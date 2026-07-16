Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci

Další nejasnost kolem nového hlášení. Jak je to s autorskými honoráři?

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Muž sedí u počítače a přemýšlí u práce
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) přináší řadu praktických otázek, na které zaměstnavatelé hledají odpovědi. Jedna z nich se týká také autorských honorářů a jejich vykazování.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Zaměstnavatelé i účetní se obracejí na Finanční správu ČR s praktickými dotazy, které při vyplňování nového hlášení vyvstávají. Cílem je odstranit nejasnosti. Jedna z nejasností se týká autorských honorářů. 

Dotaz z praxe:

Hlásí se do jednotného měsíčního hlášení osoba, které zaměstnavatel vyplácí autorské honoráře, tj. příjmy podle § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů (podléhající srážkové dani)? Pokud ano, pod jakým kódem druhu činnosti a jakým XSD schématem?

Finanční správa vysvětluje

Autorské honoráře zdaňované jako příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů se prostřednictvím jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele nevykazují.

Z toho vyplývá, že příjemci těchto honorářů se do JMHZ vůbec nehlásí a zaměstnavatelé je neuvádějí pod žádným kódem druhu činnosti ani v žádném XSD schématu.

Nové hlášení odhalí chybu ve zdanění. Kdy místo zálohové daně patří srážková? Přečtěte si také:

Nové hlášení odhalí chybu ve zdanění. Kdy místo zálohové daně patří srážková?

Rozhodující je charakter příjmu

Důvod je podle úřadu jednoduchý. Autorské honoráře jsou z pohledu zákona o daních z příjmů považovány za příjmy ze samostatné činnosti, nikoliv za příjmy ze závislé činnosti.

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele je přitom určeno výhradně pro vykazování příjmů ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů. Na autorské honoráře se proto tato nová oznamovací povinnost nevztahuje.

Stát už díky JMHZ zná vaše příjmy. Proč tedy ještě roční zúčtování? Přečtěte si také:

Stát už díky JMHZ zná vaše příjmy. Proč tedy ještě roční zúčtování?

Finanční správa odpovídá na další dotazy z praxe

Jde o další z řady odpovědí na dotazy, které zaměstnavatelé a odborná veřejnost pokládají v souvislosti s přípravou na zavedení jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Finanční úřad ČR tak postupně upřesňuje, jak mají být v novém systému posuzovány jednotlivé druhy příjmů a které osoby budou zaměstnavatelé do hlášení skutečně uvádět.

JMHZ je nefunkční kočkopes, stát musí okamžitě jednat, říkají podnikatelé Přečtěte si také:

JMHZ je nefunkční kočkopes, stát musí okamžitě jednat, říkají podnikatelé

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).