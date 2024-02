Loni skončil rekordní počet OSVČ? Ale kdeže, nešlo o aktivní podnikatele

Rekordní počet OSVČ loni sice skončil, ale jen na papíře

V první polovině ledna se v řadě médií objevila tisková zpráva společnosti Imper o tom, že v loňském roce skončil rekordní počet OSVČ – skoro 277 tisíc. Ve zprávě byl uveden i důvod – povinné datové schránky pro OSVČ. To ovšem neznamenalo, že by OSVČ, které podnikaly, ukončily svoji činnost kvůli datovým schránkám.

V roce 2023 skončilo v Česku rekordních 277 tisíc živnostníků, což je nejvyšší číslo od roku 1993.https://t.co/v51LAKlBNN — Imper.cz (@informace) January 15, 2024

Vesměs se totiž jednalo o podnikatele, kteří měli živnost přerušenou nebo měli “živnostňák” na činnost vedlejší jen v šuplíku a podávali prázdné přehledy, jelikož žádnou podnikatelskou činnost nevykonávali. Tito „podnikatelé“ dospěli k logickému závěru, že nedává smysl mít datovou schránku fyzické podnikající osoby, když reálně fyzickou podnikající osobou nejsou. Pokles počtu OSVČ tak byl sice výrazný, ale de facto jen na papíře.

Vesměs šlo o neaktivní podnikatele

To dokládají i statistiky dle jednotlivých měsíců, kdy nejvíce živnostníků ukončilo svoje formální podnikání v únoru a březnu, kdy ke zřizování datových schránek docházelo. Nejvíc živnostníků ukončovalo vloni svou činnost v průběhu února a března, přičemž strmý nárůst zřejmě výrazně ovlivnila nová povinnost v podobě datové schránky, kterou stát od ledna začal postupně všem povinným zřizovat. Pro řadu OSVČ to zřejmě byl finální impuls k definitivnímu ukončení činnosti, kterou mohly mít například pozastavenou, komentoval ostatně i Tomáš Berger, CEO společnosti Imper.





Rekordní počet ukončených živností potvrdila na konci ledna také firma CRIF – Czech Credit Bureau, podle které za to mohla nová povinnost mít zpřístupněnou datovou schránku. Nová povinnost vedla k očištění podnikání převážně od dlouhodobě nečinných podnikatelů. V důsledku značného počtu zaniklých podnikatelů se jejich počet snížil o 10 %, uvedla analytička společnosti Věra Kameníčková.

Že v případě rekordního loňského poklesu živnostníků šlo vesměs o OSVČ, které již aktivně nepůsobily, přitom potvrdily i statistiky České správy sociálního zabezpečení, které pravidelně zpracovává server Podnikatel.cz. Jak ke konci loňského roku, tak ke konci všech loňských čtvrtletí počet aktivních OSVČ meziročně stoupl a několikrát byl dokonce i rekordní.

Z poklesu neaktivních OSVČ se stala tragédie

Původní tisková zpráva firmy Imper však začínala zavádějící větou: Loňský rok byl pro firmy velmi náročný a nejistá ekonomická situace, růst nákladů i vyšší administrativní nároky v podobě povinných datových schránek vedly řadu z nich k ukončení činnosti. Zmíněná věta nebyla zavádějící v tom, že by pro podnikatele snad nebyl loňský rok náročný a nerostly jim náklady, ale v tom, že rekordní pokles jde čistě za posledním ze zmiňovaných důvodů, přičemž navíc nešlo o aktivní podnikatele. Jde tak o podobnou situaci, jako když se vláda chlubí, že snižuje počty úředníků, i když ve skutečnosti škrtá neobsazená místa.

Mezitím ale začala žít zpráva i kvůli tomuto začátku vlastním životem, a to jak na sociálních sítích, tak i v médiích. Například ekonom Vladimír Pikora vydal o pár dnů později text, ve kterém se s odkazem na rekordní ukončení počtu živností rozepsal, jak stát místo toho, aby lidi podporoval v podnikání, neustále přemýšlí, jak hodit podnikatelům další klacek pod nohy. Více než čtvrt milionu lidí usoudilo, že už nechtějí podnikat. Mezi hlavní důvody ukončení podnikání patřilo to, že jsou nyní vyšší náklady i administrativní nároky. Velkým problémem je pro mnohé prý to, že musí využívat datové schránky. To je zajímavé, protože na tom není nic složitého. Nicméně pro starší lidi to asi komplikace je a stát to vesele ignoruje, napsal Pikora a naprosto minul, o jaké OSVČ šlo a že hlavním důvodem není složitost datových schránek, ale to, že lidé je nechtějí mít, když už reálně nepodnikají.

Původní zpráva nebyl průzkum

O mnoho lépe si nevedl před několika dny ani server SeznamZprávy.cz, který vydal článek „Malé obchody začaly zavírat ve velkém“, ve kterém zprávu o počtech ukončených živností posunul už zcela mimo původní vyznění: V loňském roce podle údajů společnosti Imper svůj byznys ukončilo nejvíc podnikatelů od roku 1993 – 277 tisíc. Jako důvod většinou tito živnostníci uvedli nejistou ekonomickou situaci, růst nákladů, ale i větší administrativní nároky.

Nejenže autorka textu zcela vynechala to, že hlavním důvodem bylo zavedení povinných datových schránek a že šlo o neaktivní OSVČ, ale navíc nesprávně napsala, že živnostníci někomu své důvody uváděli. Neuváděli a ostatně to netvrdila ani původní zpráva od společnosti Imper.

Jen bouře ve sklenici vody

Takže ještě jednou. K rekordnímu poklesu počtu OSVČ došlo jen na papíře. Počet aktivních OSVČ byl loni naopak na nejvyšších úrovních v historii. Samozřejmě lze namítat, do určité míry oprávněně, že nemalá část nárůstu jde za švarcsystémem, to však nic nemění na tom, že v loňském roce k žádnému drastickému úbytku aktivních OSVČ nedošlo. Přestaňme to proto tvrdit a používat jako argument.