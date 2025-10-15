Dohody o provedení práce se od roku 2026 výrazně změní

Rok 2026 bude plný převratných změn. Výjimkou nejsou ani dohody o provedení práce. Ty se mění poměrně zásadně. A zdaleka nejde jen o navýšení rozhodné částky pro odvod sociálního a zdravotního pojištění.
Limit pro odvod pojistného v roce 2026
V souladu s § 7a zákona o nemocenském pojištění jsou zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce účastni pojištění, jestliže splňují podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. a) a byl jim zúčtován započitatelný příjem v částce ve výši aspoň 25 % průměrné mzdy podle § 23b odst. 4 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny směrem dolů. Výši této částky vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv sdělením.
Průměrná mzda pro rok 2026 činí 48 967 Kč. Jednoduchým výpočtem zjistíme, že 25 % průměrné mzdy po zaokrouhlení na celé pětsetkoruny směrem dolu je 12 000 Kč. Tudíž jde o novou rozhodnou částku pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Do limitu 11 999 Kč nebudou dohody o provedení práce podléhat odvodům sociálního, ale ani zdravotního pojištění. Čáska byla minulý týden potvrzena Sdělením MPSV s číslem 396/2025 Sb.
Vyšší počet hodin pro práci v ovocnářství a při sklizni zeleniny
Novinkou je dohoda sjednaná na sezónní práce v ovocnářství a při pěstování zeleniny podle § 6 zákona č. 382/1922 Sb., o zemědělství. Jestliže je dohoda o provedení práce sjednána výlučně k výkonu práce v období od 1. dubna do 30. listopadu kalendářního roku a tato práce spočívá ve sklizni, péči o porost včetně odstraňování nadbytečných částí rostlin, posklizňové úpravě, třídění, skladování, balení a přípravě k přepravě při produkci stanovených druhů ovoce a zeleniny, a nedochází-li na základě této dohody k výkonu i jiného druhu práce, může rozsah práce v tomto období činit nejvýše 1 280 hodin. Zde se nevyužije ustanovení § 75 odst. 1 a 2 zákoníku práce, tj. počet hodin je včetně případných překážek v práci a čerpání řádné dovolené.
Na dohody splňující podmínky uplatní zaměstnavatel prostřednictvím jednotného měsíčního hlášení slevu na pojistném zaměstnance v ovocnářství a při pěstování zeleniny. Za kalendářní měsíc bude činit 7,1 % z vyměřovacího základu zaměstnance. Podrobnosti k nově uzavíraným dohodám i k uplatnění slevy přinese server Podnikatel.cz v navazujícím článku.
Limit pro srážkovou daň
Výše rozhodné částky je důležitá i pro daň z příjmů ze závislé činnosti. Podle § 6 odst. 4 písm. a) zákona o daních z příjmů jsou příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani, jedná-li se o příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nedosáhne za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce na nemocenském pojištění. Pro zdanění srážkovou daní může odměna na DPP při neučiněném prohlášení k dani v roce 2026 činit maximálně 11 999 Kč.
Konec zasílání Výkazu DPP pro účely sociálního pojištění
Výkaz DPP byl zaveden od poloviny roku 2024. Tiskopis slouží zaměstnavateli ke sdělení výše příjmů všech jeho zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce, tj. i příjmů, ze kterých se neodvádí pojistné na sociální zabezpečení. Dále tento tiskopis zaměstnavatel používá pro oznámení nástupu do zaměstnání/skončení zaměstnání všech zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce bez ohledu na účast na pojištění. Tiskopis může zaměstnavatel využít také k hlášení případných oprav údajů, které byly uvedeny chybně, případně ke stornování celé dohody o provedení práce.
Od nového roku ovšem nabývá účinnosti nový zákon o jednotném hlášení zaměstnavatelů (ZoJMHZ) a spolu s ním se ruší i řada zaměstnavatelem dosavadně zasílaných tiskopisů. Mezi ně patří i zmíněný Výkaz DPP. Jak pro server Podnikatel.cz upřesnila za Českou správu sociálního zabezpečení Jitka Drmolová, Výkaz příjmů DPP (VPDPP) bude v souvislosti s novelizací (zrušením) § 9a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku možné podávat naposledy za období 12/2025. Opravy VPDPP za období před 1. 1. 2026 (tj. před nabytím účinnosti ZoJMHZ) bude možné nadále provádět prostřednictvím VPDPP.
Přihlašování a odhlašování zaměstnanců na DPP
Výkaz DPP však slouží také k přihlašování a odhlašování zaměstnanců. U zaměstnanců, kteří nastoupí v období od 1. ledna do 31. března 2026 na DPP, nebude muset být oznamován nástup do zaměstnání.
Budou dodatečně dohlášeni po 31. březnu 2026. Pokud je zaměstnavatel bude mít zájem přihlásit již v 1Q/2026, bude moci využít jen ONZ – Oznámení o nástupu do zaměstnání / Oznámení o skončení zaměstnání. Pak však bude muset po 31. březnu 2026 zaslat nové registrační hlášení (akce změna) s doplňujícími údaji, uvedla Jitka Drmolová.
Přihlašování a odhlašování zaměstnanců na DPP je tedy v prvním čtvrtletí roku 2026 ze strany zaměstnavatele dobrovolné. Údaje budou zpětně dohlášeny po spuštění nového registru zaměstnanců a zaměstnavatelů, tj. po 1. dubnu 2026. Lze doporučit (s ohledem na případné čerpání nemocenských dávek) přihlásit alespoň zaměstnance na DPP, u kterých výše zúčtované odměny založí účast na nemocenském pojištění.