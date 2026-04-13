Doplňující údaje zaměstnavatele pro JMHZ – podrobný manuál

Dagmar Kučerová
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Zaměstnavatelé plní první povinnosti v rámci jednotného měsíčního hlášení a hlásí i první potíže. Objevují se při odeslání doplňujících údajů o zaměstnavateli prostřednictvím REGZEC. Pro usnadnění této povinnosti, kterou musí většina zaměstnavatelů splnit v průběhu měsíce dubna, přinášíme podrobný manuál.

Povinnost podání doplňujících registračních údajů platí pro zaměstnavatele, kterým byl již dříve přidělen variabilní symbol, případně pro zaměstnavatele registrované aktuálně z moci úřední (dosavadní plátci daně z příjmů ze závislé činnosti se zaměstnanci bez účasti na nemocenském pojištění). 

Co se dozvíte v článku
  1. Registrace zaměstnavatele – Doplňující podání
  2. Postup zaměstnavatele v sedmi krocích

Zaměstnavatel sdělí požadované doplňující údaje elektronicky prostřednictvím jednorázového podání REGZEL-DOPL, a to ve stanoveném formátu a obsahové struktuře. Jestliže by měl zaměstnavatel více mzdových účtáren, podávají se doplňující údaje jen jednou (nemusí je podávat sám zaměstnavatel, může za něj podat i některá ze mzdových účtáren). 

Registrace zaměstnavatele – Doplňující podání

Jde o jednorázové podání. Podává se elektronicky přes ePortál ČSSZ, datovou schránku nebo mzdový program (VREP). Nejeden zaměstnavatel se rozhodl toto podání vyplnit ihned po spuštění JMHZ. Bohužel se ne vždy odeslání souboru z mzdového programu podařilo, proto někteří zvolili cestu ručního vyplnění údajů. Pro tento účel byl zveřejněn manuál v sedmi jednoduchých krocích. 

Postup zaměstnavatele v sedmi krocích

1. Na stránkách ČSSZ k JMHZ vybere Registraci zaměstnavatele – doplňující podání, eventuálně lze pod tímto odkazem otevřít rovnou stránku pro spuštění Doplňujícího podání (krok 2).

2. Zaměstnavatel musí být samozřejmě na ePortálu ČSSZ řádně přihlášen. 

3. Poté již může spustit Registraci zaměstnavatele – Doplňující podání. Pokyny k vyplnění jsou připraveny v metodice JMHZ – pokyny k vyplňování registrace zaměstnavatele - Doplňující údaje o zaměstnavatele – REGZEL-DOPL

4. V rámci doplňujícího podání REGZEL-DOPL se sdělují tyto konkrétní doplňující údaje:

  • a) Finanční úřad / Specializovaný finanční úřad – povinný údaj z číselníku finančních úřadů
  • b) Územní pracoviště Finančního úřadu – nepovinný údaj, pokud je v předchozím bodě uveden specializovaný finanční úřad, který nemá územní pracoviště. 
  • c) VČP (vlastní číslo plátce) – jde o nepovinný údaj – uvede se, jestliže bylo plátci přiděleno. 
  • d) ID datové schránky pro notifikace zpracování – jde o nepovinný údaj – uvede se ID datové schránky, kterou bude zaměstnavatel využívat pro komunikaci (např. zasílání notifikací). Může se jednat o datovou schránku statutárního orgánu, ale i zaměstnané účetní, externí účetní atd. 
  • e) Agentura práce – povinný údaj (vybere se jedna z možností ANO/NE).
  • f) Písemná dohoda o uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce dle ustanovení § 78 zákona o zaměstnanosti – povinný údaj (vybere se jedna z možností ANO/NE).
  • g) Integrační sociální podnik – sociální podnik je subjekt (fyzická či právnická osoba), který má přiznán tento status, protože primárně zaměstnává a integruje osoby znevýhodněné na trhu práce (např. OZP, dlouhodobě nezaměstnané) – povinný údaj (vybere se jedna z možností ANO/NE).

5. a 6. Po jejich vyplnění a nezbytné kontrole zaměstnavatel zvolí odeslání prostřednictvím ePortálu.

7. Nakonec si nezapomene stáhnout úplný opis ve formátu PDF. A první z mnoha nastávajících povinností jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele je hotova (bude-li systém řádně fungovat). 

Seriál: Mzdy a HR
Přečtěte si všechny díly seriálu Mzdy a HR nebo sledujte jeho RSS
Autor článku

PhDr. Dagmar Kučerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Dagmar Kučerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz se specializací na mzdové účetnictví a HR. Oboru se věnuje i jako odborná lektorka a poradce. 

