Čechům už nestačí jen postel v penzionu. Kam se vydávají za zážitky?

Jak hodnotí podnikatelé sezónu?

Podle Jana Štěpána z Glampino byla letošní sezóna celkem slušná, spustili několik nových TinyHousů a začali se plnit celkem rychle. Také Tomáš Dobrovodský z Maringotky Olivie přiznává, že je letošní sezóna velmi povedená. A pokud by srovnávali s minulým rokem, došlo u nich k nárůstu rezervací o 20 %. Máme nesmírnou radost z toho, že i letošní sezóna byla stejně úspěšná jako ty předchozí. Měli jsme 100% vyprodáno, do posledního dne. Zájem o naše unikátní ubytování pokračuje. Myslím, že můžeme dokonce říci, že roste, dodává Lenka Dočekalová ze Spaní⬡na medu.

Aneta Dušánková, provozovatelka Treehouse Vysočina, říká, že Treehouse otevřeli loni v květnu a už minulý rok byla obsazenost nad jejich očekávání. Letos měli v době prázdnin asi kromě dvou dnů úplně plno. S tím jsme, upřímně, s manželem ani nepočítali. Pro mého manžela bylo postavení Treehousu takovým menším dětským snem, doplňuje s úsměvem. Jan Šolc z týmu Tiny Glamp podotýká, že jejich sezona ještě zdaleka není u konce.

Kontejnery jsou totiž koncipovány tak, aby byly pronájmuschopné celoročně. Oni tak fungují i v zimních měsících a drží si sezónu celoročně. Počet pronájmů nám každoročně roste, nejen díky širšímu povědomí o našich službách, ale také díky rozšíření ,,flotily kontejnerů". Protože rostla poptávka po glampingu v Jeseníkách, přidali jsme v letošním roce ještě jeden kontejner do této lokality, upřesnil.





Pro někoho byl letošek premiérou

První sezónu zažila například Dita Křížová, Holka od Berounky, která sama opravila starou sušárnu na chatu v lese. Měla plný stav a je za to vděčná. Myslím, že mě lidé chtějí zčásti podpořit z důvodu, že jsem chatu opravila sama a sdílela to na sociálních sítích, kde byli součástí celé té cesty. Pak taky značnou roli hraje místo, Křivoklátsko je na výlety krásné, uvádí.

Nad míru spokojen s první sezónou je také Hynek Kalista, jednatel společnosti HOMA BONA CZ. Klienti si k nám našli cestu a jejich dojmy jsou velmi kladné. Naše kapacita byla naplněna cca ze 70 %, doplňuje. Pozitivní ohlasy hostů těší také Nelu a Hynka z Jesenického Neposedu. Sezonu 2023 jsme s novým místem startovali. I přesto, že první promo bylo až v červenci, podařilo se nám prodat zcela všechny volné termíny jak na srpen, tak září. Do konce roku jsou plné víkendy a pomalu se obsazují pracovní dny, přidává se Čeněk Liška z FoxHut.

Návštěvníky jsou páry i rodiny

Jan Šolc popisuje, že cestování baví každou věkovou skupinu a každý má někdy touhu utéct mimo město. To přesně jejich kontejnery nabízí. Možnost hodit za hlavu starosti, práci, jet bez kamarádů nebo rodiny. V klidu a zároveň v pohodlí se vyspat a nechat svět po sklence nachlazeného vína trošku ,,zpomalit". Většinu objednávek u nás ale zatím dělají ženy/slečny. Nejspíš touží po romantice a dobrodružství víc než muži, dodává.

Také podle Jana Štěpána se cílová skupina těžko definuje. První skupinou jsou podlě něj lidé z velkých měst, kteří utíkají před rychlou dobou a potřebují tzv. civilizační detox. Další skupinou jsou lidé, kteří mají vyloženě kladný vztah k přírodě a ekologii.

Líbí se vám trend komfortního kempování? Ano Ne Zobraz výsledek

Poslední a nejpočetnější skupinou jsou lidé, kteří to berou jako zážitek, který chtějí vyzkoušet. Věkově je to od 20 do 60 let, konkretizuje. Hynek Kalista souhlasí, že se jedná o lidi v produktivním věku cca 30–50 let, páry a rodiny. Především na páry, které přijedou na jednu noc, dají si večeři na terase v korunách stromů s výhledem na vodní hladinu a půjdou spát za jemného solárního osvětlení kolem terasy, chtěli cílit v TreeHouse Vysočina, ale překvapil je zájem o ubytování s dětmi jako zážitek pro celou rodinu. Rodiny či starší manžele měli kromě párů také v Neposedu.

Čeněk Liška říká, že jejich návštěvníky jsou většinou páry, co hledají soukromí, relax a mají vztah nejen k přírodě, ale také k designu a architektuře. Nejčastěji ubytovaní hosté jsou páry do 30 let, které zde relaxují a načerpávají síly do dalších dní. Popřípadě jezdí na maringotku větší skupiny, na které se snažíme cílit. Kapacita našich maringotek je 8 lidí, a proto bývá na maringotce hodně často rozlučka se svobodou, popisuje Tomáš Dobrovodský. Ve Spaní na medu jsou nejčastějšími hosty páry ve věku 25–45 let a podle Lenky Dočekalové díky tomu, že ubytování splňuje veškeré atributy vysokého komfortu a vybavení, mezi jejich hosty nejsou výjimkou ani starší ročníky. Cílovou skupinou jsou tedy lidé všech generací hledající nevšední ubytování v přírodě, navíc s relaxačním a léčebným přesahem, kteří se pobyhují na sociálních sítích, shrnuje. U Berounky mezi nejčastější zájemce patří lidé kolem 20 – 35 let s tím, že jde většinou o páry, které si chtějí užít rande či oslavit výročí jinak, a velkou skupinou jsou i novomanželé či jednotlivci, co hledají únik od ruchu města.

Glampingy jsou unikátní místem i designem

Každé glampingové ubytování je něčím jedinečné. Například FoxHut se nachází na kopci nad Štěchovickou přehradou, kde je unikátní příroda a unikátní je i svým zjevem. Nádech skandinávského stylu bydlení – chatky, je v místních končinách ojedinělý. Útulná bouda s nekonečnou terasou a dřevěným sudem láká hosty k návštěvě, zdůrazňuje Čeněk Liška. Hynek Kalista uvádí, že jejich snahou je nabídnout klidné místo pro odpočinek, kdy je na pozemku vždy ubytována jen jedna skupina hostů, která zde má veškerý komfort, spojený s krásnou přírodní kulisou a pohodlím nedalekého města Hořice. Naše ubytování je jedinečné svým vzhledem a lokalitou, kde se nachází. Výhled je na město Ivančice a blízké okolí. Za zmínku stojí také soukromé wellness, které si hosté můžou objednat k ubytování, a koupací jezírko, říká Tomáš Dobrovodský.

V Treehouse Vysočina od začátku chtěli ubytování, které bude opravdu v korunách stromů, jelikož viděli několik domků, které jsou postavené vedle stromu. Zároveň jsme chtěli naplno využít potenciál místa a krásného výhledu na vodu, proto je výhled nejen z terasy, ale i zevnitř díky posuvným proskleným dveřím, upřesňuje. Glampino představuje jediněčný ostrovní ofrgridový systém domů, které nepotřebují žádné inženýrské sítě. Jsou na velmi vysoké technologické úrovni a někteří hosté říkají, že spíše připomínají hotelový pokoj. Majítelé přitom dbají na soukromí hostů a domy staví tak, aby na sebe neviděli, byli od sebe alespoň 200 metrů. Rozděluje je les a jsou na jiných pastvinách. Chceme, aby se u nás hosté cítili tak, že jsou v přírodě úplně sami, doplňuje Jan Štěpán.

Spaní na medu je ubytování ve včelíně na kouzelném místě v samém srdci Orlických hor a je unikátním spojením glampingu a apiterapie, tedy luxusního ubytování přímo v přírodě a léčebného pobytu, kdy lidský organizmus zdravotně benefituje z bezprostřední blízkosti včel. Včelí úly jsou zabudovány ve spodní části maringotky, zatímco prostor pro lidi je v té horní, přímo nad včelami. Každý má tedy svůj oddělený prostor, včely i lidé.

Naši hosté jsou tedy jen pár centimetrů od včel, v jejich léčivém biopoli a dýchají úlový vzduch, který k nim přirozeně proniká přes sítě umístěné nad úly, cítí včelí vibrace, slyší uklidňující bzukot, vysvětluje Lenka Dočekalová s tím, že jejich hosté navíc mohou včely pozorovat ve tzv. „včelí televizi“ (speciálně zkontruovaném celoskleněném úlu) a mohou se tak mnohé dozvědět o životě fascinujícího včelího společenství.

Celý tento koncept vznikal postupně, zcela organicky a skloubili v něm vše, co je jim blízké a co mají sami rádi. Ve Spaní na medu se propojuje nejen náš přístup k životu a naše záliby (milujeme hory a pobyt v přírodě, včely, design a cestování), ale i odborné know-how, které jsme načerpali během svého dosavadního profesního života. Naším hlavním cílem je zprostředkovat naprosto unikátní zážitek každému, kdo Spaní na medu navštíví, dodává Lenka Dočekalová dále.

V Tiny Glamp jsou unikátní přístupem jak k budování firmy, tak k zákazníkům. Od začátku se snaží dopřát lidem pohodlí a odpočinek blíž přírodě, s troškou komfortu navíc v podobě elektřiny, lednice nebo tekoucí vody. Odpočinek pro ně znamená hlavně pořádně se vyspat, a proto si dali záležet právě na prostoru pro spánek a prvním dojmu, který po probuzení lidé mají. Základem kontejnerového bydlení je totiž nádherný výhled přímo z postele. Podle Jana Šolce velkou roli hraje také lokalita, kde mají kontejnery umístěny. Najít místo vhodné pro ,,stanování", tedy nikým nerušené, plné soukromí, nadosah přírody, není jednoduché. My jsme pro naše kontejnery taková místa objevili. Přímo z postele se u nás můžete kochat výhledem na vinice nebo hory, doplňuje.

Nahlédněte do glampingových ubytování

Proč je glamping populární?

Jak říká Hynek Kalista, glamping je moderní typ dovolené, turistiky a trávení volného času a lidé si zvykli mít pohodlí na dosah, chtějí nevšední zážitky, ale také souznít s přírodou. Že lidé čím dál více touží po zážitcích a už jim nestačí jen postel v penzionu, si myslí také Nela z Jesenického Neposedu. Aneta Dušánková zmiňuje, že je aktuálně určitě o netradiční ubytování větší zájem. Může to být podle ní tím, že je pocovidové období, kdy Češi, kteří dříve jezdili na dovolenou převážně do zahraničí, objevují znovu i krásná místa v Česku. Nebo jen lidi láká zažít něco neobvyklého.

Podle Jana Šolce poptávka určitě stoupá, protože lidé z větších měst a především z bytů touží po soukromí a útěku mimo civilizaci. Mít možnost jít hned po probuzení bosky do mokré trávy a nemít široko daleko žádné sousedy je přesně to, co podle nás na trhu chybělo. Lidé vyhledávají zážitkové pronájmy, kde je nebude nikdo a nic rušit, vysvětluje. Lidé vyhledávají místa, kde si užijí jednoduchost života, kde stačí jenom být, zatopit si a uvařit si čaj na kamnech. Rychlost dnešní doby nutí lidi zpomalit, myslí si Dita Křížová.

I Lenka Dočekalová zmiňuje, že zájem o ubytování jejich typu zajisté stoupá a stoupá také jeho nabídka na straně druhé. Podle ní lidé již nechtějí být ubytováni v obyčejném hotelu, pokoji, chalupě, apartmánu, často s mnoha dalšími hosty. Chtějí být čím dál tím častěji na dosah přírodě, relaxovat na klidném místě o samotě, ale přitom mít komfort, na jaký jsou zvyklí např. z luxusních hotelů.