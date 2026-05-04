Formuláře k novému hlášení dělají problémy. Sociálka přichází s řešením

Vyplnění formuláře k Jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatele není jen o opsání dat. Zaměstnavatelé se musí zorientovat v několika částech formuláře, pochopit jejich návaznosti a správně vyplnit jednotlivé položky.
Právě v tom podle zkušeností z praxe mnoho lidí tápe. Chyby vznikají už při samotném vyplňování, často kvůli nejasným pokynům nebo složité struktuře formulářů.
Nové video ukazuje základní průchod systémem
Na ePortál ČSSZ proto přibylo nové video „JMHZ – obecný průchod formuláři“.
Nabízí krok za krokem přehled toho, jak se ve formulářích pohybovat, co kde vyplnit a na co si dát pozor. Nejde o detailní řešení konkrétních situací, ale o základní orientaci, která může zabránit nejčastějším chybám.
Pomoc především pro ty, kteří tápou
Video je určené jak pro začátečníky, tak i pro ty, kteří už systém zkoušeli, ale nejsou si jistí správným postupem.
Právě u složitějších formulářů totiž často nestačí jen návod, uživatelé potřebují vidět konkrétní postup v praxi.
Videonávody jako praktická pomůcka
Instruktážní videa jsou součástí podpory, kterou sociálka postupně rozšiřuje. Mají usnadnit práci se systémem a snížit chybovost při podání.
Zároveň doplňují už dříve vydané návody a metodické materiály, které ale podle některých uživatelů samy o sobě nestačí.