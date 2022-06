Dřívější odchod do důchodu? Rozšíří se profese, kterým se sníží důchodový věk

Důchodový věk pro odchod do důchodu má být novelou snížen pro dotčené pojištěnce v závislosti na délce odpracované doby v tzv. náročných profesích. Ty jsou vymezeny v návaznosti na výkon prací zařazených na základě zákona o ochraně veřejného zdraví a pro tyto účely se má jednat o profese zařazené ve čtvrté rizikové kategorii. Důchodový věk bude dále snížen pro pojištěnce vykonávající práce zdravotnického záchranáře (člena výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby – lékař výjezdové skupiny a řidič vozidla záchranné služby, operátor zdravotnického, resp. pomocného operačního střediska zdravotnické záchranné služby a záchranář horské služby).

Ministerstvo obrany by rádo doplnilo zaměstnance zařazené v kategorii třetí, pokud na ně při výkonu práce působí tři a více rizikových vlivů. Mohlo by se tak jednat kupříkladu o svářeče kovů, strojní zámečníky, seřizovače a lakýrníky. Je zřejmé, že okruh osob, kterým by mohl být důchodový věk novelou snížen, není zdaleka uzavřen. Co dalšího se změní? Píšeme v detailním článku.

Aktuálně platí, že povinnost podat přiznání se týká těch, kteří mají příjmy nad 15 000 Kč. Od roku 2023 by se však tato hranice měla zvýšit. Návrh daňového balíčku z dílny ministerstva financí počítá s tím, že minimální roční výše zdanitelných příjmů pro vznik povinnosti podat daňové přiznání vzroste na 25 000 Kč.

Důvodem je zvýšení cenové hladiny od poslední změny limitu. Ministerstvo totiž v daňovém balíčku, který zvyšuje hranici pro povinnou registraci k DPH či pro využití paušální daně na 2 miliony korun, počítá i se změnou minimální výše zdanitelných příjmů poplatníka daně z příjmů fyzických osob pro vznik povinnosti podat daňové přiznání. Nově má činit 25 000 korun.

Z aut do 12 tun se nově nebude platit žádná silniční daň. Někteří poplatníci, kteří nic platit nebudou, však budou muset podávat daňové přiznání.

Poplatník je totiž povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční, pokud se v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo. Kdo má tak vozidlo, u kterého by bez zohlednění osvobození byla dílčí daň za něj vyšší než 0 Kč, musí přiznání podat. Více v samostatném textu.

V omezení přesčasové práce zaměstnavatelé často chybují. Záměrně, nebo z neznalosti zákona? Kolik přesčasů může zaměstnanec maximálně odpracovat?

Přesčasová práce nemůže být systémovou součástí plánování a rozvrhování pracovní doby. Přesčasovou prací nelze ani dlouhodobě nahrazovat nedostatek zaměstnanců, jak je to v některých firmách zvykem. I když to v praxi není vždy jednoduché, porušováním pravidel přesčasové práce se zaměstnavatelé vystavují nemalým sankcím od inspektorátu práce. Další podrobnosti v článku.

Příspěvek 5000 Kč na dítě se bude vyplácet na děti do 18 let věku. Hranice bude daná dnem 1. srpna 2022. Příspěvek se nicméně bude vyplácet i na děti, které se narodí od 2. srpna do konce letošního roku.

Příspěvek 5000 Kč na dítě, který již schválila vláda, je určen dítěti do 18 let, které žije v rodině, jejíž příjem v roce 2021 byl do jednoho milionu korun hrubého. Spodní věková hranice je stanovena narozením dítěte nejpozději 31. prosince 2022. Horní věková hranice je pak daná 1. srpnem 2022, kdy věk nesmí přesáhnout 18 let. Pokud tedy dítě oslaví osmnáctiny 2. srpna nebo později, pak nárok na příspěvek mít bude. Podrobnosti v samostatném textu.





Až 1. července 2022 sice nabyde účinnosti novela zákona o daní silniční, změny však budou platit zpětně od začátku letošního roku. Vzhledem k tomu, že se ruší silniční daň u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun, mění se i poplatníci daně. Nově již nebude poplatníkem daně zaměstnavatel.

Doposud stále platí, že poplatníkem silniční daně může být také zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití jeho osobního automobilu při výkonu práce, jestliže daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla. Od 1. července (se zpětnou platností od 1. ledna 2022) to však již platit nebude a zaměstnavatel poplatníkem daně nebude, jelikož osobní automobily a přípojná vozidla nejsou od zdaňovacího období roku 2022 předmětem daně. Kdo tedy bude poplatníkem silniční daně? Více v článku.

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost České obchodní inspekce, která se týkala domnělé diskriminace na základě věku. Hotel s wellness službami totiž odmítal ubytovávat děti do 15 let.

Nejvyšší správní soud se ale provozovatele hotelu zastal. Zařízení tak není povinné děti ubytovávat, pokud pro to má legitimní důvody, jedná transparentně a odpovídá to jeho obchodnímu modelu. Podrobnosti o případu v samostatném textu.