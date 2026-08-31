Čočka, matcha i prosecco. Čeští zmrzlináři určují světové trendy a bodují

Zjistěte, čím letos tuzemští výrobci lákali zákazníky a jaké novinky vládly prodejním pultům.
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Česko na světové mapě gelata
Jitka Štalichová ze Zmrzlinářství Kolombina v srpnu získala první místo za nejlepší zmrzlinu v České republice a tím i postup do dalšího kola světové soutěže. Na facebookovém profilu uvedla, že má ohromnou radost a cítí velikánskou vděčnost a popsala, že do soutěže šla s bezlepkovou vegan pistácií s jahodovým variegátem a granolou.
Udělat bezlepkovou granolu byl celkem oříšek, ale poradila jsem si. Udělala jsem jí z naklíčené čočky, pohanky, quinoi s medem od včeliček mých rodičů. Vůbec nepoznáte, že je to čočka. Povedla se dokonale, dodala s tím, že na jaře ji zákazníci budou moct také ochutnat.
Z evropského kola do celosvětového finále soutěže Gelato Festival World Masters postoupil Lukáš Pohnán ze Zmrzliny Senomaty. Jak informoval Český rozhlas Střední Čechy, soutěž má několik kol a Lukáš uspěl s příchutí francouzského dezertu Tarte Tatin. Do Itálie mohl přivézt zmrzlinu autem, ale v Las Vegas sháněl suroviny až na místě a karamelizovaná jablka připravoval na hotelu. Lukášova žena Lucie Trávníčková byla nadšená, i když na medaile nedosáhli.
Skončili jsme na 21. místě, takže můžeme říci, že Lukáš je 21. nejlepší zmrzlinář na celém světě, řekla pro Český rozhlas se smíchem.
Ocenění z této soutěže si přivezla také jihlavská zmrzlina SNOVÁ, která se stala 66. nejlepší na světě. Na Facebooku zveřejnili cenu a zmínili, že z toho mají velkou radost, protože jde o jednu z nejprestižnějších mezinárodních soutěží v řemeslné zmrzlině.
Ocenění jako startovací čára
Prestižní ocenění Gelato Brand of the Year 2026/27 získala značka GELAD’ORO, za kterou stojí Tomáš Bek. Toto ocenění v rámci Central & Eastern Europe Prestige Awards představuje pro značku významný milník a zároveň závazek do budoucna. Není to pro ně cílová rovinka, ale naopak startovní čára další etapy.
Chceme GELAD’ORO dostat k co největšímu počtu lidí – do domácností, kaváren, restaurací, hotelů, resortů i dalších míst, kde může kvalitní gelato vytvořit něco navíc. Naším cílem je vybudovat silnou českou gelato značku s evropským potenciálem, která bude stát na kvalitě, designu, emocích a dlouhodobé důvěře zákazníků, popisují na webu s tím, že ocenění jim dává důležitou zpětnou vazbu, že jdou správným směrem.
Bylinky, alkohol i krupicová kaše: S čím prodejci experimentují?
Mezi speciály Zmrzliny Maxgelato patří například levandulové gelato z pravých květů levandule lékařské, doplněné o kousky belgické čokolády, rumová pralinku s alkoholem plná rozinek naložených v rumu, belgické čokolády a oříšků nebo maková zmrzlina s povidly. K jejich limitkám patří pampelišková a kopřivová zmrzlina nebo ta se smrkovými výhonky.
Výše zmíněná a oceňovaná Zmrzlina Senomaty v létě nabízela například tyto příchutě: citron se zázvorem, grep s aperolem, ricotta s fíkovou polevou, smetana s Nutellou, krupicová kaše, jogurt s višní, vaječný likér nebo meruňka.
Zmrzlinář Honza Hochsteiger z Crème de la Crème o letošních prázdninách nabízel novinku v podobě sorbetu z dračího ovoce. V pražském Zmrzlinovém salónu Národní kromě toho nabízeli až 60 druhů zmrzlin různých druhů: z mléka a smetany, ovoce, z rostlinného mléka nebo například úplně bez cukru.
Adria Gold si pro rok 2026 připravili hned několik novinek, které podle nich reflektují aktuální trendy i to, co dlouhodobě funguje v prodeji. Jedná se například o Los Buenos inspirované ikonickou chutí Kinder Bueno, ostružinu s limetkou, citron cheesecake, pekanový karamel, vanilka retro, mango s limetkou nebo Adriáček čoko spojující čokoládu a tvaroh.
V Ňam Ňam Cafe mezi limitované edice zmrzlin patřily tyto příchutě: osvěžující sorbet borůvka brusinka, mango lassi se špetkou kardamomu, sorbet z růžového grepu, pekanové ořechy s karamelem nebo letní hruška s bergamotem. Na Facebooku k poslední zmrzlině napsali:
Bergamot je citrus z italské Kalábrie, díky své intenzivní vůni ho najdeme v tradičním čaji earl grey a v mnoha parfémech. Naší hrušce dodá příjemnou kyselost s překvapivým chuťovým doběhem.
Mango lassí ze šťavnatého manga a bílého jogurtu bylo možné ochutnat také v Angelato. Na menu dále bylo levandulové gelato, višeň, malinový sorbet, citronový sorbet s bazalkou, čokoláda s mátou nebo piña colada představující dokonalé spojení šťavnatého ananasu, krémového kokosu a poctivého rumu. Další alkoholickou zmrzlinou bylo šeříkové prosecco a mezi signature gelato patřilo to s olivovým olejem a bazalkou.
Tomivo gelato přišlo s novinkami v podobě borůvkového cheesecake, banánu v čokoládě, andělského pokušení, nebo mandarinky. Po loňském úspěchu nechali ve speciálech dubajskou čokoládu, jinak staví nabídku na 16 druzích poctivé domácí zmrzliny, kdy je 12 příchutí stálých a čtyři jsou speciální.
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Matcha jako nový hit
Zatímco loni byla oblíbená dubajská zmrzlina v různých podobách, hned u několika zmrzlinářů se letos v nabídce objevily příchutě s matchou. Ta je v poslední době populární jak v nápojích, tak například v dezertech a zmrzlina nemohla být výjimkou. Zmrzlinářství Kolombina v srpnu přišlo s novinkou v podobě Matcha latte s maracujou, Ještě jednu nabízeli matcha gelato, kterému finální tečku dodávala jemná Matcha Chaka.
Tomivo si pro zákazníky připravili novinku v podobě Matchi s bílou čokoládou. Podle jejich slov sbírá jednu pochvalu za druhou a jemná krémová chuť bílé čokolády a charakteristická chuť matchy je kombinací, která opravdu funguje.
Adria Gold má zase matchu s mangem.
Jemně nahořklá japonská matcha v kontrastu se sladkým mangovým přelivem. Elegantní a moderní chuťový profil. Ideální pro zákazníky, kteří hledají něco jiného než klasiku, popisují na webových stránkách.
Zmrzlináři sází i na vaničky
Řada zmrzlinářů myslí také na ty, kteří si chtějí jejich zmrzlinu vychutnat doma. Nabízí proto jejich zmrzliny v kelímcích. Ty jsou často dostupné například u firem zabývajících se rozvozem potravin. V tabulce je několik výrobců takových zmrzlin včetně informací o cenách.
|Výrobce
|Některé nabízené příchutě
|Objem
|Cena
|Adria Gold
|Cookies, Čokotvaroh, Jahoda raw, Mango sorbet, Malina křup!, Slaný karamel
|180/350 ml
|od 87,36 Kč/od 141,12 Kč
|Angelato
|Máta s čokoládou, Slaný karamel, Mandle, Čokoláda, Pistácie, Mango, Jahoda, Malina
|500 ml
|230 Kč
|Božský kopeček
|Piňa Colada, Banán s jahodou, Levandulová borůvka, Kokosový kefír s černým rybízem, Božský kopeček Mák se švestkovou omáčkou
|300 ml
|169 Kč
|Gela D’oro
|Sorbet mango, Smetanové gelato pistácie, Sorbet jahoda
|450 g
|199 Kč
|Ještě jednu
|Pečený banán, karamel, brownie, Vanilka Madagaskar, Mango, passion fruit, Krupicová kaše, Pistácie
|150/525 ml
|89 Kč/229 Kč
|Ňam ňam zmrzlina (Bombato)
|Šťavnaté višně, Jahoda, Letní hruška, Belgická čokoláda
|450 ml
|199 Kč
|Zigolo
|Vanilka, Mango sorbet, Pistácie, Čokoláda Guanaja 70%, Ricotta s pistáciovým krémem
|200/400 ml
|99 Kč/204 Kč