Další nejasnost kolem nového hlášení. Jak je to s autorskými honoráři?

Zaměstnavatelé i účetní se obracejí na Finanční správu ČR s praktickými dotazy, které při vyplňování nového hlášení vyvstávají. Cílem je odstranit nejasnosti. Jedna z nejasností se týká autorských honorářů.
Dotaz z praxe:
Hlásí se do jednotného měsíčního hlášení osoba, které zaměstnavatel vyplácí autorské honoráře, tj. příjmy podle § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů (podléhající srážkové dani)? Pokud ano, pod jakým kódem druhu činnosti a jakým XSD schématem?
Finanční správa vysvětluje
Autorské honoráře zdaňované jako příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů se prostřednictvím jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele nevykazují.
Z toho vyplývá, že příjemci těchto honorářů se do JMHZ vůbec nehlásí a zaměstnavatelé je neuvádějí pod žádným kódem druhu činnosti ani v žádném XSD schématu.
Rozhodující je charakter příjmu
Důvod je podle úřadu jednoduchý. Autorské honoráře jsou z pohledu zákona o daních z příjmů považovány za příjmy ze samostatné činnosti, nikoliv za příjmy ze závislé činnosti.
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele je přitom určeno výhradně pro vykazování příjmů ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů. Na autorské honoráře se proto tato nová oznamovací povinnost nevztahuje.
Finanční správa odpovídá na další dotazy z praxe
Jde o další z řady odpovědí na dotazy, které zaměstnavatelé a odborná veřejnost pokládají v souvislosti s přípravou na zavedení jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Finanční úřad ČR tak postupně upřesňuje, jak mají být v novém systému posuzovány jednotlivé druhy příjmů a které osoby budou zaměstnavatelé do hlášení skutečně uvádět.