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Hlavní sezóna bude v zimě. Ředitel největší zoo v Česku chce změnit zaběhnuté pořádky

Daniel Morávek
Dnes
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Zoologické zahrady už dávno nejsou jen místem, kam lidé chodí obdivovat zvířata. Mají chránit ohrožené druhy, vzdělávat veřejnost a zároveň obstát i ekonomicky. Takovou vizi má Vít Lukáš, nový ředitel Zooparku Chomutov, rozlohou největší zoologické zahrady v ČR.
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V chomutovské zoo jsou v plánu nové expozice, příchod levhartů sněžných i větší důraz na zimní návštěvnost. A právě s Vítem Lukášem jsme si nejen o Zooparku Chomutov povídali v dalším díle podcastu Teorie bulharské konstanty.

Co se dozvíte v článku
  1. Zoo nejsou cirkus
  2. Největší zoo podle rozlohy, ale bez slonů a žiraf
  3. Češi často nevidí ani vlastní přírodu
  4. Irbisi by měli být chomutovským tahákem
  5. Nejlepší čas na návštěvu? Paradoxně zima
  6. Bez peněz to nepůjde
  7. Co dalšího zaznělo v novém díle serveru Podnikatel.cz Teorie bulharské konstanty:

Zoo nejsou cirkus

Ještě před několika desítkami let byly zoologické zahrady vnímány především jako místo odpočinku a zábavy. Podle nového ředitele Zooparku Chomutov Víta Lukáše se ale jejich role zásadně změnila. Moderní zoologické zahrady mají dvě hlavní poslání – vzdělávat veřejnost a aktivně se podílet na ochraně přírody, řekl v podcastu Teorie bulharské konstanty Vít Lukáš. Vedle chovu zvířat se proto stále více zapojují do záchranných programů ohrožených druhů nebo podporují projekty přímo v místech jejich přirozeného výskytu.

Největší česká zoo chce změnit zavedené pořádky. Hlavní sezóna bude v zimě
Největší česká zoo chce změnit zavedené pořádky. Hlavní sezóna bude v zimě
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Největší zoo podle rozlohy, ale bez slonů a žiraf

Málokdo ví, že právě chomutovský zoopark je se svými 112 hektary největší zoologickou zahradou v České republice. Nezaujme ale africkou exotikou. Jeho specializací je takzvaná palearktická fauna, tedy zvířata obývající Evropu, severní Afriku a chladnější oblasti Asie. Návštěvníci zde proto místo slonů nebo žiraf potkají například zubry, losy, rosomáky nebo další druhy typické pro severní polokouli. Součástí areálu je také rozsáhlá obora, kterou lze projet vláčkem v rámci Eurosafari.

Češi často nevidí ani vlastní přírodu

Jedním z prvních projektů nového vedení bude expozice Neviditelní sousedé, která představí běžné druhy české přírody i problémy, které je ohrožují. Expozice upozorní například na dopady intenzivního zemědělství, odvodňování krajiny, úbytek hmyzu nebo činnost záchranných stanic pro volně žijící živočichy. Součástí budou i handicapovaná zvířata, která už není možné vrátit do přírody.

Chceme lidem ukázat, že někdy přírodě pomůžeme nejvíc tím, že do ní nebudeme zasahovat. Typickým příkladem jsou mláďata ptáků nebo srnčata, která lidé často zbytečně odnášejí do záchranných stanic, vysvětluje Lukáš.

Irbisi by měli být chomutovským tahákem

Velkou novinkou má být také výstavba expozice pro levharty sněžné neboli irbisy. Zoopark už připravuje projekt a jedná s evropským koordinátorem chovu o získání chovného páru. Pokud vše půjde podle plánu, mohli by první irbisi dorazit již koncem příštího roku. Vedle nich chce vedení pokračovat také v ochranářských projektech zaměřených například na kriticky ohroženého sýčka obecného, karase obecného či zubra evropského.

Nejlepší čas na návštěvu? Paradoxně zima

Neobvyklým cílem nového vedení je posílit zimní návštěvnost. Podle Lukáše se totiž většina zdejších zvířat cítí lépe právě v chladných měsících. Devadesát devět procent našich zvířat se má v zimě lépe než v létě. Mají lepší srst či peří, jsou aktivnější a vesměs všichni zůstávají venku po celý rok. Dá se tak obrazně říct, že hlavní sezónou je u nás zima, říká Lukáš. Zoopark proto připravuje zimní výstavy i další program, který má návštěvníky přilákat mimo hlavní sezonu.

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Bez peněz to nepůjde

Rozvoj zoologické zahrady je ale úzce spojený s financemi. Zoopark funguje jako příspěvková organizace města Chomutov a bez podpory zřizovatele by nové expozice ani větší rekonstrukce nevznikly. Současně proto hledá také nové partnery ze soukromého sektoru. 

Lukáš přitom neskrývá, že nápadů má výrazně více, než dovoluje současný rozpočet. Kdyby mi dnes někdo dal dvě miliardy korun, úplně přesně vím, jak je investovat, aby se zoopark posunul na evropskou úroveň. Musíme ale pracovat s tím, co máme, uzavírá.

Co dalšího zaznělo v novém díle serveru Podnikatel.cz Teorie bulharské konstanty:

  • Proč moderní zoologické zahrady dávno nejsou jen místem pro zábavu?
  • Proč chce do Chomutova přivést irbise neboli levharty sněžné
  • Jaké investice čekají největší zoologickou zahradu v České republice?
  • Proč nový management výrazně změnil marketing zooparku?
  • Proč je ochrana české přírody stejně důležitá jako chov exotických zvířat?
Zdroj: Youtube.com
Seriál: Teorie bulharské konstanty
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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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