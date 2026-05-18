Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci

Jedna chyba, která zablokuje JMHZ. Úřady varují před neúplnými podáními

Jana Knížková
Dnes
Zaměstnavatelé by měli zpozornět při přípravě měsíčního jednotného hlášení. Největší problém se aktuálně týká chybějícího údaje o daňové rezidentuře, který může vést k odmítnutí podání. Úřady zároveň varují, že při odkladu na poslední chvíli hrozí, že hlášení nebude možné včas zpracovat.

Zákonný termín pro podání Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ) se blíží. Praxe ukazuje, že největší riziko nevzniká u samotného odeslání, ale u neúplných údajů, které systém nemusí akceptovat. Včasná příprava je proto podle úřadů klíčová, zejména kvůli časové náročnosti zpracování dat.

Chybějící daňová rezidentura

Největší komplikací při aktuálním zpracování hlášení je údaj o daňové rezidentuře zaměstnanců. Ten v evidenci chybí přibližně u 20 % nahlášených pracovníků, což může zásadně ovlivnit úspěšnost podání.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR i Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozorňují, že bez tohoto údaje může být měsíční hlášení označeno jako neúplné a systémem odmítnuto.

Riziko zpoždění při doplňování údajů

Další problém představuje samotné zpracování dat. To není okamžité a může trvat i několik pracovních dnů. Pokud zaměstnavatelé začnou chybějící rezidenturu doplňovat až těsně před uzávěrkou, systém nemusí stihnout vše zpracovat včas.

V takovém případě hrozí, že podání nebude možné dokončit v zákonném termínu, i když byla data dodána.

Poslední chvíle je nejrizikovější

Největší nebezpečí tak nespočívá jen v chybějících údajích, ale především v jejich doplňování na poslední chvíli. To může způsobit kumulaci zpracování a následné zdržení celého procesu.

Výsledkem může být situace, kdy jinak správně připravené hlášení nebude uznáno včas.

Nenechávat podání na poslední den

Úřady proto apelují na zaměstnavatele, aby JMHZ odesílali s předstihem. Zákonná lhůta pro podání JMHZ je 20. května 2026. Včasné podání umožňuje nejen kontrolu údajů, ale také bezpečné zpracování bez rizika časových prodlev. 

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

