Byznys festivalů: Dostal se po letošní sezóně do stavu před covidem?

Pořadatelé mají z letošního ročníku dobrý pocit

Kiro Tomoski, ředitel festivalu Mácháč, říká, že jsou po dvou letech opravdu moc rádi, že konečně mohli oslavit odložené 20. výročí festivalu. Navíc se jim podařilo i přes nucenou „covidovou“ pauzu zajistit až na jednoho umělce úplně stejný program, jaký návštěvníkům slíbili už koncem roku 2019. Pocit je to plný úlevy, že se nám už nic nepostavilo do cesty a festival mohl proběhnout a všichni návštěvníci, kteří měli dlouhou dobu doma vstupenky, je mohli konečně využít, dodává. Podobně pořadatelé festivalu Brutal Assault jsou moc rádi, že se vrátili do běžného módu a pořádali festival plnohodnotně. Tomáš Fiala popisuje, že měli dost pozdních bolestí, jako personální změny v teamu, produkční prodlevu 2 roky nebo nové brigádníky, ale šlo o interní věci, které se nedotkly návštěvníků.

Na Let It Roll si návštěvníci po dlouhé pauze užili tři dny plné jejich oblíbené hudby a mohli se setkat s přáteli z různých koutů světa. Poprvé v historii festivalu týden před zahájením oznámili vyprodání a hlavní stage hostila největšího headlinera, jaký kdy na festivalu vystoupil, a to kapelu Pendulum Live. Také v Ostravě na Colours of Ostrava vystoupily všechny hlavní hvězdy, další desítky zahraničních i domácích kapel, proběhl další ročník fóra Meltingpot s mnoha scénami, které byly zaplněné diváky. Podle Jiřího Sedláka zodpovědného za PR and communication tohoto festivalu vládla skvělá atmosféra tak, jak jsou u Colours of Ostrava zvyklí.

Markéta Broumová se přidává, letošní ročník festivalu Mighty Sounds hodnotí pocitově skvěle s tím, že bylo osvěžující se opět po třech letech vidět s fanoušky a dopřát jim i sobě pověstnou atmosféru festivalu Mighty Sounds. I když to podle ní bylo letos v mnoha ohledech těžší než v jiných letech, ukázalo se, že jako tým stále umí skvěle pracovat, což je milé a uklidňující zjištění. Druhou stránkou je finanční situace festivalu, návštěvníků přece jen dorazilo méně, než jsme v roce 2019 při spuštění předprodeje na 16. ročník doufali. Průběh předprodeje do února 2020 tomu, že by se mohlo jednat od výjimečně navštívený ročník, také nasvědčoval, popisuje.

Návštěvnost byla podobná jako před covidem

V případě Mighty Sounds tak byla návštěvnost tohoto ročníku přibližně stejná nebo mírně nižší než v předchozích letech. Měli však poměrně silný line-up a věřili ve vyšší návštěvnost. Zájem o Colours of Ostrava byl obrovský, návštěvnost byla podobná jako před covidem. Let It Roll v letošním roce dosáhli rekordní návštěvnosti a enormní zájem o letošní ročník překonal jejich očekávání. Let It Roll pravidelně navštěvují fanoušci z více než 35 zemí z celého světa a letos tomu nebylo jinak. Část návštěvníků měla již zakoupenou vstupenku z odložených ročníků 2020 a 2021, která byla samozřejmě platná i pro tento rok, upřesňuje Ondřej Vrba, ředitel festivalu Let It Roll.

V návštěvnosti jsme se dostali na cca 90 % vyprodaného festivalu. Vzhledem k tomu, že jsme primárně festival pro zahraniční účastníky a přišli jsme o cca 3000 lidí z Ukrajiny a Ruska a o mnoho lidí z Ameriky, tak to vlastně považujeme za malý zázrak a stavíme se k nastalé situaci s pokorou, říká Tomáš Fiala. Kiro Tomoski podotýká, že statistiky návštěvnosti už několik let neuvádí, protože si je každý domácí festival počítá po svém, jiní zase nadsazují návštěvnost kvůli sponzorům festivalu nebo z důvodu regionálních či městských dotací a ne vždy je navíc návštěvnost tím jediným ukazatelem toho, zda se festivalu finančně daří.

Podívejte se, jak to na festivalech vypadalo

„Finanční ztráta je samozřejmostí“

Vyúčtování festivalu Colours of Ostrava stále probíhá, přeci jen jsou velká akce s mnoha složkami rozpočtu, takže nemají finální výsledek. Velkých komplikací bylo podle Jiřího Sedláka několik: do konce února platila pořád koronavirová omezení pro velké akce, hned poté začala válka na Ukrajině, z toho vyplývající ne moc optimistická atmosféra ve společnosti, obrovské zdražování vstupů – dopravy, technického zajištění, personálu apod. Zároveň po dvou covidových letech byl nedostatek jak odborného personálu, stánkařů, tak i brigádníků nebo obsluhy barů.

Také v případě Let It Roll se na ekonomickém výsledku stále ještě pracuje, ale Ondřej Vrba potvrzuje, že můžou říct, že se jim podařilo dorovnat část ztrát z minulých let, ale bohužel není možné říct, že jsou tím ztráty vyrovnány. Největší komplikací je především plošné zdražování ve všech dodavatelských oborech. Náročné bylo také stanovit finální rozpočet, nebylo jednoduché odhadnout, jak velký bude zájem o letošní ročník ze strany návštěvníků, doplňuje.

Tomáš Fiala se přidává s tím, že to, jestli festival byl schopný za jeden rok dorovnat ztráty z předchozích let a ještě zaplatit náklady roku současného, teprve zjistí a počítaní bude složitější. Věří však, že se to, když ne celé, povede alespoň z větší míry. Největší komplikace je podle něj inflační spirála a s tím spojené zdražování služeb, přičemž utržené výstupy jsou za starou cenu, kde zmíněné proměnné nejsou reflektovány. S tím se ale pral celý segment a momentálně jsme ve stavu, že lajnujeme hřiště nanovo, uvádí.

Podle Markéty Broumové se jejich festivalu ztráty dorovnat nepodařilo a největší komplikací byl jednoznačně nárůst nákladů vzhledem k inflaci a stoupajícím cenám pohonných hmot a dalšího. Moc nepomohl ani fakt, že jsme měli velkou část vstupenek prodanou za ceny z roku 2019, tedy nemohli jsme narůstající náklady zohlednit v cenách vstupenek v předprodeji, podotýká.





Všechny kulturní akce bojují po těch dvou letech s nedůvěrou a také s tím, že se lidé po zkušenostech s rozhodnutími české vlády v předchozích letech bojí kupovat vstupenky s předstihem a vyčkávají na poslední týdny, což výrazně komplikuje cash flow festivalu. Nemůžete tak spoléhat na průběžný přísun financí z prodeje vstupenek a např. honoráře umělců, které mají jasné termíny splatnosti dle smluv, musíte platit z vlastních zdrojů, které ale nemusí mít každý festival, vysvětluje Kiro Tomoski s tím, že festival se plánuje s velkým předstihem. Finanční ztráta je ale samozřejmostí. Většina vstupenek byla prodána v roce 2019 a z těch jsme museli financovat i aktivity během dvou let, kdy nemohl festival proběhnout. Jsme ale moc rádi, že jsme to ustáli a můžeme pokračovat dále, shrnuje.

Inflace ovlivní i ceny vstupenek

Pořadatelé festivalů už pracují na dalších ročnících a na cenu vstupenek na rok 2023 má samozřejmě současná situace vliv. Inflace a obecné zdražování se samozřejmě projevuje i u dodavatelů, se kterými celoročně spolupracujeme. Největší nárůst cen zaznamenáváme u materiálů, energií, zaměstnanců, ale také v nákladech na dopravu umělců a jejich honoráře. Našim cílem je nejen udržovat kvalitu a úroveň festivalu, ale také celý projekt rozvíjet, popisuje Ondřej Vrba. Kiro Tomoski zdůrazňuje, že zvýšení ceny vstupenek je logickým krokem pro ně i ostatní festivaly takových rozměrů, protože ceny se za poslední dva roky zvedly výrazně, ať už u energií, pohonných hmot nebo platů v technických oborech, které jsou pro festival zásadní.

V případě Colours of Ostrava poslední startovací cena 2390 Kč za čtyřdenní vstupenku platila před covidem v roce 2019, takže musím reflektovat jak uplynulé tři roky, tak obrovský skok v nákladech na kapely, služby, suroviny a celkově vstupy festivalu. První vlnu čtyřdenních vstupenek tak letos prodáváme za 3290 Kč, což i přes zvýšení je velmi příznivá cena za čtyřdenní festival ve srovnání s festivaly v západní Evropě, upřesňuje Jiří Sedlák. Tomáš Fiala říká, že jelikož chtějí udržet úroveň festivalu, budou muset reflektovat situaci a zdražovat vstupenky. Ale pokusíme se najít kompromis a jít směrem rozumného zvýšení cen a udržení stávajícího standardu, ujišťuje.