Chcete začít s podnikáním? Přinášíme tipy, jak získat peníze na rozjezd

Alternativní způsoby financování, jako je crowdfunding, spolupráce s investory nebo nebankovní úvěry, mohou nabídnout flexibilnější podmínky, nižší byrokracii nebo také přístup k dalším potřebným kontaktům.

Bez financí se neobejdete

Jak na úvod zmiňuje ekonom Lukáš Pololáník, některé druhy podnikání se dají rozjet s minimem potřebných financí, u řady dalších byznysových záměrů jsou však finance naprosto nezbytné. Než se rozhodnete vyřídit si další podnikatelský úvěr nebo spustíte crowdfunding, zapřemýšlejte nad tím, jestli nelze vaši potřebu uspokojit bez větších investic, doporučuje s tím, že například k online propagaci můžete místo webových stránek nejprve využít sociální sítě, místo vlastní kanceláře poslouží sdílené prostory.

Firemní automobil si nemusíte kupovat a můžete zkusit třeba operativní leasing a stejně tak si dnes můžete pronajmout i širokou škálu vybavení od IT techniky přes nářadí pro řemeslníky až po firemní oblečení. Zajímavý pro vás může být i barter neboli směnný obchod, kdy můžete vyměňovat své produkty či služby za produkty nebo odborné služby jiné firmy či podnikatele, radí Lukáš Pololáník.

Vlastní zdroje

Už dříve jsme se na serveru Podnikatel.cz věnovali tomu, že nejlepší je mít vlastní peníze. Nemusíte se nikoho prosit ani nikomu dokazovat, že váš byznys je hodný financování. Ale drtivá většina začínajících podnikatelů má jen omezené množství vlastních financí, které vystačí na založení firmy, vytvoření webu nebo na výrobu okleštěného prototypu podle náročnosti nápadu. Na provoz a rozvoj je to málo. Můžete si našetřit z předešlé práce, využít stavební spoření nebo životní pojištění. Je to velmi jednoduchý způsob financování bez závazků, kdy máte absolutní volnost v řízení firmy. Podnikat tak můžete začít hned. Proto tento způsob patří dle průzkumů mezi nejčastěji využívaný zdroj financování startupů. Jediné riziko je, že o své peníze můžete snadno přijít.

Úvěry od banky

Bankovní instituce nabízejí spousty úvěrů, ať už v rámci osobního nebo firemního financování. Firmy a podnikatelé si mohou vybrat například z provozních úvěrů nebo mít jako zálohu možnost kontokorentu. Problém je v tom, že je většinou potřeba nějaké záruky nebo ručení, což začínající podnikatelé nemají. Pomoci jim mohou právě půjčky určené přímo pro ně.

Podpora začínajících podnikatelů je důležitá i pro banky samotné. Například Michal Teubner, Internal/External Communication Specialist z Komerční banky, dříve dodal, že jim podpora začínajících podnikatelů umožňuje doplňovat a omlazovat portfolio firemních klientů a zároveň s využitím jejich zpětné vazby upravovat nabídku služeb tak, aby lépe vyhovovala nové generaci podnikatelů. Podobně i Česká spořitelna bere drobné podnikatele jako páteř ekonomiky a budoucí zaměstnavatele v regionech.

K bankám, které nabízejí úvěry začínajícím podnikatelům, patří kromě výše zmíněné Komerční banky a České spořitelny také ČSOB, MONETA Money Bank, Raiffeisenbank nebo UniCredit Bank. Úroková sazba bývá většinou individuální a je potřeba počítat s nižší částkou úvěru.

Roman Bulguris, ředitel společnosti FlexiFin, podotýká, že pro začínající podnikatele se může proces získání úvěru od banky jevit jako neprostupná bariéra. Banky vyžadují důkaz o příjmech, často prostřednictvím daňových přiznání, a minimální dobu podnikání, která je obvykle stanovena na jeden rok. K tomu je potřeba mít pozitivní úvěrovou historii a v některých případech je požadováno ručení majetkem. Těmito požadavky banky minimalizují riziko. V případě nedostatečné bonity nebo problematické úvěrové historie se může ukázat jako užitečné nabídnout ručitele nebo jiné formy zajištění, které mohou pomoci zlepšit podmínky úvěru. Připravenost a schopnost prezentovat svůj podnikatelský plán v nejlepším světle jsou klíčové pro zvýšení šancí na úspěch, dodává.

Crowdfunding

Další možností, jak získat peníze, je crowdfunding. Marketingový ředitel Skinners Michal Presse v podcastu Podnikatel PLUS uvedl, že se jedná o skupinové financování, prostřednictvím kterého dokážete svůj sen, svůj produkt uvést v život. Podle něj je právě tento způsob startu jakéhokoliv byznysu skvělý v tom, že mimo to, že na začátku nemáte dostatečný kapitál, tak vám crowdfunding ukáže i to, zda bude o ten váš produkt či projekt v budoucnu zájem. Myslím si, že na začátku každého podnikání je určitě super věc vědět, zda to, co se chystáte nabídnout trhu, bude rezonovat s cílovou skupinou, nebo naopak nebude. Crowdfunding je tak skvělý způsob, je uvést projekt v život, doplnil.

Dále Michal Presse uvádí jako jednu z nevýhod, oproti standardní e-commerce, problémy s měřením a analytikou. U e-shopu máte o těch číslech přehled lepší, než když využíváte některou z uvedených platforem. Další nevýhodou podle něj také je, že když se vám nepovede vybrat cílovou částku, tak se prostředky automaticky vrací přispěvatelům. Tím už je tu ztráta ve smyslu ztráty energie, času i financí. Do poslední chvíle je to tedy trochu nejistota, zdůrazňuje.

Crowdfunding využila v začátcích také Petra Barešová společně s Petrem Krátkým tvořící Vykrajovátka na přání. Jak prozradili v rámci naší rubriky Příběhy podnikatelů, čas, kdy běžela kampaň, pro oba znamenal období plné hektičnosti a nejistoty. Tehdy nevěděli, jestli budou muset chystat odměny, a vše museli ještě skloubit s „běžnými“ objednávkami. Navíc za běhu pracovali také na propagaci, kterou si dělali vlastními silami. Točili jsme video v této kuchyni, neměli jsme ani namontovaná světla, ukazovala Petra a dodala, že na to ráda vzpomíná, i když přes Vánoce dostala angínu, což byl asi následek tohoto vyčerpání. Odměnou jim však byly nejen získané peníze na tolik potřebnou certifikaci, ale především zjištění, že mají kolem sebe strašně moc lidí, kteří jim fandí a podporují je. Právě na ně si Petra vzpomene, když je jí krušno.

Oslovení investorů

Další možností, jak získat peníze, je oslovení investora. Sehnat toho pravého investora není nijak jednoduché. Investorů, zvlášť u nás, není příliš a projekty si pečlivě vybírají. Pokud se však s nabídkou trefíte, máte vyhráno. Jednou z nevýhod vstupu investora je ztráta určitého podílu ve firmě. Vstup investora však může být na druhou stranu i velkou výhodou, protože vám může kromě financí přispět i nedocenitelným know-how.

Podpůrné programy a dotace

Podle Romana Bulgurise je důležité nezapomínat na podpůrné programy a dotace nabízené veřejnými institucemi a komerčními subjekty. Projekty jako Nakopni.to nebo vouchery nabízené kraji mohou podnikatelům poskytnout nejen finanční prostředky, ale také cenné služby a zdroje, které mohou pomoci v počáteční fázi podnikání. Podpora dostupná začínajícím podnikatelům totiž není omezena pouze na finanční aspekty. Mnoho organizací a programů nabízí poradenství, vzdělávací kurzy a networkingové příležitosti, které mohou být klíčové pro úspěch v raných fázích podnikání, popisuje.

V současné době do konce července například stále běží druhé kolo výzvy s názvem Design Credits zaměřené na Kreativní vouchery. Žadatelem o dotaci mohou být malé a střední podniky se sídlem nebo provozovnou na území České republiky a s prokazatelnou historií minimálně 3 měsíce před vyhlášením výzvy. Žadatel nesmí být zapojený v rámci této výzvy jako poskytovatel služby (designér) a musí si před podáním žádosti vybrat poskytovatele designérských služeb z Adresáře designerů CzechTrade. Vybrat si může jakéhokoli designéra s tím, že zásadním kritériem musí být schopnost autora splnit zadání podle představ zadavatele. Následně žadatel s vybraným designérem uzavře smluvní vztah a dohodnou se na společném návrhu projektu, který žadatel přiloží k žádosti.