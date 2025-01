Barva roku 2025 má změnit vnímání hnědé. Udělají z ní značky luxusní odstín?

Společnost Pantone vyhlašuje barvu roku už přes dvacet let. Ovlivňuje to řadu značek, módu, design nebo také průmyslová odvětví.

Hnědá jako luxus

Odstín PANTONE 17–1230 Mocha Mousse je podle Pantone Color Institutu hřejivý, hnědý odstín naplněný bohatostí. Má připomínat kvalitní čokoládu a kávu a odpovídat touze lidí po pohodlí. Výkonná ředitelka institutu Leatrice Eiseman k němu na webu říká, že odstín podporuje naši touhu také po každodenních potěšeních a vyjadřuje úroveň promyšlené shovívavosti. Vnímá ji jako sofistikovanou a svěží, ale zároveň nenáročnou klasiku. Mocha Mousse rozšiřuje naše vnímání hnědé jako pokorné a uzemněné k touze a luxusu, doplňuje.

Odborníci z Pantone dále uvádějí, že se svou sofistikovanou a zemitou elegancí může Mocha Mousse fungovat samostatně, ale také sloužit jako základ, který rozšiřuje širokou škálu palet a aplikací. A to od minimalistických až po bohatě detailní designy.

Teplé i chladné tóny v paletách

V Pantone vytvořili pět jedinečných barevných palet obsahujících odstín Mocha Mousse. Každá z nich vyjadřuje osobitý pocit a náladu. Jedna paleta se zaměřuje na zážitky spojené právě s osobním pohodlím a pohodou: od sladkostí přes procházky přírodou nebo drobných radostí, druhá pracuje s květinovými tóny a zelení, jiná kombinuje teplé tóny s chladnými a další je inspirována oblíbenými cukrovinkami. Poslední paleta pracuje s kontrasty a střídá hnědé odstíny s těmi modrými a šedými, což ve výsledku působí kompatibilně a klasicky.





Módní odstín

Podle Laurie Pressman, viceprezidentky Pantone Color Institutu, Mocha Mousse rozšiřuje naše vnímání hnědé, přecházející od skromnosti a pozemskosti k luxusu a ctižádostivosti. Dále v článku popisuje, že barva je naplněná teplem, které tak může proniknout do měkkých tkanin, kůží a semišů, měkkých sametů, kašmíru nebo úpletů s tím, že přenášejí smysly do příjemného a inspirujícího pohodlí. Zároveň se svým lehkým vzhledem Mocha Mousse hodí k průsvitným a plovoucím šifonům, hedvábným texturám, saténu a žerzejovým látkám, kterým dodává plynulost a splývavou eleganci, dodává.

Tania Leslau, redaktorka Hello! Fashion, v článku zmiňuje, že několik módních domů už začlenilo tuto barvu do předchozích kolekcí nebo ji nabídne v těch pro jaro a léto 2025. Odstín se podle ní opírá o estetiku tichého luxusu (quiet luxury), který prosazují například Sofia Richie Grainge nebo Hailey Bieber. Toto hnutí upřednostňuje nadčasové kousky před viditelnými logy, dokonalé krejčovství, bohaté materiály a jemné detaily. Právě teď je k dispozici spousta tematických kousků, které se dokonale opírají o vybraný odstín Pantone. Od kabelek Alaïa až po šátky Toteme. Existuje spousta produktů, což dokazuje, že odstín není béžový, shrnuje.

Povyšování Mocha Mousse od Pantone je nejnovějším ukazatelem, jak se kulturní představy o hnědé posouvají. Historicky byla barva jen zřídka považována za znak sofistikovanosti a bohatství – často byla vnímána jako špinavá nebo fádní. Ale vzestup „tichého luxusu“ a spojení hnědé barvy s řemeslným uměním vedly ke změně jejího úspěchu, přidává v článku Rachel Kurzius, redaktorka The Washington Post.

Designéry odstín nepřekvapil

Ashley Hawthorne, návrhářka interiérů Baton Rouge, pro server The Advocate řekla, že oznámení takové barvy posiluje trend, který jsme viděli několik let v podobě odklonu od chladných neutrálních odstínů, jako je zářivě bílá a šedá, k teplým sytějším neutrálním, jako je světle hnědá (tan), taupe a hnědá. Sama by jej ráda použila jako charakteristický odstín v trendu v podobě použití jedné barvy pro celý interiér: od stropu, obložení, stěn až po nábytek.

Také pro Cristin Kennedy z Blackbird Interiors není svůdná hnědá žádným šokem. Myslím, že dnes lidé hledají intimnější prostředí ve svých domovech a začlenění těchto sytějších odstínů se tomuto pocitu propůjčuje, podotkla také pro The Advocate. Podle interiérového designéra Kennetha Browna pracujícího i pro celebrity se interiéry budou i nadále ubírat známým a pohodlným směrem. Zmiňuje, že po pandemii dochází k posunu k příjemným prostorům působících jako vřelé objetí od rodiny. Mocha Mousse tuto citlivost ztělesňuje, myslí si.

Kdo už barvu využil?

Jednou ze značek, která s touto hnědou barvou pracuje, je Motorola. Ta v rámci modelu mobilního telefonu Razr 50 ultra představila spojením této barvy a jejího legendárního designu novou éru v telefonech. Ty nemají být jen nástrojem, ale inovací uměleckého designu.

Výrobce nábytku Joybird také spolupracuje s Pantone. Jejich cílem je zákazníkům dopřát si klid a to, co je dělá šťastným, prostřednictvím ambiciózních a zároveň dostupných látek. Difuzér od značky Pura je nejen přizpůsobený tomuto odstínu, ale navíc jsou u něj k dispozici dvě unikátní vůně: Mocha Moments a Mocha Suede.

Mocha Mousse jsou také sluchátka od firmy Libratone, látky od Spoonflower nebo například čaj od Tealeaves. Ten obsahuje i kakao a je namíchán tak, aby vyvážil harmonické prvky Země s uklidňujícím himalájským heřmánkem z mikrofarmy, aromatickou skořicí a kořenem pampelišky.