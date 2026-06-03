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Chyba v novém systému hlášení: Údaje se mohly dostat k cizím uživatelům

Jana Knížková
Dnes
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Starší žena v brýlích sedí za počítačem a tváří se nechápavě až překvapeně
Autor: Depositphotos.com
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U Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů (JMHZ) se objevil technický problém. Chyba mohla způsobit, že se některé údaje zobrazily jinému uživateli systému.

Bezpečnost dat je jedním z největších témat digitalizace státní správy. Každá technická chyba může vyvolat otázky, zda jsou citlivé informace dostatečně chráněny. Právě takovou situaci nyní řešilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které v systému JMHZ odhalilo závadu umožňující v omezeném počtu případů zobrazení vybraných údajů jinému uživateli.

Podle ministerstva se incident týkal pouze malé části uživatelů. Z celkového počtu zhruba 375 tisíc subjektů, na které se systém JMHZ vztahuje, šlo o několik stovek zaměstnavatelů. Jak resort ujišťuje, ani v těchto případech však automaticky neznamená, že došlo ke zpřístupnění údajů neoprávněným osobám.

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Chybu odhalily auditní záznamy

Po zjištění problému provedli odborníci detailní analýzu systému a současně zkontrolovali auditní logy. Díky nim je ministerstvo schopno přesně určit rozsah incidentu i to, kteří uživatelé mohli mít k dotčeným údajům přístup.

MPSV zdůraznilo, že situaci začalo řešit okamžitě po jejím odhalení a technická chyba byla odstraněna ještě tentýž den.

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Ministerstvo zavádí další bezpečnostní opatření

Kromě samotné opravy přijalo ministerstvo také dodatečná technická a kontrolní opatření, která mají zabránit opakování podobné situace v budoucnu. Ochrana osobních údajů a bezpečnost dat podle resortu patří mezi jeho hlavní priority.

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Chyba byla identifikována a my jsme na ministerstvu prioritně zahájili její řešení. K nápravě došlo dnes v řádu hodin. Mrzí nás komplikace, které tento incident mohl způsobit, a situaci jsme řešili s maximální prioritou, uvedl vrchní ředitel sekce IT MPSV Karel Trpkoš.

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Systém využívají stovky tisíc zaměstnavatelů

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů je jedním z klíčových digitálních nástrojů, které využívají zaměstnavatelé pro komunikaci se státní správou. Právě proto ministerstvo označilo rychlé odstranění závady a důkladné prověření incidentu za zásadní krok k zachování důvěry uživatelů v systém.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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