AI od A do Z pro podnikatele

Doufám, že vám to pomohlo lépe porozumět tomu, co je AI a jak ji můžete použít ve svém podnikání. Ale pamatujte, toto je jen začátek. AI je rychle se vyvíjející oblast a každý den přináší nové technologie a možnosti. Takže zůstaňte zvědaví a pokračujte v učení třeba zde na Podnikatel.cz.

