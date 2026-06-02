EET 2.0 ještě není schválena a finanční správa už uzavřela smlouvu za 113 milionů

Smlouva byla uzavřena s firmou Aricoma Digital. Celkově by prvotní náklady EET 2.0 měly činit 212,1 milionu korun.
Finanční správa uzavřela smlouvu na EET 2.0 za 113 milionů Kč
Zákon o evidenci tržeb, který by měl od roku 2027 opětovně zavést EET, teprve čeká v Poslanecké sněmovně první čtení. Finanční správa ale nečeká, v jaké podobě a zda vůbec bude zákon schválen, a už před dvěma týdny uzavřela smlouvu na implementaci EET 2.0 do daňového systému ADIS. Jak vyplývá z registru smluv, smlouva byla uzavřena se společností Aricoma Digital, která má na starosti zajišťování vývoje systému ADIS až do roku 2027. K implementaci EET 2.0 tak neproběhlo žádné výběrové řízení.
Smlouva na implementaci změn do ADISu, které přináší EET 2.0, je v celkové hodnotě 113 263 246,75 Kč vč. DPH (93 605 989,05 Kč bez DPH). Smlouva zároveň počítá s tím, že firma může jednou ročně navýšit cenu o procento odpovídající roční míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu cen v tržních službách (průměru položek J62 „Služby v oblasti programování a poradenství a související služby“ a J63
Informační služby“ dle klasifikace CZ-CPA), vyhlašovaného Českým statistickým úřadem, který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za poslední kalendářní rok oproti průměru za předchozí kalendářní rok. Základem pro výpočet hodnoty navýšení bude výše cen předmětu Smlouvy ke dni 31. 12. předchozího kalendářního roku. Smluvní strany se dohodly, že pro tuto změnu cen předmětu Smlouvy nebude vyžadováno uzavření dodatku k této Smlouvě, upřesňuje se ve smlouvě.
Konkrétně má firma zajistit tyto věci:
- Aplikaci pro krátkodobé úložiště evidovaných tržeb.
- Zpracování dávek evidovaných tržeb v dlouhodobém úložišti.
- Realizaci výsunů a exportů dat EET 2.0 do analytického prostoru.
- Zajištění přenosů a zpřístupnění dat EET 2.0 z dlouhodobého úložiště do DIS+ na portálu MOJE daně.
- Vytvoření aplikace pro správu dlouhodobého úložiště EET 2.0.
- Vybudování úložiště pro ukládání XML dat evidovaných tržeb a dalších dat v souvislosti s EET 2.0.
- Rozšíření DIS+ o funkčnosti Evidence tržeb.
- Napojení na certifikační autoritu pro podporu správy certifikátů EET 2.0.
- Úpravy evidence písemností a spisů.
- Promítnutí změn v EET 2.0 do evidence přestupkových řízení pro správní trestání.
- Zapracování změn pro EET 2.0 do registru daňových subjektů.
- Vytvoření webové aplikace pro evidence tržeb – MOJE EET, pro poplatníky.
Celkové počáteční náklady mají být dvojnásobné
Smlouva je sice uzavřena na 113 milionů korun, celkové počáteční náklady EET 2.0 ale ministerstvo financí očekává skoro dvojnásobné. Ve zprávě RIA k zákonu ministerstvo vyčíslilo, že na straně finanční správy budou iniciační náklady ve výši cca 200 mil. Kč (nejvyšší budou v roce 2026 cca 145 mil. Kč, v roce 2027 se sníží přibližně na třetinu a v roce 2028 budou cca 10 mil. Kč a do roku 2030 budou nulové). Průměrné běžné roční výdaje budou ve výši cca 250 mil. Kč. Roční personální výdaje se předpokládají ve výši cca 290 mil. Kč.
U celní správy ministerstvo očekává počáteční náklady ve výši 12,1 mil. Kč (zahrnující zejména osobní automobily, výstroj a technické vybavení, vzdělávání a ostatní technické náklady). Roční náklady personální včetně vstupních nákladů byly vyčísleny na 38,6 mil. Kč (37 pracovníků dohledu na subjekty a 2 pracovníci analýzy a informační podpory) a náklady trvalé (roční, provoz vozidel, ostatní provozní náklady, kontrolní nákupy, 8 let obnova automobilů, 5 let obnova technických prostředků) se předpokládají ve výši 10,6 mil. Kč.
Prvotní náklady by tedy měly činit 212,1 milionu korun (200+12,1), roční provoz by pak měl vyjít na 599,2 milionu korun (250+290+38,6+10,6).
EET 2.0 bude nákladnější než EE 1.0
Poměrně vysoké personální náklady nicméně dle ministerstva financí nutně neznamenají, že se budou najímat stovky nových úředníků.
Cílem RIA je zhodnotit administrativní nároky, bez ohledu na to, z jakých zdrojů budou pokryty. Údaje v RIA mají primárně zobrazovat, kolik funkčních míst má být na daný projekt případně alokováno, aby byla zajištěna jeho efektivita. Samotná RIA ale nijak neřeší, zda půjde o nově vytvořená funkční místa nebo funkční místa přesunutá z jiných agend, případně kombinace těchto způsobů. V tuto chvíli proto nelze sdělovat nějaké počty, vše totiž bude řešeno až v rámci diskusí ohledně návrhu státního rozpočtu na rok 2027 s tím, že samozřejmě podkladem budou i kalkulace uvedené v RIA, uvedl serveru Podnikatel.cz David Polák z tiskového oddělení ministerstva financí.
Provoz EET 2.0 má být každopádně nákladnější než provoz první EET. Když se EET v roce 2023 rušila, ministerstvo financí vypočítalo roční úsporu na nákladech ve výši 463 milionů korun.
Náklady na zajištění technických aspektů se pohybují v rozsahu 80 – 100 mil. Kč ročně, mzdové náklady finanční správy cca 306 mil. Kč ročně, ostatní náklady (kontrolní činnost) cca 4 mil. Kč ročně. Celkem tedy přibližně 410 mil. Kč ročně za finanční správu. Za celní správu činí celkové náklady na evidenci tržeb cca 53 mil. Kč ročně (mzdové náklady, náklady na kontrolu plnění povinností evidence tržeb), napsalo ministerstvo v důvodové zprávě k návrhu zákona, který EET rušil.