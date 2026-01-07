Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

U koho se změnily jen koeficienty, přiznání k dani z nemovitých věcí podávat nemusí. Přiznání je naopak povinné pro ty, kteří si v loňském roce pořídili nějakou nemovitost.
Co se dozvíte v článku
Kdo podává přiznání
Přiznání k dani z nemovitých věcí jinak i nadále podávají poplatníci, u nichž se změnily okolnosti rozhodné pro stanovení daně. Jde především o poplatníky, kteří v roce 2025 nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Přiznání musí podat i ti, kteří loni k přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je rovněž změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu.
Poplatníci, kteří nějakou nemovitost darovali, prodali nebo jinak pozbyli, nemusí v některých případech podat přímo daňové přiznání a stačí, když finančnímu úřadu ohlásí změnu ve vlastnictví nemovitosti formou písemného oznámení. Toto ale platí jen pro poplatníky, kteří už v daném kraji žádnou nemovitou věc nemají. Pokud někomu v daném kraji ještě nějaká další nemovitá věc zbyla, musí podat dílčí daňové přiznání.
Kdo přiznání podávat nemusí
Přiznání naopak nepodávají ti, kteří jej odevzdali v předešlých letech a nezměnily se u nich skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Pokud se například kvůli rozhodnutí obce změnily koeficienty, nové přiznání poplatníci podávat nemusí. Přepočet se provede automaticky a novou výši daně se lidé dozvědí rozhodnutím, zpravidla hromadným předpisným seznamem, případně platebním výměrem. Stejně tak nemusí poplatníci podávat přiznání kvůli zvýšení daně, které přinesl konsolidační balíček.
Přiznání se pak podává k finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Kdo vlastní více nemovitostí a všechny se nachází v jednom kraji, podává přiznání jen na jeden úřad. Pokud má ale poplatník nemovitosti ve více krajích, podává více přiznání, a to za každý kraj jedno.
Dokdy přiznání podat
Lhůta pro podání přiznání končí v pondělí 2. února 2026 (31. května je sobota). Penále činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Lze se navíc o několik dnů beztrestně opozdit. Pokuta se nepředepíše, pokud částka nepřekročí 1000 Kč.
Jak na elektronické podání
Poplatníci si mohou vybrat, jakým způsobem přiznání podat. Zda v papírové či elektronické podobě. Server Podnikatel.cz například nabízí chytrý interaktivní formulář přiznání k dani z nemovitostí pro rok 2026, který vyplňování usnadní a pomůže s výpočty. Přiznání lze také podat přes portál Moje daně, který při vyplňování “napovídá” a sám provádí výpočty a kontrolu. Lze také využít služby předvyplnění daňového přiznání údaji z finančního úřadu a katastru nemovitostí v daňové informační schránce (DIS+) na portálu MOJE daně.
Dříve sice museli ti, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, podávat řádné, dodatečné nebo opravné přiznání k dani z nemovitých věcí jen elektronicky, a to v požadovaném formátu, to již ale neplatí. Tato povinnost platí „jen“ pro osoby, které mají zpřístupněnou datovou schránku na základě zákona.
Zároveň ale platí, že je zohledňován účel, pro který byla konkrétní zpřístupněná datová schránky zřízena, resp. o jaký typ datové schránky se jedná. Kdo má například zpřístupněnou pouze datovou schránku podnikající fyzické osoby, nemusí podat přiznání k dani z nemovitých věcí elektronicky, pokud se jedná o nemovitost, která nesouvisí s podnikáním.
Pokud se vás elektronické podání týká a vy tak neučiníte, riskujete pokutu. Správce daně nicméně u daně z nemovitých věcí poplatníka nejprve vyzve, aby své pochybení napravil a přiznání podal elektronicky. Teprve v případě, že výzvu ignorujete, dostanete pokutu ve výši 1000 Kč.
Jak se změnila daň v okresních městech
Některá okresní města schválila pro rok 2026 novou vyhlášku s upravenými koeficienty k dani. Server Podnikatel.cz sestavil velký přehled, jaké koeficienty budou platit ve všech okresních městech v roce 2026. Pokud vás zajímají i další města v jednotlivých krajích, klikněte na název kraje.
|Základní (2026)
|Místní (2026)
|Místní pro podnikatele (2026)
|Místní pro garáže (2026)
|Místní pro rekreační stavby (2026)
|Praha
|4,5 – 5
|1,5 – 2
|3
|3
|3
|Středočeský kraj
|Benešov
|2 pro stavby (2,5 pro pozemky)
|2
|2
|2
|2
|Beroun
|2,5
|1
|1
|1
|1
|Kladno
|3,5
|1
|1
|1
|1
|Kolín
|2,5
|2
|2
|2
|2
|Kutná Hora
|2
|2 (1 pro některá k. ú.)
|2
|3
|3
|Mělník
|2
|1
|1
|1
|1
|Mladá Boleslav
|3,5
|1,7
|3 (4,5 pro průmysl, dopravu apod.)
|3
|3
|Nymburk
|2,5
|2
|2
|2
|2
|Příbram
|2,5
|2
|2
|2
|2
|Rakovník
|2,5
|1
|2
|2
|3
|Jihočeský kraj
|České Budějovice
|3,5
|1
|1
|1
|1
|Český Krumlov
|2,5
|2
|3
|3
|3
|Jindřichův Hradec
|2
|1,4 (1 pro některá katastrální území)
|2
|2
|2
|Písek
|3,5
|1,4
|1,4
|1,4
|1,4
|Prachatice
|2,5
|1
|1,5
|1,5
|1,5
|Strakonice
|2
|2
|3
|3
|3
|Tábor
|2,5
|2 (1,1 – 1,6 pro některá katastrální území)
|3
|3
|3
|Plzeňský kraj
|Domažlice
|2
|1
|1
|1
|1
|Klatovy
|2
|1 (0,7 pro některá k. ú.)
|1
|1
|1
|Plzeň
|4,5 (3,5 pro některá k. ú.)
|1 (0,5 pro některá k. ú.)
|1,5
|1,5
|1,5
|Rokycany
|2
|1
|1,5 (3 pro průmysl, dopravu apod. a 5 pro supermarkety)
|1,5
|1,5
|Tachov
|2
|3
|3
|3
|3
|Karlovarský kraj
|Cheb
|2,5
|2
|2 (4 pro průmysl, dopravu apod.)
|2
|2
|Karlovy Vary
|4,5
|2
|3
|3
|3
|Sokolov
|2
|2
|2
|2
|2
|Ústecký kraj
|Děčín
|3,5
|1
|1
|1,5
|1
|Chomutov
|4,5
|2
|3
|3
|3
|Litoměřice
|2
|2,5
|3
|3
|3
|Louny
|2
|1,5
|2 (2,5 pro zemědělskou prvovýrobu a 3 pro průmysl)
|2
|2
|Most
|3,5
|2
|2
|3
|3
|Teplice
|4,5
|1
|1,5
|1,5
|1,5
|Ústí nad Labem
|3,5
|2
|3
|3
|3
|Liberecký kraj
|Česká Lípa
|2,5
|2 (1,2 a 1,6 pro některá k. ú.)
|3
|3
|3
|Jablonec nad Nisou
|3,5
|2
|2
|2
|2
|Liberec
|3,5
|2
|3
|3
|3
|Semily
|1,6
|2
|3 (2 pro zemědělskou prvovýrobu a pro průmysl)
|2
|2
|Královehradecký kraj
|Hradec Králové
|4,5
|1,3
|4,5
|4,5
|4,5
|Jičín
|2
|1
|1
|1
|1
|Náchod
|2,5
|1 (0,7 pro obytné budovy a byty v některých k. ú.)
|1,5
|1
|1,5
|Rychnov nad Kněžnou
|2
|0,7
|2,3 (2 pro zemědělskou prvovýrobu)
|2,2
|2,5
|Trutnov
|2,5
|1 (0,6 a 0,8 pro některá k. ú.)
|1
|1,5
|1,5
|Pardubický kraj
|Chrudim
|2
|1
|1
|1
|1
|Pardubice
|4,5 (u daně ze staveb 3,5)
|2
|4
|3
|3
|Svitavy
|2
|1
|1,5
|1,5
|1,5
|Ústí nad Orlicí
|2,5 (2 pro některá k. ú.)
|1 (0,6 a 0,8 pro některá k. ú.)
|1,5
|1,5
|1,5
|Vysočina
|Havlíčkův Brod
|2
|2,3 (1,5 a 1,8 pro některá k. ú. )
|3
|3
|3
|Jihlava
|3,5
|1,8
|2,3
|2,3
|2,3
|Pelhřimov
|2
|1 (0,5 pro byty a 0,8 pro některá k. ú.)
|1,5
|1,5
|1,5
|Třebíč
|2,5
|1
|1,5
|1,5
|1,5
|Žďár nad Sázavou
|2
|0,9 – 5
|0,9 –5
|0,9 – 5
|0,9 – 5
|Jihomoravský kraj
|Blansko
|2
|1
|1
|1
|1
|Brno
|3,5
|1
|1
|1
|1
|Břeclav
|2,5
|1
|2,2
|1,8
|1,8
|Hodonín
|2
|1
|1
|1
|1
|Vyškov
|2
|1
|1,5
|1,5
|1,5
|Znojmo
|2,5
|1,8 (1,1 a 1,6 pro některá k. ú.)
|3
|3
|3
|Olomoucký kraj
|Jeseník
|2
|1
|1,5
|1
|1
|Olomouc
|3,5
|2
|3
|3
|3
|Prostějov
|3,5
|1
|1
|1
|1
|Přerov
|3,5
|1 (0,8 pro některá k. ú.)
|1,5
|1,5
|1,5
|Šumperk
|2
|1
|1
|1
|1
|Zlínský kraj
|Kroměříž
|2,5
|1
|2
|1,5
|1,5
|Uherské Hradiště
|2
|2,2
|2,2
|2,2
|2,2
|Vsetín
|2,5
|2
|3
|3
|3
|Zlín
|3,5
|2 (1,4 a 1,6 pro některá k. ú.)
|3
|3
|3
|Moravskoslezský kraj
|Bruntál
|2
|1
|1,5
|1,5
|1,5
|Frýdek-Místek
|4,5 (3,5 pro některá k. ú.)
|1 (0,7 pro některá k. ú.)
|1,5
|1,5
|1,5
|Karviná
|3,5
|2 (0,9 pro některá k. ú.)
|3
|3
|2 (0,9 pro některá k. ú.)
|Nový Jičín
|2,5 (2 pro některá k. ú.)
|1
|1,5 (2 pro průmysl, dopravu apod.)
|1,5
|1,5
|Opava
|3,5
|1,5
|3
|3
|3
|Ostrava
|4,5 (3,5 pro některá k. ú.)
|1
|1,5 (3,2 pro průmysl, dopravu apod.)
|1,5
|1,5
Obecný místní koeficient je vždy uveden pro obytné budovy a byty.
Lhůty pro platbu daně
Většina poplatníků musí daň z nemovitých věcí zaplatit do pondělí 1. června (31. května je neděle). Pokud výše daně překročí 5000 korun, je možné ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek, přičemž první je nutné uhradit do začátku června a druhou do pondělí 30. listopadu. Výjimku mají zemědělci a chovatelé ryb, kteří musí daň či první část daně doplatit do pondělí 31. srpna. Případným druhým termínem zůstává 30. listopad.
Pokud vyjde daň na méně než 30 Kč, není nutné ji platit. Výši daně si poplatníci zjistí z poštovní složenky, kterou bude finanční správa rozesílat v dubnu a květnu, nebo formou předpisných seznamů, které budou v květnu k nahlédnutí na finančních úřadech. Kdo má datovou schránku, dostane informaci o výši daně do ní.
Daň lze zaplatit přes SIPO
Už několik let se dá daň zaplatit i prostřednictvím SIPO (soustředěné inkasní platby obyvatelstva). Kdo chce skrze SIPO zaplatit, musí mít Českou poštou přiděleno spojovací číslo a na dané zdaňovací období mu musí být stanovena a předepsána daň na jeho osobní daňový účet. Dále musí vyplnit tiskopis Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Nedílnou součást tiskopisu tvoří doklad prokazující přidělení spojovacího čísla (např. doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální platební doklad SIPO, resp. rozpis bezhotovostní platby SIPO). Oznámení pak poplatník musí doručit na příslušný finanční úřad, a to nejpozději do konce ledna zdaňovacího období, od kterého má být daň prostřednictvím SIPO placena.
Informace o platbě si můžete nechat poslat e-mailem
Kdo neplatí daň z nemovitých věcí pomocí SIPO a nemá zřízenou datovou schránku (u právnických osob), může si nechat informace o platbě zaslat na e-mail. Každoročně pak obdrží před splatností první splátky e-mailovou zprávu s kompletními informacemi pro placení daně. Tato informace obsahuje obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na složence, tj. informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.
Pokud chce poplatník tuto službu využít, musí nejpozději do poloviny března poslat finančnímu úřadu žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. Poplatníkům, kteří službu využijí, pak již nebude zaslána složenka.