Barva roku 2024 má přinést klid a oddech. Zjistěte, jak s ní můžete pracovat

Něžný a laskavý odstín

Pantone Color Institute barvu hned v úvodu popisuje jako sametově jemnou broskev, jejíž všeobjímající duch obohacuje srdce, mysl i tělo. Ostatně název odstínu PANTONE 13–1023 Peach Fuzz se dá přeložit jako broskvové chmýří nebo chloupky. Jedná se o teplý odstín, který přináší pocit laskavosti a něhy a asociuje pocity sdílení, komunity a spolupráce. Má působit jemně a vzbuzovat touhu jak po sounáležitosti s ostatními, tak po vychutnání si chvíli ticha a klidu v nějakém útočišti. Barva je mezi růžovou a oranžovou a podle Laurie Pressman, viceprezidentky Pantone Color Institute, nabízí lidem prostor být, cítit, léčit se a vzkvétat. Díky pohodlí PANTONE 13–1023 Peach Fuzz můžeme najít mír zevnitř, který ovlivňuje naši pohodu, doplnila s tím, že tato citlivá, ale i sladká a vzdušná barva evokuje novou modernost. Peach Fuzz je tedy vizuálně poutavý a inspiruje k doteku, čehož je možné využít například u produktů z domácnosti, jako jsou deky nebo polštáře a u oblečení. Podle odborníků z Pantone bude tato barva oblíbená i na svatbách a v květinových aranžmá.

Barva má sbližovat lidi

Laurie Pressman dále uvádí, že v dnešní době zmatku v mnoha aspektech našich životů stále sílí naše potřeba péče, empatie a soucitu stejně jako naše představy o mírumilovnější budoucnosti. Připomíná, že důležitou součástí plnohodnotného života je mít dobré zdraví, vytrvalost a sílu užívat si ho. Ve světě, který často klade důraz na produktivitu a vnější úspěchy, je rozhodující, abychom uznali důležitost podpory našeho vnitřního já a našli chvíle oddechu, kreativity a lidského spojení uprostřed shonu moderního života. Jak se pohybujeme v současnosti a stavíme se směrem k novému světu, přehodnocujeme to, co je důležité, popisuje.





Priority lidí se tak více zaměřují na mentální i fyzickou pohodu a staví do popředí například trávení času s přáteli a rodinou nebo čas pro sebe. S ohledem na to chtěli v Pantone vybrat barvu, která by se mohla zaměřit právě na důležitost komunity a setkávání se s ostatními. Měla to být barva, jejíž teplé a přívětivé objetí vyjadřovalo poselství soucitu a empatie, shrnula Pressman. Oproti tomu, jak jsme již psali, loňský odstín červené představoval mocné barvy oslavující život a měl nabízet jistotu a motivaci, která měla být potřeba k překonání dlouhodobých rušivých událostí.

Snadné kombinování

Tim Nelson v článku na serveru Architectural Digest uvádí, že na první pohled se může tato barva roku podle Pantone zdát v rozporu s vlnou odstínů modré a zelené, které zdůrazňují jiné značky ve svých předpovědích trendů pro rok 2024. Peach Fuzz však může ve skutečnosti tyto barvy pozvednout tím, že s nimi vytvoří pocit harmonie. Portrétová fotografka Anastasiya Shtanakova na blogu Skylum popisuje, že všestrannost odstínu Peach Fuzz je v jeho schopnosti doplňovat různé barvy. Krásně se podle ní kombinuje s jemnými a hlubokými odstíny modré a nabízí nekonečné možnosti kreativních kombinací. Fotografům radí použít barvu pro akcentující stěny, čalounění nebo bytové doplňky, aby vytvořili útulné a příjemné obytné prostory. Spojte jej s hlubokými kontrastními barvami, jako je modrá, zelená nebo fialová, abyste dosáhli harmonické rovnováhy, upřesňuje.

Podle výkonné ředitelky společnosti Pantone Leatrice Eiseman je potřeba vyvážit barvy, aby se vyrovnaly jejich teploty. Myslím, že když přivedete Peach Fuzz do chladnějšího prostředí, kde použijete hodně modré a zelené, vnese to do atmosféry nezbytnou rovnováhu tepla, doplnila. Tim Nelson k tomu dodává, že broskvový odstín nabízí lehký kontrast i k materiálům, jako je kámen nebo leštěný beton, a také k tmavším dřevěným nebo kovovým povrchům. V rozhovoru pro CNN style Leatrice Eiseman uvedla, že považuje Peach Fizz za nostalgickou barvu, která je častěji ženská, ale může se objevit také v mužských šatnících s tím, že je moderní. V této souvislosti pak zmiňuje herce Dwayna Johnsona, který byl na předávání Oscarů v saku od Dolce & Gabbana právě v tomto odstínu, nebo Rihannu a její broskvové minišaty na přehlídce v Paříži.

Možností využití je mnoho

Společnost Vista Print v rubrice designové tipy představuje jednoduchý způsob, jak zahrnout Peach Fuzz do marketingu: použít tuto barvu v rámci tištěných materiálů. Podle Pantone bude tento odstín vypadat dobře jak v běžném, tak v digitálním světě s tím, že může být díky své lákavosti použitý například pro obaly potravin nebo nápojů, ale také pro kosmetiku nebo doplňky. V interiérech domovů se bude hodit k dotvoření příjemné atmosféry a navození tepla a může tak být využit jak na stěně pokoje, tak v rámci domácí výzdoby nebo na vzorech věcí. Jedná se o všestranný odstín také v kosmetice, kde může lichotit pleti a oživit vzhled pokožky. Podle odborníků z Pantone Peach Fuzz dodává jemné teplo očím, rtům i tvářím, takže všichni, kdo ji nosí, vypadají zdravěji. Tím pádem tato barva otevírá dveře širokému sortimentu například rtěnek nebo tvářenek, ale také laků na nehty.

Nahlédněte do broskvové galerie

Značky už s odstínem pracují

Jak dále uvedl server Vista Print, s Pantone se spojila i Cariuma, značka tenisek z Brazílie. Ta kromě toho, že nabízí obuv v tomto odstínu, za každý nákup těchto tenisek vysadí dva stromy v brazilském deštném pralese. To patří mezi klíčovou iniciativu v jejich úsilí o obnovu životního prostředí. Motorola spolupracuje s Pantone dlouhodobě a letos přinesla model Motorola Razr 40 ultra právě v barvě Peach Fuzz s povrchovou úpravou kůže, která vytváří hedvábný nádech a zaručuje, že si tohoto modelu každý všimne. Podle značky je barva smyslná a podněcuje představivost. Několik koberců, rohožek a koupelnových předložek v oranžových tónech představila značka Ruggable. Jedná se o produkty z limitované edice odolné vůči skvrnám, které mají inspirovat veselostí, pohodou a pozitivitou. V této barvě už se objevily například i tapety a barvu naleznete také v rámečcích na fotografie od Polaroidu. I ten s Pantone spolupracuje už dlouho a začleňuje barvy do limitovaných edicí svých produktů. Kosmetická společnost Shades by Shan zase nabízí lesk na rty The Lip Shine a značka TEALEAVES' vytvořila čajovou směs inspirovanou tímto odstínem.