Jak se vyplňuje přiznání k dani z přidané hodnoty?

Plátci daně z přidané hodnoty jsou dle zákona o DPH povinni podávat přiznání. Lhůta pro jeho podání je do 25. dne následujícího měsíce po skončení zdaňovacího období. U plátců, kteří mají zdaňovací období měsíční, je lhůta do 25. dne následujícího kalendářního měsíce. U kvartálních plátců je lhůta do 25. dne po skončení kalendářního čtvrtletí.