Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci  »  Dohody o provedení práce se od roku 2026 výrazně změní

Dohody o provedení práce se od roku 2026 výrazně změní

Dagmar Kučerová
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
přidejte názor

Sdílet

Mladá úřednice v kanceláři držící několik šanonů s dokumenty
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Vyšší limit pro odvod pojistného, vyšší počet hodin na práci v zemědělství a od ledna konec Výkazu DPP. Ale jak to bude s hlášením nástupu zaměstnanců?

Rok 2026 bude plný převratných změn. Výjimkou nejsou ani dohody o provedení práce. Ty se mění poměrně zásadně. A zdaleka nejde jen o navýšení rozhodné částky pro odvod sociálního a zdravotního pojištění. 

Co se dozvíte v článku
  1. Limit pro odvod pojistného v roce 2026
  2. Vyšší počet hodin pro práci v ovocnářství a při sklizni zeleniny
  3. Limit pro srážkovou daň
  4. Konec zasílání Výkazu DPP pro účely sociálního pojištění
  5. Přihlašování a odhlašování zaměstnanců na DPP

Limit pro odvod pojistného v roce 2026

V souladu s § 7a zákona o nemocenském pojištění jsou zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce účastni pojištění, jestliže splňují podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. a) a byl jim zúčtován započitatelný příjem v částce ve výši aspoň 25 % průměrné mzdy podle § 23b odst. 4 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny směrem dolů. Výši této částky vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv sdělením.

Průměrná mzda pro rok 2026 činí 48 967 Kč. Jednoduchým výpočtem zjistíme, že 25 % průměrné mzdy po zaokrouhlení na celé pětsetkoruny směrem dolu je 12 000 Kč. Tudíž jde o novou rozhodnou částku pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Do limitu 11 999 Kč nebudou dohody o provedení práce podléhat odvodům sociálního, ale ani zdravotního pojištění. Čáska byla minulý týden potvrzena Sdělením MPSV s číslem 396/2025 Sb.

Vyšší počet hodin pro práci v ovocnářství a při sklizni zeleniny

Novinkou je dohoda sjednaná na sezónní práce v ovocnářství a při pěstování zeleniny podle § 6 zákona č. 382/1922 Sb., o zemědělství. Jestliže je dohoda o provedení práce sjednána výlučně k výkonu práce v období od 1. dubna do 30. listopadu kalendářního roku a tato práce spočívá ve sklizni, péči o porost včetně odstraňování nadbytečných částí rostlin, posklizňové úpravě, třídění, skladování, balení a přípravě k přepravě při produkci stanovených druhů ovoce a zeleniny, a nedochází-li na základě této dohody k výkonu i jiného druhu práce, může rozsah práce v tomto období činit nejvýše 1 280 hodin. Zde se nevyužije ustanovení § 75 odst. 1 a 2 zákoníku práce, tj. počet hodin je včetně případných překážek v práci a čerpání řádné dovolené. 

Na dohody splňující podmínky uplatní zaměstnavatel prostřednictvím jednotného měsíčního hlášení slevu na pojistném zaměstnance v ovocnářství a při pěstování zeleniny. Za kalendářní měsíc bude činit 7,1 % z vyměřovacího základu zaměstnance. Podrobnosti k nově uzavíraným dohodám i k uplatnění slevy přinese server Podnikatel.cz v navazujícím článku.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce
Položit dotaz

Limit pro srážkovou daň

Výše rozhodné částky je důležitá i pro daň z příjmů ze závislé činnosti. Podle § 6 odst. 4 písm. a) zákona o daních z příjmů jsou příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani, jedná-li se o příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nedosáhne za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce na nemocenském pojištění. Pro zdanění srážkovou daní může odměna na DPP při neučiněném prohlášení k dani v roce 2026 činit maximálně 11 999 Kč.

Konec zasílání Výkazu DPP pro účely sociálního pojištění

Výkaz DPP byl zaveden od poloviny roku 2024. Tiskopis slouží zaměstnavateli ke sdělení výše příjmů všech jeho zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce, tj. i příjmů, ze kterých se neodvádí pojistné na sociální zabezpečení. Dále tento tiskopis zaměstnavatel používá pro oznámení nástupu do zaměstnání/skončení zaměstnání všech zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce bez ohledu na účast na pojištění. Tiskopis může zaměstnavatel využít také k hlášení případných oprav údajů, které byly uvedeny chybně, případně ke stornování celé dohody o provedení práce.

Od nového roku ovšem nabývá účinnosti nový zákon o jednotném hlášení zaměstnavatelů (ZoJMHZ) a spolu s ním se ruší i řada zaměstnavatelem dosavadně zasílaných tiskopisů. Mezi ně patří i zmíněný Výkaz DPP. Jak pro server Podnikatel.cz upřesnila za Českou správu sociálního zabezpečení Jitka Drmolová, Výkaz příjmů DPP (VPDPP) bude v souvislosti s novelizací (zrušením) § 9a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku možné podávat naposledy za období 12/2025. Opravy VPDPP za období před 1. 1. 2026 (tj. před nabytím účinnosti ZoJMHZ) bude možné nadále provádět prostřednictvím VPDPP. 

WT100 early temata 2

Jste rádi že Výkaz DPP končí?

Zobraz výsledek

Přihlašování a odhlašování zaměstnanců na DPP

Výkaz DPP však slouží také k přihlašování a odhlašování zaměstnanců. U zaměstnanců, kteří nastoupí v období od 1. ledna do 31. března 2026 na DPP, nebude muset být oznamován nástup do zaměstnání. Budou dodatečně dohlášeni po 31. březnu 2026. Pokud je zaměstnavatel bude mít zájem přihlásit již v 1Q/2026, bude moci využít jen ONZ – Oznámení o nástupu do zaměstnání / Oznámení o skončení zaměstnání. Pak však bude muset po 31. březnu 2026 zaslat nové registrační hlášení (akce změna) s doplňujícími údaji, uvedla Jitka Drmolová

Přihlašování a odhlašování zaměstnanců na DPP je tedy v prvním čtvrtletí roku 2026 ze strany zaměstnavatele dobrovolné. Údaje budou zpětně dohlášeny po spuštění nového registru zaměstnanců a zaměstnavatelů, tj. po 1. dubnu 2026. Lze doporučit (s ohledem na případné čerpání nemocenských dávek) přihlásit alespoň zaměstnance na DPP, u kterých výše zúčtované odměny založí účast na nemocenském pojištění.

Seriál: Mzdy a HR
Přečtěte si všechny díly seriálu Mzdy a HR nebo sledujte jeho RSS
Ikona

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

PhDr. Dagmar Kučerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Dagmar Kučerová

Dagmar Kučerová je odborná redaktorka a lektorka, která se specializuje na mzdy, personalistiku a výklad zákoníku práce. Profil autorky →

Témata:

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2026
7. 11. 2025
9:00
Více
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více

Diskuse

Všechny diskuse

Z našich webů


Aktuální kurzovní lístek - dne 14. 10. 2025

Dále u nás najdete

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Česko v e-mailingu zaostává, pro firmy je stále na okraji zájmu

Které politické strany chtějí změnit daň z nemovitostí či snížit DPH?

Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Jaké dávky to ovlivní?

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Jak digitální technologie na pracovišti ovlivňují zdraví

Od přátelství k podnikání: Příběh o sedlech, která padnou každému

Lázně: Kdo má na pojišťovnu jen procedury a kdo i hotel a jídlo?

Rakovinou prsu onemocněly ve třiceti. Bulku si našly samy

IDC: Cla necla, výdaje na evropský veřejný cloud jsou pořád vysoké

Hlasování o Chat Control bylo znovu odloženo

Předem si můžete najít, co názvy znamenají, zve Restaurant Week

Co je AI Mode a jak přežít v éře AI vyhledávání?

Zajímavá akvizice Asbisu, český distributor koupil CPT Praha

Léky na křečové žíly má smysl brát celý rok

České technologické zakázky se prodírají na Ukrajinu

Kdo má status umělce, může od státu dostat až 90 tisíc korun

Minimální důchod se od příštího roku výrazně zvýší

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).