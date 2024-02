Cukr zjevně leze na mozek, po Nekulovi se to „přihodilo“ i obchodníkům

Nekula se pochválil za něco, co platilo půl roku

Zvyšování cen v předchozích letech se nevyhnulo ani potravinám. Když ale na začátku roku 2023 začal ministr zemědělství Zdeněk Nekula řešit zdražení cukru v obchodech, mělo to v sobě prvky absurdní komedie. Už jen to, že vyrazil do boje zrovna za levnější cukr v hypermarketech, což je marginální položka spotřebního koše, vzbuzovalo úsměv na rtech. Nejenže motal čísla, ale zkusil si přivlastnit i zásluhu na ceně cukru v e-shopu Rohlik.cz.

Nekula před rokem na Twitteru uvedl s odkazem na ceny cukru na Rohlik.cz, kde stál 1 kg cukru krystal 19,90 Kč, že „u cukru máme splněno“. Podobný „oslavný“ tweet sdílel i jeho stranický kolega europoslanec Tomáš Zdechovský. Samochvála lidovců však měla jeden „drobný“ háček, cena nijak nesouvisela s konáním ministerstva, jelikož platila už od září roku 2022, kdy Rohlik.cz oznámil zastropování cen některých základních potravin, mezi které patřil i zmíněný cukr.

U pěstitelů a výrobců bylo vše v pořádku, řekl úřad

Zdálo se, že s Nekulovým koncem na ministerstvu skončila i cukrová show. Minulý týden však antimonopolní úřad zveřejnil výsledky svého sektorového šetření na trhu výroby a prodeje cukru a roli hlavního klauna po Nekulovi převzali obchodníci, respektive Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR). Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se při šetření zaměřil na všechny vertikálně navazující trhy (pěstitele, výrobce a obchodníky) a zjišťoval vývoj cen a obchodních přirážek v období od roku 2019 do jara roku 2023.





U pěstitelů cukrové řepy ÚOHS zjistil málo koncentrovaný trh s přibližně tisícem producentů, kteří však o garantované minimální prodejní ceně každoročně kolektivně vyjednávají, a to prostřednictvím dvou sdružení. V roce 2022 producentům cukrovky vzrostly ceny energií, hnojiv, osiva a na trhu vládla nejistota z dalšího vývoje. Úřad navíc u pěstitelů nezjistil žádné známky možného koordinovaného jednání.

Žádné porušení hospodářské soutěže úřad nenašel ani u výrobců cukru. Jeden z výrobců sice produkuje významné množství cukru, obchodům však dodává pouze desetinu vyrobeného objemu a drtivou většinu prodává dalším zpracovatelům, zejména výrobcům potravin, alkoholu či dezinfekce. Trh je však nutno považovat za nadnárodní, protože velké množství cukru české výroby se exportuje a zároveň zhruba 1/3 spotřeby se naopak dováží ze zahraničí. Ani u výrobců každopádně úřad neshledal žádné protisoutěžní jednání.

U obchodů bylo podezření na kartel, stále se šetří

Zatímco u pěstitelů a výrobců bylo podle úřadu vše v pořádku, u obchodních řetězců je situace zatím nejasná. Šetření úřadu totiž ukázalo, že obchodní přirážky řetězců, které byly až do podzimu 2022 velice nízké, či dokonce záporné, v posledních měsících roku 2022 výrazně stouply, a to až na do té doby neobvyklých cca 5 Kč na kilogram cukru krystal. Přestože obchodům nepochybně vzrostly náklady, nárůst obchodní přirážky mohl mít podle úřadu příčiny také v koordinaci jednání obchodních řetězců. Úřad proto uskutečnil v několika obchodech kontroly a shromážděné materiály úřad teprve vyhodnocuje.

Výsledky šetření se tak dají shrnout, že u pěstitelů a výrobců k žádnému porušení zákona nedošlo, u obchodů existuje podezření na kartel, ale vše se teprve prošetřuje. Dalo by se tak čekat, že pokud si někdo bude pochvalovat výsledky šetření, budou to pěstitelé a výrobci. S oslavným vyjádřením však překvapivě přispěchal SOCR ČR, jehož zástupci buď zprávu antimonopolního úřadu vůbec nečetli, nebo mají vážné problémy s porozuměním psaného textu.

Úřad potvrdil, že u nás bylo vše v pořádku, překvapili obchodníci

Podle SOCR ČR totiž úřad, který ve zprávě ve skutečnosti uvedl, že nárůst obchodní přirážky mohl mít příčiny také v koordinaci jednání obchodních řetězců a že vše ještě šetří, řekl, že obchodníci nevytvářeli při nabídce cukru kartel. „Jsme rádi, že sektorové šetření jasně ukázalo, že bývalý ministr zemědělství záměrně lidem lhal, když obviňoval obchody z kartelu, aby odvedl pozornost od toho, jak nezvládl řešit dopady vysokých cen energií na výrobu potravin v Česku,“ komentoval Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR šetření, které ukázalo sice hned několik věcí, ale rozhodně ne tu, kterou tvrdí Tomáš Prouza.

Aby absurdit nebylo málo, Prouza ještě dodal, že je nejvyšší čas začít pracovat s daty, a ne dojmy. V tomto ohledu není též bez zajímavosti, že to byl právě Tomáš Prouza, který před rokem tvrdil, že na nabídkách dodavatelů cukru bylo jasně patrné, že se snaží výrazně navýšit své ceny, přičemž většina z nich požadovala růst až o 100 % v jasné snaze zneužít stávající inflační prostředí a podstatně si navýšit zisk . Zatímco prezident SOCR ČR měl ještě před rokem dojem, že se výrobci cukru snaží nekale navýšit zisk, data ze šetření antimonopolního úřadu ukázala, že u výrobců žádný problém nebyl.

Cukr leze na mozek

Je samozřejmě možné, že ani u obchodníků úřad žádný problém nakonec nezjistí a že ani u nich nedošlo k porušení hospodářské soutěže. Komentovat však nynější závěry úřadu slovy „další umělá „krize“ končí: ceny cukru byly v pořádku“ je přinejmenším předčasné a tvrdit, že úřad konstatoval, že čeští obchodníci nevytváří při nabídce cukru kartel, je vysloveně nepravdivé. Jediné vysvětlení je, že cukr leze lidem na mozek. A zjevně ho nemusí ani přímo konzumovat, stačí o něm mluvit.