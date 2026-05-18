Jedna chyba, která zablokuje JMHZ. Úřady varují před neúplnými podáními

Zákonný termín pro podání Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ) se blíží. Praxe ukazuje, že největší riziko nevzniká u samotného odeslání, ale u neúplných údajů, které systém nemusí akceptovat. Včasná příprava je proto podle úřadů klíčová, zejména kvůli časové náročnosti zpracování dat.
Chybějící daňová rezidentura
Největší komplikací při aktuálním zpracování hlášení je údaj o daňové rezidentuře zaměstnanců. Ten v evidenci chybí přibližně u 20 % nahlášených pracovníků, což může zásadně ovlivnit úspěšnost podání.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR i Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozorňují, že bez tohoto údaje může být měsíční hlášení označeno jako neúplné a systémem odmítnuto.
Riziko zpoždění při doplňování údajů
Další problém představuje samotné zpracování dat. To není okamžité a může trvat i několik pracovních dnů. Pokud zaměstnavatelé začnou chybějící rezidenturu doplňovat až těsně před uzávěrkou, systém nemusí stihnout vše zpracovat včas.
V takovém případě hrozí, že podání nebude možné dokončit v zákonném termínu, i když byla data dodána.
Poslední chvíle je nejrizikovější
Největší nebezpečí tak nespočívá jen v chybějících údajích, ale především v jejich doplňování na poslední chvíli. To může způsobit kumulaci zpracování a následné zdržení celého procesu.
Výsledkem může být situace, kdy jinak správně připravené hlášení nebude uznáno včas.
Nenechávat podání na poslední den
Úřady proto apelují na zaměstnavatele, aby JMHZ odesílali s předstihem. Zákonná lhůta pro podání JMHZ je 20. května 2026. Včasné podání umožňuje nejen kontrolu údajů, ale také bezpečné zpracování bez rizika časových prodlev.