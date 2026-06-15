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Datové schránky mění adresu. Uživatelé se budou od konce června přihlašovat jinam

Jana Knížková
Dnes
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Muž u počítače má lupu a něco sleduje na počítači
Autor: Shutterstock
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Od konce června 2026 čeká uživatele Datových schránek změna. Služba bude nově dostupná na kratší a přehlednější internetové adrese datovka.gov.cz. Funkčnost systému ani nabízené služby se však nijak nemění.
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Datové schránky budou od 26. června 2026 nově dostupné na adrese datovka.gov.cz. Změna je součástí širšího sjednocování státních digitálních služeb pod jednotnou doménu gov.cz, která má občanům usnadnit orientaci ve státních online službách.

Pro běžné uživatele se nic zásadního nemění. Veškeré funkce datových schránek zůstávají zachovány a služba bude fungovat stejně jako dosud.

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Původní adresa zatím zůstane v provozu

Dosavadní adresa mojedatovaschranka.cz nebude vypnuta okamžitě. Funkční zůstane až do 27. srpna 2026. Po tomto termínu budou návštěvníci automaticky přesměrováni na novou adresu.

Uživatelé, kteří mají přihlašovací údaje uložené v internetovém prohlížeči, by měli počítat s tím, že po přechodu na novou doménu bude pravděpodobně nutné přihlašovací údaje zadat znovu.

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Pozor na změnu e-mailových notifikací

Změna se dotkne také e-mailových oznámení o nových zprávách.

Notifikace budou nově odesílány z adresy:

notifikace@datovka.gov.cz

Dosavadní adresa:

notifikace@mojedatovaschranka.cz

Pokud mají uživatelé ve své e-mailové schránce nastavená automatická pravidla, filtry nebo třídění pošty, měli by je včas upravit, aby o důležitá upozornění nepřišli.

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Doporučení pro přihlášení

Pro pohodlnější a bezpečnější přístup do datových schránek stát doporučuje využívat Identitu občana nebo Mobilní klíč eGovernmentu. V případě, že si uživatelé své heslo nepamatují, mohou si jej zobrazit v nastavení uložených hesel svého internetového prohlížeče.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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