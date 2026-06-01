Důležitá změna v novém hlášení. Některé osvobozené příjmy se hlásit nemusí

Jana Knížková
Dnes
Nové Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) přináší řadu otázek z praxe. Jedna z nich se týká také příjmů, které jsou od daně osvobozené. Finanční správa nyní upřesnila, že v některých případech nebude nutné tyto údaje do hlášení vůbec uvádět.

Zavedení JMHZ znamená pro zaměstnavatele novou povinnost pravidelně předávat státu údaje o zaměstnancích a jejich příjmech. V praxi se ale objevila otázka, jak postupovat v situacích, kdy firma poskytuje určité osvobozené plnění člověku, který už u ní nepracuje nebo s ní ani nemá pracovněprávní vztah.

Znění konkrétního dotazu: 

Jakým způsobem se budou v JMHZ evidovat příjmy ze závislé činnosti osvobozené od daně v případech, kdy:

  • osoba, které byl takový příjem poskytnut, není v daném kalendářním měsíci zaměstnancem zaměstnavatele (např. jde o bývalého zaměstnance) nebo
  • pracovní vztah vůbec nevznikl
  • a současně tato osoba nemá v daném kalendářním měsíci žádný jiný příjem ze závislé činnosti, ať již zdanitelný či osvobozený?

Právě na tento dotaz nyní odpověděla Finanční správa ČR.

Problém se týká bývalých zaměstnanců i členů volebních komisí

Nejčastěji jde například o zvýhodnění poskytovaná bývalým zaměstnancům dopravních podniků, stravování bývalých pracovníků v důchodu, účast bývalých zaměstnanců na společenských akcích pořádaných zaměstnavatelem nebo odměny členů okrskových volebních komisí.

Do této skupiny patří také příjmy žáků a studentů za praktický výcvik.

Ve všech těchto případech vznikla otázka, zda je nutné osoby a poskytnutá plnění zahrnovat do JMHZ i tehdy, když v daném měsíci nemají od zaměstnavatele žádný jiný příjem ze závislé činnosti.

Chystá se změna zákona

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo financí ČR a zástupci Generálního finančního ředitelství se shodli na tom, že současná pravidla je potřeba upravit.

Připravovaná novela zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele má výslovně stanovit, že v těchto případech nebude nutné osvobozené příjmy ani příslušné osoby do hlášení zahrnovat.

Podmínkou je, že dotyčný člověk v daném kalendářním měsíci nedostává od zaměstnavatele žádný jiný příjem ze závislé činnosti.

Úleva platí už letos

Přestože se účinnost legislativní změny předpokládá až od 1. ledna 2027, Finanční správa ČR oznámila, že stejný postup bude akceptovat už během roku 2026.

Zaměstnavatelé tak mohou v uvedených případech postupovat jednodušeji a údaje o těchto osvobozených příjmech ani o osobách, kterým byly poskytnuty, prostřednictvím JMHZ nevykazovat.

Cílem je méně administrativy

Podle Finanční správy ČR je cílem připravované změny především snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů. Ti by jinak museli do systému zahrnovat i osoby, které už nejsou zaměstnanci a od firmy získaly pouze jednorázové nebo specifické plnění osvobozené od daně.

Nové upřesnění tak přináší větší jistotu zejména účetním, mzdovým specialistům a firmám, které podobné benefity či plnění bývalým zaměstnancům poskytují.

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

