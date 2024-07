Dovolená s cestovní kanceláří: Na jaké záludnosti se musíte připravit?

Kdy jindy si vzít dovolenou než nyní? Řeknete, že to není tak jednoduché? Že musíte pořádně zabrat, abyste vůbec mohli někam odjet, a že jste rádi, když se stihnete sbalit včas? Pokud je to tak a nejedete na svou vlastní chatu či k příbuzným, tak asi těžko časově zvládnete ještě po večerech vybírat vhodné ubytování a další návazné služby. Naštěstí tu máme cestovní kanceláře, které tyto záležitosti vyřeší za vás. Platí však známé pravidlo: „Důvěřuj ale prověřuj“. Vrátit se s pocitem, že si musíte vzít volno, abyste se z dovolené vzpamatovali, to asi nechcete.

Důležité jsou vaše požadavky

V prvé řadě je potřeba si důkladně rozmyslet, co od produktu CK očekáváme a co je pro nás v tomto ohledu zásadní. Tyto skutečnosti pracovníkům cestovky sdělit a zároveň si ověřit, že jsou skutečně obsaženy v zakoupeném zájezdu. Zaručeno máte pouze to, co je uvedeno ve smlouvě mezi vámi a cestovní kanceláří. Očekáváte, že budete mít výhled na moře, pak dejte pozor, aby tato skutečnost byla zaznamenána do smlouvy. Počítejte však zároveň s tím, že ve většině případů budete za tuto

a obdobné záruky připlácet.

Pokud rezervujete více pokojů, nelze automaticky předpokládat, že budou umístěny v hotelu vedle sebe. Pokud je po vás vzájemné umístění pokojů důležité, je nutné toto ujednat přímo ve smlouvě. Obdobná situace nastává, pokud jde o sezení v dopravních prostředcích. Mít sedadla vedle sebe může být pro vás zásadní, cestujete-li například s dětmi. Nechte své požadavky zapsat zaměstnance CK přímo do smlouvy.

Pozor na all inclusive

Těšíte se na all inclusive? Dejte si pozor, co si pod tímto pojmem představujete vy a co obsahuje vámi zvolený produkt. V dnešní době už není pouze jedna all inclusive. Některé cestovní kanceláře či hotely je rozlišují. Povětšinou můžeme pod tímto označením očekávat snídani, oběd a večeři včetně základních nealkoholických nápojů. Někdy jsou zde zahrnuty také levnější alkoholické nápoje, povětšinou od místních dodavatelů. V některých případech můžete využít zmrzlinový či nápojový bar na pláži nebo u bazénu. Součástí bývá i volná účast na animačním programu.

Ověřte si skutečný stav předem, co konkrétně je obsaženo v nabídce a zda ji můžeme konzumovat pouze ve stanovených časech nebo 24 hodin bez omezení. Pokud byste uvítali značkové alkoholické nápoje, lepší vína, pak se tato možnost může skrývat pod jiným označením typu stravování. Podobně, co se týče časů stravování či přístupu ke zmrzlině, zákuskům, alkoholu, značkovým nealkoholickým nápojům.

Kromě klasického názvu all inclusive se totiž můžeme setkat například s pojmenováním „Ultra all inclusive“, „Light all inclusive“ či „Soft all inclusive“. „Ultra all iclusive“ zahrnuje nejbohatší způsob stravování pro ty, co mají rádi luxus. Je většinou bez časového omezení, zahrnuje celodenní servis včetně exkluzivního alkoholu a jiných pochutin. „Light“ a „Soft all inclusive“ jsou používány ve stejném významu, většinou vyjadřují nižší úroveň stravování než klasický all inclusive. Obsahují tři denní jídla (snídaně, oběd, večeře), žádné svačiny, žádný alkohol a přístup k nealkoholickým nápojům je možný pouze v době jídla. Co který z výše uvedených pojmů konkrétně zahrnuje, je nutné pokaždé ověřit u dané cestovní kanceláře s ohledem na vybraný hotel.

Nástrahy pobytů u moře

Rádi byste své rodině dopřáli dovolenou u moře? Pak si nezapomeňte zjistit, jak daleko se vaše potencionální ubytování nachází od pláže. Vhodné je tuto skutečnost nejen prodiskutovat s pracovníkem kanceláře, ale podívat se i do popisu produktu na webových stránkách dané CK a v neposlední řadě si vše ověřit v Google mapách. Pomocí satelitních map si ověříte nejen vzdálenost, ale i okolní terén nebo zda se pláž nenachází u rušné silnice.

Nezapomeňte se zajímat, jaký typ pláže u vámi vybraného zájezdu můžete očekávat (písečnou, oblázkovou). Jaký je přístup k vodě z pláže. Zda pozvolný (vhodný pro malé děti) nebo třeba pouze z mola rovnou do několika metrové hloubky. Neméně důležitá je i čistota vody a pláže. Určitě nic nezkazíte, když si v tomto ohledu přečtete recenze od těch, co tam byli před vámi.

Reklamace zájezdu

Pokud zájezd nenaplní vaše očekávání, nebojte se jej reklamovat. Pamatujte ale na to, že reklamovat lze pouze to, co vám bylo ze strany CK zaručeno v sepsané smlouvě. O čem se ve smlouvě nepíše, těžko může být předmětem vaší stížnosti.

Jak provést reklamaci, zjistíte v obchodních podmínkách každé jednotlivé kanceláře. Na tyto podmínky se odkazuje smlouva, kterou jste uzavřeli s CK a jsou její nedílnou součástí.

Na co si dát ještě pozor?

Určitě na správné uvedení vašich identifikačních údajů a všech osobních údajů těch, kteří cestují s vámi, pro které zájezd kupujete. Údaje je potřeba zkontrolovat nejen přímo ve smlouvě s CK, ale také na voucherech vystavených cestovní kanceláří. Vouchery totiž předkládáte na letišti, v hotelích apod. Pokud by údaje na nich neodpovídaly skutečnosti a osobním cestovním dokladům, mohl by nastat vážný problém s poskytnutím služby v cílové destinaci či na letišti. V případě vystavení nové letenky se správnými údaji může poplatek za tuto službu odpovídat i 100 % výši ceny původní letenky. Když nahlédnete do obchodních podmínek CK, jdou tyto poplatky k tíži zákazníka, tedy vás.

Sjednáváte si při cestách do zahraničí komerční cestovní připojištění? Ano, samozřejmě. Bez připojištění nikdy necestuji.

Ne, EHIC na nezbytné lékařské výdaje stačí.

Do zahraničí vůbec necestuji.

Jak ušetřit?

Jednou z možností je členství v klubu některé z CK, kdy chce tímto kancelář odměnit své stálé zákazníky. Obdobně fungují slevové karty pro příští nákup nebo věrnostní karty. V těchto případech jste však omezeni nabídkou jedné konkrétní cestovky. Další příležitostí, jak něco ušetřit, je tzv. first minute. Čím dříve zájezd nakoupíte, tím vyšší bývá cenové zvýhodnění. Většinou nejvyšší úspory dosáhnete pořízením zájezdu dříve než 6 měsíců před datem odjezdu. V tuto chvíli lze takto výhodněji nakoupit zimní zájezdy 2024/25.

Pokud se však chystáte cestovat nyní, přichází v úvahu „last minute“. Koupit zájezd tzv. na poslední chvíli. Slevy bývají velmi vysoké. Je však potřeba se rozhodnout o nákupu rychle a odjezd bývá v řádu několika málo dní, či dokonce hodin. Obchodní podmínky cestovních kanceláří upozorňují, že v těchto případech nemusí být v konkrétní nabídce zájezdu uvedeny kompletní informace. Je třeba se na ně cíleně vyptat pracovníka příslušné CK. Někdy je obdržíte v rámci upřesněné nabídky, kterou vám zašle kancelář poté, co obdrží vaši poptávku. V krajních případech je obdržíte až po uzavření smlouvy.

I malé cestovní kanceláře mohou poskytnout svým zákazníkům úplný servis. Je pouze na vás, kterou cestovku si vyberete. Pokaždé byste si však měli nechat předložit doklad o pojištění záruky pro případ úpadku vámi zvolené CK. Cestovní kancelář by vás měla informovat o podmínkách svého pojištění a způsobu oznámení případné pojistné události.