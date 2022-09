Chtěly pracovat při mateřské a rozjely byznys pomáhající dalším rodičům

Hosty serveru Podnikatel.cz jsou Lucie Bášová a Kristýna Cejnarová z projektu Mumdoo, který spojuje firmy a profesionálky, které jsou doma s dětmi, ale přitom mohou pracovat na projektech, které lze realizovat na dálku.

Dámy, hned na úvod otázka, kterou možná slýcháváte často, proč při mateřské pracovat, proč si neužívat radost z dítěte, a naopak práci hodit za hlavu?

Kristýna: Pro nás s Luckou to je pro obě docela podobné. Jinak by nás kleplo, protože potřebujeme dělat něco jiného, než jenom přebalovat a ač jsou ty radosti s dětmi velké a krásné, tak k tomu potřebujeme i nějak zabavit naši mysl, a proto jsme založily Mumdoo. Většinu práce, kterou s Luckou děláme, děláme, když děti třeba spí, takže věříme v to, že můžeme zvládnout oboje, aniž bychom ochudily děti.

Lucie: Ono to může znít možná trochu zvláštně, ale doma je potom daleko větší pohoda, když my máme i nějakou šanci pracovat a dělat něco jiného, než je vyloženě ta péče o dítě. Ač je péče o dítě velmi naplňující, ta rutina a stejnost dní je i dost ubíjející. Mít možnost dělat něco jiného, kde vidíte nějaký posun, jak se posouvají ty projekty, nějaké konkrétní výstupy, je hrozně velká odměna v rámci těch stejných dní, kdy je jeden jako druhý.

Takže tím, že pracujete, že máte k dispozici projekty, tak zároveň získáváte i energii při tom mateřství po té psychické stránce?

Lucie: Jednoznačně ano, určitě.

Kristýna: Ano, stoprocentně. Já o tom vždycky přemýšlím, když dám děti po obědě spát a hodinu si odklapávám nějaké maily, tak mám stokrát víc energie, než kdybych si tam jenom seděla a koukala na televizi, protože mám pocit, že něco jsem udělala, něco je za mnou a něco se hezky posouvá dál a zároveň pro nás s Luckou asi nejvíc nabíjející je to, že vidíme, že podobně to mají ostatní maminky a když nám potom zavolají a řeknou: „Holky, díky tady tomu projektu já mám hroznou radost a doma je pohoda,“, tak my máme zase energii dělat něco dál.

Kdy vás napadla tato myšlenka? Kdy jste si vy dvě řekly: „Tak, pojďme něco takového podobného udělat.“?

Lucie: Bylo to loni na jaře, kdy jsme byly doma – Kristý rok, já necelý rok s dětmi a přišlo nám, že už jsme vstřebaly ten prvotní šok z mateřství a že se v tom začínáme trošičku orientovat. Zároveň děti začaly mít konečně nějaký režim a my jsme měly pocit, že je škoda ten režim nevyužít, a tak jsme začaly koukat po různých zkrácených úvazcích, ale je jich na trhu akutní nedostatek. A zároveň jsme věděly, že nechceme jít do práce třeba na poloviční úvazek, že ještě máme děti moc maličké a že s nimi chceme být doma a chceme s nimi trávit ten čas, ale zároveň dělat i něco, co nás bude posouvat profesně, kde využijeme ty zkušenosti, které jsme nabyly několika roky práce. Mojí dceři bylo asi tři čtvrtě roku, chlapečkům od Kristý byl skoro rok, když jsme šly na procházku s kočárky a říkaly jsme si: „Ty jo, co kdybychom něco zkusily vymyslet?“ Opravdu to vzniklo hroznou náhodoua stála za tím akutní potřeba, jak to často bývá.





Kristýna: Já myslím, že tady to Lucka shrnula úplně výborně, že nemám vůbec co dodat, bylo to přesně tak. Možná poslední, co k tomu ještě tak říct, že já jsem téměř tři měsíce hledala nějakou práci, která by odpovídala mým zkušenostem, abych zase nedělala něco úplně juniorního. A potom když jsem došla na nějaký pohovor do posledního kola a tam říkali: „Tak výborně, tak kdy můžete nastoupit?“ a já říkám: „No vlastně okamžitě, já můžu nastoupit kdykoliv,“ a oni říkají: „No ale počítáte s full-timem?“ a já říkám: „No nepočítám, tak to jsem psala v úvodním dopisu a říkám to tady celou dobu, že nepočítám s full-timem.“ Tak to byla poslední kapka, když tohle nevyšlo, a já jsem si říkala: „Tohle musíme, Luci, změnit, protože ta situace není okay, ty mámy pracovat chtějí, ale jenom nemají příležitost.“

Řekly jste, že máte skvělé pozitivní ohlasy ze strany maminek. Jaké máte ohlasy zatím ze strany firem?

Kristýna: Z devadesáti devíti celých devět procent velmi dobré. Na začátku je třeba malinko těžší ty firmy do toho dostat, aby se zapojily do systému, kdy musí trochu důvěřovat té mamince. Protože ona si tu práci dělá, kdy chce, samozřejmě když ty děti spí, když může, ale jakmile to s námi jednou vyzkouší, tak máme strašně dobré ohlasy, že se vrací. Třeba s námi na začátku vyzkouší na nějaký menší projekt, například na překlad a pak přijdou příště a řeknou: „A nemáte někoho na psaní článků a nemáte někoho na správu sociálních sítí?“ A takhle se nám Mumdoo začal nabalovat, že jsme začaly s pár malými firmami a ty byly spokojené, přišly další projekty a pak nás začaly doporučovat. Takže musíme říct, že ohlasy jsou velmi dobré z obou stran.

Inspirovaly jste se i podobnými projekty v zahraničí, nebo jste hledaly nějakou alternativu v zahraničí?

Lucie: Určitě. Jednou z těch inspirací, na kterou jsme koukaly, byl projekt Fiverr, který se zaměřuje na zprostředkovávání projektové práce pro freelancery. A ta základní myšlenka fungování je velmi podobná, že je nějaká databáze v uvozovkách freelancerů, u nás v našem případě maminek, kteří se můžou na ty nabídky přihlašovat. My jsme se samozřejmě rozhodly jít takovou bezpečnější cestou, že jsme to rolovaly postupně: napřed jsme vzaly jednotky maminek v našem okolí, našich kamarádek a bývalých kolegyň, které byly doma s malými dětmi, a pár spřátelených firem, kterým jsme pomohly s pár drobnostmi, abychom si ozkoušely, že ten proces vůbec dává smysl a že obě strany jsou s tím spokojené. Postupně se to nabalovalo a databáze rostla na obou stranách – jak maminek, tak klientů. Inspirací byla kromě Fiverru, na českém trhu platforma Mavimi, která už na trhu není a která se zaměřovala na pomoc s návratem maminek po rodičovské do práce. A my jsme si vytyčily za cíl, že nemáme ambice být v téhle části spektra, když děti dorostou do školkového věku a ženy opravdu mají čas na poloviční úvazek, ale že chceme vyplnit ten čas mezi tím. Já jsem před nástupem na mateřskou pracovala jako digitální markeťák, Kristýna byla branďák a přijde nám, že zvlášť v marketingu je to tak dynamické prostředí, že být tři roky zcela odtržený od kontaktu s oborem a s pracovním trhem člověka do určité míry úplně vyřadí, protože se tam tolik věcí změní, že potom bude velmi, velmi těžké naskočit zpátky a cítit se při tom návratu dobře. Takže jsme chtěly najít řešení, které by nám umožňovalo zůstat v kontaktu s naší expertízou, s naším oborem, ale zároveň mít v rukou otěže a mít možnost si určit, kdy ano a kdy už ne.Tak nějak si to řídit podle toho, co zrovna děti doma dovolí.

Kristýno, kolik hodin denně zabere práce na těchto projektech?

Kristýna: Jestli se ptáte, kolik nám konkrétně s Luckou, tak to je asi jiné číslo než potom těm maminkám jako takovým. Na začátku, když s námi začnou maminky spolupracovat, tak my se jich jako jednu z otázek základních ptáme, kolik času týdně by těm projektům chtěly věnovat a podle toho je oslovujeme s relevantními projekty. A je to čistě na těch maminkách, je jedno, jestli ony nám řeknou míň než pět hodin týdně nebo víc než 20 hodin týdně a potom je vždycky napojíme na projekt, který tomu hodinově plus mínus odpovídá. A ty firmy zase zároveň vědí, že maminky mají limitovaný čas na jejich projekty, v kterém samozřejmě ony zase zvládnou udělat to, co slíbily udělat.

Jaké obory firmy poptávají nejčastěji?

Lucie: Nejčastěji je to práce s textem a velmi blízko za tím je pomoc se správou sociálních sítí a případně překlady a grafika. Jsou to opravdu takové úkoly, které jsou velmi snadno zvládnutelné externě, člověk nemusí jít do kanceláře, nepotřebuje nic jiného než případně jeden rychlý hovor, aby se do toho takzvaně dostal, když s tím má zkušenosti, ale jednoznačně vede práce s textem.

Jaké podmínky musí splňovat maminky, aby se do vašeho projektu mohly přihlásit? Procházejí nějakým konkurzem? Jak si testujete jejich šikovnost?

Kristýna: My jsme s Lucií o tomhle na začátku hodně přemýšlely, protože ač vidíme, že spousta maminek na trhu by chtěla pracovat, tak my se v tuhle chvíli zaměřujeme na maminky, které mají v tom svém oboru aspoň tříletou zkušenost. A potom máme tříkolový screening, kdy na začátku potřebujeme, aby vyplnily takový dotazník, kdy se právě ptáme na věci typu kolik hodin týdně by chtěly pracovat, jaké jsou ty oblasti, s kterými opravdu mají zkušenosti. Potom druhý krok je, že jim pošleme takový testík, kdy si vyzkoušíme, jestli ty jejich zkušenosti odpovídají tomu, co opravdu říkaly, a pokud si vyhodnotíme, že to smysl dává, tak potom poslední krok je, že si s nimi osobně ať já nebo Lucie telefonujeme a po tomhle telefonu si je opravdu zařadíme do té naší databáze. Takže má to tyto tři kroky.

Uvažujete do budoucna o nějaké automatizaci, že by si firmy naklikaly u vás na webu, co potřebují, jaký obor, případně aby si mohly vybrat svoji vlastní kandidátku?

Lucie: Velmi dobrá otázka. Je to jedna z variant, které máme takzvaně teď na stole a musíme to vymyslet, protože na jednu stranu je to jednoznačně řešení, které by bylo snazší co se týče škálovatelnosti a potom by ten byznys rostl jiným tempem, než je to v našich silách teď. Na druhé straně vidíme, že to, co si zákazníci i maminky velmi cení na tom, jak to máme nastavené teď, je osobní přístup, že to není jenom, že někam něco kliknou, ale že se jim opravdu někdo ozve, mluvíme s nimi, zákazníkům se snažíme do dvaceti čtyř hodin dát alespoň nějakou první reakci a do tří dnů jim najít vhodnou expertku, která na projektu může začít pracovat. A maminky zase vědí, že když nám něco napíšou, tak jim řádově do dvou, tří dnů odpovídáme, aby věděly, že někdo ty zprávy čte a že to nepadá jenom někam do automatické schránky, kde se tím někdo někdy možná prohrabe. Takže je to pro nás taková Sofiina volba, jestli být víc ty podnikatelky a zkoušet to škálovat versus být víc mámy a zkoušet to tak nějak přátelsky budovat jako komunitu.

Co se týká podmínek, které ty kandidátky musí splňovat, máte tam třeba i podmínku toho, jak rychle musí reagovat na e-maily v případě, že přijde poptávka nebo zadání projektu?

Kristýna: My upřímně s těmi maminkami komunikujeme přes WhatsApp, protože tím, že ne každá maminka je pořád na počítači, tak WhatsApp nebo cokoliv na mobilu je pro ně mnohem přívětivější a máme tam takovou prosbu (nemáme žádné podmínky), že když ty maminky jsou u nás v databázi a my je oslovíme s projektem, tak nám musí během jednoho dne dát vědět, jestli o tom projektu uvažují a jestli je to něco, do čeho by se rády pustily. A pak to upřímně necháváme na nich, jakmile už si odsouhlasíme projekt, ony se do něj pustí, tak komunikují často i napřímo s tou firmou a už je to jejich zodpovědnost, aby odpovídaly velmi rychle, ale musíme říct, že se nám ani jednou za 400 projektů nestalo, že by maminka přestala komunikovat, nebo že by neodpovídaly.

Takže už máte za sebou 400 projektů?

Kristýna: Ano, teď máme něco přes 400 projektů za první rok a čtvrt.

Co když maminka přestane ten projekt časově zvládat? Objeví se nějaké problémy v rodině a napíše vám, že to už dále nezvládá. Co s tím?

Lucie: Naštěstí se nám tohle moc nestává, ale jsme i na tohle připravené. Mumdoo je postavené tak, že je garant té kvality ve směru ke klientovi.To znamená, že kdyby tato situace nastala a ta maminka by z rozjetého projektu musela vystoupit z jakýchkoli důvodů, tak pro nás je nejdůležitější, aby nám dala co nejdřív vědět. Jsme připravené na to jí kdyžtak najít nějaké zastoupení. Žádné obory nebo žádné oblasti, které zprostředkováváme, nejsou závislé na jedné mamince, takže máme určitou zastupitelnost mezi expertkami navzájem. Takže kdyby se nedej bože něco takového stalo a ona ze dne na den opravdu vypadla, tak my máme v uvozovkách kam sáhnout a identifikovat kdyžtak nějakou jinou maminku, expertku, která by mohla na tom projektu začít pracovat. Pak by byla samozřejmě otázka toho předání atd., ale jakékoli vícenáklady s tímto spojené jdou za námi. Jednou se nám třeba stalo, že klient nebyl s výstupem spokojený a tam je potom buď řešení, že to přepracuje ta stávající maminka, která na projektu dělala, anebo to zadáme úplně jiné mamince a zase ten vícenáklad spojený se zaplacením práce té expertce jde za námi. Takže se snažíme opravdu být velmi vstřícné vůči klientům, kteří do nás vkládají důvěru a nechávají „naše“ maminky pracovat na svých projektech a snažíme se, aby byli vždycky stoprocentně spokojení.

Firmy uzavírají rámcovou smlouvu s Mumdoo. Co když ale některá z klientek, respektive expertek, vás obejde a založí si s firmou svoji vlastní smlouvu?

Kristýna: O tomhle jsme taky hodně mluvily s Luckou a nedošly jsme k lepší variantě než, že pokud se tohle stane a my se to takzvaně nějak dozvíme, tak tím pádem u nás očividně ta maminka končí a nemůže se dostat k dalším projektům. Myslíme, že jeden z důvodů, proč se tohle nestalo je to, že my těm maminkám zprostředkováváme projekty u vícero firem na různých projektech, tak ony vědí, že tímhle by si okamžitě zavřely dveře k čemukoliv dalšímu. A tím, že jsou to spíš krátkodobější projekty, tak jedním takovým projektem už by se nedostaly k dalším. Takže zatím musíme zaklepat, že se to nestalo, samozřejmě je to potenciál, kde se něco pokazit může.

Co znamená krátkodobý projekt? Jak si to představit časově?

Lucie: Máme vyloženě jednorázové projekty, které jsou opravdu otázka dne, třeba přepracování prezentace nebo nějaký rychlý překlad, ale máme i nějaké projekty, které jsou v řádu týdnů nebo pár měsíců, kdy ty firmy potřebují překlenout nějaké období, třeba, než jim nastoupí nový člověk, nebo než se zaškolí jejich interní nový člověk, ale víceméně se jedná opravdu o projekty, které jsou v jednotkách týdnů.

Jak si budete ověřovat, že se opravdu jedná o maminky, že se k vám nehlásí třeba slečna, která na mateřské není a chce si pouze přivydělat?

Kristýna: Já jsem teď schytala přesně ty dvě otázky, kde víme, že je tam taková černá díra a že to prostě nezjistíme. Přemýšlely jsme o tom, jestli se máme ptát těch maminek a chtít po nich poslat rodný list dítěte, ale došly jsme k tomu, že tady taky zase uvidíme. Samozřejmě se ptáme na životopis a vidíme LinkedIn profily, takže většinou vidíme, že tam je nějaká díra v kariéře, že najednou tam mají volno nebo že jsou doma. Ale pokud je to někdo, kdo si chce přivydělat a splňuje všechny naše ostatní požadavky, tak my to bohužel nezjistíme. A chceme primárně pomoct maminkám, ale vidíme, že tady nejsme schopné plýtvat takzvaně energií na to nějak dál studovat a hledat, jestli to je nebo není maminka.

Lucie: Já jenom jestli můžu doplnit, tak ač to nějak sofistikovaně nezjišťujeme, tak se snažíme vždycky během toho telefonního hovoru, který je tím posledním krokem screeningu, se třeba zeptat, jak mají staré děti nebo jak dlouho budou doma. Tak trošku podpultově to nějakým způsobem z nich dostat, abychom věděly, ale zároveň není pro nás problém, pokud ty děti skutečně mají, ale už jsou trochu odrostlejší. Není nutná podmínka, aby byly na mateřské nebo rodičovské. Je to samozřejmě primární okruh těch maminek, které máme, ale máme i takzvaně holky, ženy, které už mají děti odrostlejší, ale nevrátily se do práce na plný úvazek právě kvůli té flexibilitě, kterou potřebují a v tom případě nevidíme vůbec žádný problém, proč by se nemohly zapojit, protože pořád jsou to mámy a pořád hledají flexibilní projekty.

Stále se mluví o genderové vyváženosti. Může se u vás o práci zajímat i tatínek na rodičovské?

Kristýna: Tak samozřejmě tohle je krásná otázka. A může. Samozřejmě může, máme dokonce jednoho ze sto devadesáti u nás v databázi, kdo je tatínek. Takže může, jsme tomu otevřené, víme, že to máme formulované víc pro maminky, že tam nepíšeme vyloženě o tatíncích, ale to vychází upřímně jenom ze statistik, kolik tatínků je na mateřské a rodičovské u nás v Čechách, ale jinak jsme samozřejmě otevřené komukoliv, kdo se doma stará o malé děti.

Koho potřebujete teď v současné době více – firmy, anebo experty?

Lucie: Děkuju za otázku, je to pro nás takový začarovaný kruh. Od začátku jsme byly trochu nervózní, abychom měly dostatek maminek pro to, když nám začnou chodit poptávky. Pak jsme měly dostatečné množství maminek na úplně prvotní rozjezd, tak jsme začaly mít strach, že nám tam budou takzvaně ležet ladem v databázi, tak jsme začaly shánět víc firmy a takhle se to točí. V červnu se shodou okolností stalo, že na základě jednoho článku, který byl zveřejněný na internetu, se zvedla taková vlna nevole mezi českými tzv. feministkami na Instagramu a nám tady tenhle jeden článek a sdílení na těch správných místech na Instagramu opravdu zdvojnásobil počet registrací během dvou dnů. Takže to, co jsme sbíraly rok, se nám potom přihlásilo během dvaceti čtyř hodin, co ty stories na Instagramu běžely. Takže máme teď docela nárůst expertek v databázi, takže v tuto chvíli hledáme víc firem, které by potřebovaly naši pomoc. V tomhle bodě je asi dobré říct, že naprostá většina našich klientů jsou malé a střední firmy. A jsou to opravdu firmy s malým týmem, které si nemůžou dovolit buď budgetově nebo kapacitně řešit marketing na úrovni jednotlivých zaměstnanců, ale naopak potřebují projektovou výpomoc. Takže jsou to opravdu teď firmy, které hledáme víc.

Co když se po přečtení tohoto článku nadchne manažer velké korporátní firmy a řekne si: „Super, tohle se mi přesně líbí a rád bych tomuto projektu dal pracovní příležitost.“ Uvítaly byste takovou nabídku?

Kristýna: Určitě, budeme rádi upřímně za jakoukoliv firmu a jediné, proč říkáme, že se víc soustředíme na ty menší a střední, je proto, že vidíme, že tam nás takzvaně potřebují víc. Nám se moc nestává, že by se na nás obrátily velké korporace, ač jsme nějaké oslovily. Je to asi z několika důvodů: jednak oni ty interní kapacity mají mnohem větší, za druhé mají mnohem větší budgety, takže si vždycky můžou zaplatit nějakou agenturu a neřeší tolik, kolik je to bude stát. A za třetí je často trápí nějaké interní systémy a zajeté procesy, jak třeba zapojit někoho nového a je to pro ně mnohem složitější než v nějaké malé firmě, kde jenom šéf řekne: „Okay, můžete přijmout někoho nového a ten bude vzdáleně pracovat.“

Co když se vám ten projekt rozroste natolik, že začnete mít poptávky ze zahraničí? Byly byste schopny reagovat i na tuto situaci?

Lucie: Teoreticky ano, máme maminky, které jsou schopné pracovat v angličtině na velmi vysoké profesionální úrovni. V jiných jazycích je to takové omezenější řekněme, ale tam je potom otázka nějakých legislativních procesů. Zatím nemáme ambice růst do zahraničí kvůli tomu, že je velmi specifické, co ty maminky na mateřské a na rodičovské můžou a nemůžou dělat ať už z daňových důvodů, co se týče odvodů do zdravotního, sociálního pojištění atd., Takže je tam spousta otázek, do kterých je pro outsidera z trhu těžké proniknout. Takže pokud bychom se rozhodly růst do zahraničí, tak to bude určitě nějakým trochu systémem lokální zprostředkované pomoci alespoň právě kvůli tomu, že je tam spousta právních a účetních otázek, které jsou skryté pod povrchem. I my, ač jsme na českém trhu měly kontakty a snažily jsme se to podchytit hned ze začátku co nejvíc, tak nám několik měsíců trvalo, než jsme pronikly do všech těch aspektů, co se může stát, kdo může fakturovat, kdy se můžete přihlásit do toho programu atd. Takže je tam spousta administrativních otázek, které by se musely vyřešit.

V případě, že maminka pracuje na velmi krátkodobém projektu, tak předpokládám, že tam se uzavírá dohoda mimo pracovní poměr. Ale co když je to delší projekt, jak to tam řešíte?

Kristýna: Já předám odpověď na Lucii, protože to je náš expert na tady to.

Lucie: No, výborné na mě takhle hodit tu bramboru. Výborná otázka. Většinou máme dva způsoby, jakými navazujeme spolupráci s maminkami. Pokud mají samy živnostenské oprávnění, tak nám jednoduše fakturují a my jim platíme faktury. Druhý způsob je, že s nimi uzavíráme dohodu o provedení práce v okamžiku, kdy si takzvaně plácneme na úvodním projektu. Máme vzorovou rámcovou dohodu o provedení práce, kterou jim vždycky pošleme a následně ony musí vyplnit nějaké papíry a můžou pracovat. Není to omezené množstvím dohod, které můžou mít s různými zaměstnavateli, je to na naší straně pouze omezené tím, že je tam limit 300 odpracovaných hodin za rok a deseti tisíc korun měsíčně jako výdělek, aby nemusely platit sociální a zdravotní. Což se většinou upřímně nestává, že by se to přemrštilo. Takže ten mechanismus, na který jste se ptal, je dohoda o provedení práce na několik měsíců.

Takže teoreticky u vás si maminky vydělají měsíčně do deseti tisíc korun.

Lucie: Je to těžké to takto generalizovat kvůli tomu, že maminky, které mají živnostenské oprávnění díky tomu, že se živily jako freelancerky nebo jako strategičtí marketingoví poradci už i před mateřskou, tak fakturují i více. Takže je to takové, že na jednorázové projekty je to většinou do deseti tisíc, jsou to jednotky tisíc korun, ale máme i maminky, které mají vyšší faktury díky tomu, že jejich projekty jsou třeba trochu komplexnější. Ač jednorázové, tak zaberou třeba 40, 50, 60 hodin za měsíc a pak se dostáváme už na vyšší částky.

V případě, že by se váš projekt rozrostl, uvažovaly byste o rozšíření i vašeho vlastního týmu?

Kristýna: Určitě. My to tak postupně i děláme, že si vytipováváme maminky, které jsou na něco velmi šikovné a prosíme je potom, jestli se nezapojí do Mumdoo jako takového, takže jeden z těch projektů, na kterém se potom podílí, je Mumdoo jako takové. Když uvedu nějaký příklad, tak máme maminku, která je seniorní personalistka a pomáhá nám třeba se screeningy na HR. Pak máme maminku, která se dlouhodobě zabývala online marketingem, tak nám pomáhá s newslettery. A takhle postupně si trochu vybudováváme i Mumdoo jako takové.

A co byste závěrem rády vzkázaly všem maminkám, které mají zájem skrze vás pracovat?

Lucie: To je krásná otázka na závěr. Já bych asi těm maminkám vzkázala, ať se nebojí se přihlásit. Často se setkáváme s nějakou obavou o to, jestli ten projekt budou zvládat, jestli to nebude moc časově náročné. My se je snažíme uklidnit tím, že u každého projektu, který jim potenciálně nabízíme, mají naprostou svobodu se rozhodnout, jestli chtějí nebo nechtějí, jestli můžou, nebo jestli mají zrovna nemocné děti nebo manžela na služební cestě a doma všechno vzhůru nohama. Nemají tedy žádný závazek, že by musely přijmout daný projekt. Takže ta flexibilita, která je čistě v jejich rukou, je klíčový faktor, proč by se do Mumdoo připojit mohly a zároveň tím zůstat v kontaktu s oborem, který před mateřskou dělaly a udržet si trochu hlavu v chodu i jinými procesy a jinými aktivitami než jenom tím bezprostředním staráním se o děti.

Kristýna: Maminkám, které přemýšlí o tom, jestli se přihlásí do Mumdoo, bych moc ráda vzkázala, že budeme strašně rády, když k nám přijdou, když se s námi budou na tom projektu podílet. A my bychom jim s Luckou chtěly jenom zprostředkovat to, že jakýkoli nejmenší úvazek za týden chtějí pracovat, anebo jakoukoliv malou hodinku chtějí využít na něco pracovního, zaměstnat svoji hlavu, tak my jim s tím moc rády pomůžeme. A pokud chtějí všechen čas věnovat dětem, tak je to samozřejmě taky úplně v pořádku, my bychom jenom jim chtěly dát tu možnost, pokud pracovat malinko chtějí.