Která města se „zahojí“ na občanech zvýšením daně z nemovitostí od roku 2021?

Strakonice zvyšují daň pro všechny

Daň z nemovitých věcí se zvýší obyvatelům Strakonic. Základní koeficient sice klesne z 2 na 1,5, avšak místní koeficient se zdvojnásobí na 2. Dohromady to znamená zvýšení daně. Proti návrhu hlasovala pouze jediná zastupitelka Miroslava Zralá (Jihočeši 2012). Navýšení daně postihuje vlastníky nemovitostí. Zdražujeme jim to, co už jednou zaplatili ze svých příjmů, citoval web JcTed.cz Zralou s tím, že v době největší vlny pandemie koronaviru Strakonice odpouštěly nájmy podnikatelům v objektech města, ale lidé v soukromých budovách tuto možnost neměli.

S tím ale nesouhlasil místostarosta Rudolf Oberfalcer starší (Strakonická Veřejnost), podle kterého odpuštění nájmu z nebytových prostor byla okamžitá pomoc, když se podnikatelům zastavily příjmy.

Je tu co udržovat a opravovat. Je tu hodně ulic za zenitem životnosti, to samé platí o kulturních a sportovních zařízeních. Příští rok budeme muset zavřít plavecký stadion a opravit střechu. Nemáme-li rezignovat na údržbu města, musíme hledat zdroje. Navýšení daně je jedna z cest, jak udržet kontinuitu. Podílejí se na tom všichni relativně spravedlivě, doplnil Oberfalcer starší.

V Havlíčkově Brodě a Prostějově si připlatí jen někteří

Havlíčkův Brod sice nezvedá daň pro všechny obyvatele, ale někteří vlastníci si připlatí. Nově se totiž bude koeficient 1,5, kterým se doposud násobí pouze stavby pro podnikatelskou činnost uvedené v § 11 odst. 1 písm. d) bod 3 zákona o dani z nemovitých věcí (stavby sloužící pro obchod, služby, činnosti v peněžnictví, pojišťovnictví, pohostinství apod), vztahovat i na další stavby podle § 11 odst. 1 zákona. Konkrétně jde o stavby k individuální rekreaci, garáže vystavěné odděleně od obytných domů uvedené, stavby pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě.

V Prostějově se zvýší základní koeficient pro nemovitosti v katastrálním území Čechovice – Záhoří, Čechůvky, Zešov a také v dalších vybraných ulicích, kde doposud platí koeficient 1,6. Nově se koeficient zvýší na 2,5.

Daň zvýší i „neokresní“ Slavkov u Brna

Daň z nemovitých věcí od příštího roku nicméně zvyšují i některá „neokresní“ města. Daň se zvýší například ve Slavkově u Brna, kde zvýšili koeficient z 1 na 2. Měli jsme tedy na výběr zvolení koeficientu od jedné do tří s dalšími odlišnostmi v jednotlivých typech nemovitostí. Rozhodli jsme se jít zlatou střední cestou, po které se mnoho měst a obcí, jako je například Šlapanice, Kuřim, Tišnov nebo Rosice, vydalo už před mnoha lety, uvedla pro Deník.cz místostarostka Marie Jedličková (KDU-ČSL).

Koeficienty daně z nemovitostí Základní (2021) Základní (2020) Místní (2021 Místní (2020) Podnikatelský (2021) Podnikatelský (2020) Praha 2,5 – 5 2,5 – 5 2 2 1,5 1,5 Středočeský kraj Benešov 2 pro stavby (2,5 pro pozemky) 2 pro stavby (2,5 pro pozemky) 2 2 1 1 Beroun 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5 Kladno 3,5 3,5 1 1 1 1 Kolín 2,5 2,5 2 2 1 1 Kutná Hora 2 2 2 2 1 1 Mělník 2 2 1 1 1 1 Mladá Boleslav 2 2 3 3 1,5 1,5 Nymburk 2 2 2 2 1 1 Příbram 2,5 2,5 2 2 1 1 Rakovník 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5 Jihočeský kraj České Budějovice 3,5 3,5 1 1 1 1 Český Krumlov 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 Jindřichův Hradec 2,5 2,5 2 2 1 1 Písek 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5 Prachatice 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5 Strakonice 1,5 2 2 1 1,5 1,5 Tábor 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 Plzeňský kraj Domažlice 2 2 1 1 1,5 1,5 Klatovy 2 2 1 1 1 1 Plzeň 4,5 4,5 1 1 1,5 1,5 Rokycany 2 2 1 1 1 1 Tachov 2 2 2 2 1 1 Karlovarský kraj Cheb 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 Karlovy Vary 4,5 4,5 2 2 1,5 1,5 Sokolov 2,5 2,5 2 2 1 1 Ústecký kraj Děčín 3,5 3,5 1 1 1 1 Chomutov 4,5 4,5 2 2 1,5 1,5 Litoměřice 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 Louny 2 (1,4 u staveb) 2 (1,4 u staveb) 2 2 1 1 Most 3,5 3,5 2 2 1,5 1,5 Teplice 4,5 4,5 1 1 1,5 1,5 Ústí nad Labem 3,5 3,5 2 2 1,5 1,5 Liberecký kraj Česká Lípa 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 Jablonec nad Nisou 2,5 2,5 1 1 1 1 Liberec 3,5 3,5 2 2 1 1 Semily 1,6 1,6 2 2 1,5 1,5 Královehradecký kraj Hradec Králové 4,5 pro pozemky (2 pro stavby 4,5 pro pozemky (2 pro stavby) 3 3 1,5 1,5 Jičín 2 2 1 1 1,5 1,5 Náchod 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5 Rychnov nad Kněžnou 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 Trutnov 3,5 3,5 1 1 1 1 Pardubický kraj Chrudim 2 2 1 1 1 1 Pardubice 4,5 (u daně ze staveb 3,5) 4,5 (u daně ze staveb 3,5) 2 2 1,5 1,5 Svitavy 2 2 1 1 1,5 1,5 Ústí nad Orlicí 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 Vysočina Havlíčkův Brod 2 2 2 2 1,5 1,5 Jihlava 4,5 4,5 1 1 1,5 1,5 Pelhřimov 2 2 1 1 1,5 1,5 Třebíč 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5 Žďár nad Sázavou 2 2 1 1 1,5 1,5 Jihomoravský kraj Blansko 2 2 1 1 1 1 Brno 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5 Břeclav 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5 Hodonín 2,5 2,5 1 1 1 1 Vyškov 2,5 u pozemků (2 u staveb) 2,5 u pozemků (2 u staveb) 1 1 1,5 1,5 Znojmo 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 Olomoucký kraj Jeseník 2 2 1 1 1,5 1,5 Olomouc 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5 Prostějov 3,5 3,5 1 1 1 1 Přerov 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5 Šumperk 2,5 2,5 1 1 1 1 Zlínský kraj Kroměříž 2,5 2,5 1 1 1 1 Uherské Hradiště 3,5 3,5 2 2 1 1 Vsetín 2,5 2,5 2 2 1 1 Zlín 4,5 4,5 1 1 1,5 1,5 Moravskoslezský kraj Bruntál 2 2 1 1 1,5 1,5 Frýdek-Místek 4,5 4,5 1 1 1,5 1,5 Karviná 3,5 3,5 2 2 1,5 1,5 Nový Jičín 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5 Opava 3,5 pro pozemky (stavby 2 3,5 pro pozemky (stavby 2) 2 2 1 1 Ostrava 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5

U řady měst platí pro okrajové části jiné koeficienty než pro centrum. V tabulce jsou uvedeny koeficienty pro nemovitosti v centru (kromě Prahy).

Kvůli vyšší dani přiznání podávat nemusíte

Lidem, kterým se kvůli rozhodnutí měst změnila výše daně, nemusí podávat nové přiznání k dani z nemovitých věcí. Přiznání totiž podávají jen ti poplatníci, u nichž došlo ke změnám, které jsou rozhodné pro vyměření daně. Typicky jde o situace, kdy poplatník nabyl nové nemovitosti, provedl nástavbu na domu nebo se změnila rozloha pozemku. Výši vyměřené daně se poplatníci dozví od finančního úřadu, který jim během května zašle daňovou složenku.

Informace o platbě a výši daně si lze také nechat zaslat e-mailem, kdy vám finanční úřad zašle před splatností daně informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. Pokud chcete tuto službu využít, musíte nejpozději do půlky března poslat finančnímu úřadu žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. Žádost si můžete už nyní stáhnout na Podnikatel.cz. Poplatníkům, kteří službu využijí, pak již nebude zaslána složenka.

Jak a kdy daň zaplatit?

Samotná daň se platí každoročně vlastníkem nemovitosti, a to vždy dopředu. Právě do konce května se musí daň zaplatit. Pokud výše daně překročí hranici 5000 korun, lze ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek. Zemědělci a chovatelé ryb mají termín do 31. srpna a do 30. listopadu, pro ostatní poplatníky daně platí termín nejpozději do 31. května a do 30. listopadu. V případě, že někomu vyjde daň na méně než 30 Kč, platit ji nemusí. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 Kč, i kdyby vycházela nižší.





Už několik let se dá daň zaplatit také prostřednictvím SIPO (soustředěné inkasní platby obyvatelstva). Kdo chce skrze SIPO zaplatit, musí mít Českou poštou přiděleno spojovací číslo a na dané zdaňovací období mu musí být stanovena a předepsána daň na jeho osobní daňový účet. Dále musí vyplnit Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a doručit na příslušný finanční úřad, a to nejpozději do konce ledna zdaňovacího období, od kterého má být daň prostřednictvím SIPO placena.

Daň lze nově odpouštět i kvůli pandemii

Od letošního července platí u daně z nemovitých věcí změny u osvobození nemovité věci od daně. Zatímco dříve to bylo možné pouze kvůli živelné pohromě, nově to lze z důvodu mimořádné události (např. z důvodu povodně, vichřice, extrémního sucha, pandemie, opatření vyvolaném krizovými opatřeními podle krizového zákona nebo průmyslové havárie). I nadále platí, že osvobození může být nejdéle na dobu 5 let a že jej lze stanovit za již uplynulé zdaňovací období.

Osvobozené nemovité věci musí obec vymezit v obecně závazné vyhlášce, která musí být vydána tak, aby nabyla účinnosti do 31. března roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k mimořádné, zejména živelní, události došlo. Pokud obec bude chtít osvobodit vymezené nemovité věci pouze částečně, tak částečné osvobození vyjádří procentem.

Nově si obec může vybrat, jakým způsobem může obec nemovité věci ve vyhlášce vymezit. Obecně závazná vyhláška buď může v případě rozsáhlejší mimořádné události vztáhnout osvobození k celému území obce, nebo k jednomu, nebo více katastrálním územím (opět v jejich plném rozsahu). V takovém případě může obec podle typu mimořádné události volit, zda osvobodí všechny nemovité věci, které leží na tomto území, nebo zda osvobození vztáhne pouze k jedné z dílčích daní a osvobodí buď pouze pozemky, nebo pouze zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky. Tímto způsobem nelze osvobodit pouze zdanitelné stavby, aniž by došlo k osvobození zdanitelných jednotek. Pokud se mimořádná událost týká pouze vymezených nemovitých věcí, může je obec v obecně závazné vyhlášce uvést jmenovitě.