Jak účetně naložit s výdaji na investici, která nakonec nebude realizovaná?

Co všechno souvisí s pořízením nové investice?

Při realizaci nové investice – například pořízení nového majetku – je zapotřebí rozlišovat náklady, které přímo souvisí s jejím pořízením a tyto náklady, příp. výdaje, vstupují do pořizovací ceny a potom ty náklady, které jsou označovány za běžný výdaj.

V účetnictví se v rámci realizace investice používají účty z účtové skupiny 04. Pro kumulaci nákladů, příp. výdajů, vstupujících do pořizovací ceny, se používá velmi často účet 042 v případě pořizování hmotného majetku a účet 041 v případě pořizování nehmotného majetku.

Způsoby oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, příp. jeho technické zhodnocení, upravuje vyhláška k zákonu o účetnictví. Mimo cenu pořízení, tj. hodnotu, za kterou byl majetek pořízen, se do ocenění zahrnují i další výdaje, které souvisí s pořízením majetku.

Pořizovací cena potom zahrnuje výdaje, které souvisí s přípravou a zabezpečením pořizovaného majetku a kterými jsou například poplatky za poradenství, odměny za zprostředkování, projektové práce nebo správní poplatky.

Do pořizovací ceny se však zahrnují také výdaje související s průzkumnými, geologickými nebo geodetickými pracemi. Pokud by v rámci realizace dané investice účetní jednotka vynaložila výdaje na více variantních řešení, budou tyto všechny vstupovat do pořizovací ceny.

Specifickou složkou pořizovací ceny mohou být úroky z úvěru, který byl sjednán za účelem pořízení majetku. Je však na rozhodnutí účetní jednotky, zda bude úroky související s pořízením majetku zahrnovat do pořizovací ceny nebo tyto budou zúčtovány jako náklad běžného období.

Ve vyhlášce k zákoně o účetnictví jsou však uvedeny i další výdaje, které souvisí s pořízením daného majetku – například výdaje související s uvedením majetku do provozu. Pokud ve fázi pořizování majetku dojde k zastavení trvale, odepíše se tento pořizovaný majetek do nákladů.

Co do pořizovací ceny nevstupuje?

Vyhláška k zákonu o účetnictví však i negativně definuje, co se do pořizovací ceny majetku nezahrnuje. Taxativní výčet je uveden v § 47:

"náklady nájemce nebo pachtýře na uvedení najatého nebo propachtovaného majetku do předcházejícího stavu,

kursové rozdíly,

smluvní pokuty a úroky z prodlení, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů,

nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba ,

náklady na zaškolení pracovníků,

náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami,

náklady na biologickou rekultivaci,

náklady spojené s přípravou a zabezpečením dlouhodobého majetku vzniklé po uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání,

v případě pozemku vykazovaného v položce „B.II.1.1. Pozemky“ náklady spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku podle odstavce 1 vykazovaného v položkách „B.II.1.2. Stavby“, „B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů“ a „B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek“ podle § 7 odst. 6 písm. a)."

Do pořizovací ceny majetku také nevstupují náklady na opravu a udržování majetku. Za opravu je pak považován takový zásah do majetku, kterým dojde k odstranění účinků fyzického opotřebení majetku, a to takovým způsobem, aby byl majetek uveden do provozuschopného stavu nebo předchozího stavu.

Lze výdaje související se zmařenou investicí odečíst od základu daně?

Zákon o daních z příjmů definuje podmínky, za kterých je zmařená investice považovaná za daňově uznatelný výdaj. Jednou z podmínek je, že náklady byly vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, při kterých musí být doložen prvotní záměr, pro který měla být investice využita. Další podmínkou je doložení takových podkladů, které prokážou, že ke zrušení nebo zastavení realizace investice došlo z objektivních důvodů a že tyto důvody nastaly v aktuálním zdaňovacím období.





Podnikání jako takové s sebou přináší riziko, které v některých případech nemůže být ovlivnitelné. Pokud tedy podnikatel prokáže, že v případě pokračování realizace investice bude docházet k ekonomické efektivitě anebo investice nepřinese předpokládané zisky, realizace se pozastaví. Musí se však jednat o takové důvody, které podnikatel nemohl ovlivnit – například nepříznivé ekonomické prostředí.

Pro případ, že budete uplatňovat výdaje se zmařenou investicí jako daňově uznatelný náklad, je vhodné sepsat o tom protokol, ve kterém budou podloženy výše uvedené informace.

Jak vynaložené výdaje odúčtovat?

Pokud vynaložené výdaje splní definici zmařené investice, bude o jejím zúčtování účetní jednotka účtovat prostřednictvím účtů manka a škody. Zaúčtování pak bude provedeno odúčtováním z účtu pořízení majetku souvztažně s účtem manka a škod. Pro takové případy je vhodné stanovit analytické členění, aby byly náklady, které se ke zmařené investici vztahují, jasně identifikovatelné. Zároveň je nutné posoudit daňovou uznatelnost nákladů.

Příklad

Účetní jednotka vynaložila 100 000 Kč na projekt související s výstavbou nového areálu. V návaznosti na nepříznivou ekonomickou situaci však byla realizace dané investice pozastavena a o této investici bylo rozhodnuto, že se jedná o zmařenou investici. Společnost o tomto rozhodnutí provedla zápis, ve kterém uvedla důvody pro nepokračování v dané investici.

Zaúčtování Text Částka MD D FAP – faktura za projekt související s výstavbou 100 000 Kč 042 321 Rozhodnutí o zmařené investici 100 000 Kč 547 042

Co jste se v článku dozvěděli?

Co je součástí pořizovací ceny majetku?

Do pořizovací ceny majetku se zahrnuje jednak cena pořízení , tj. hodnota, za kterou byl majetek pořízen, a dále další výdaje, které souvisí s pořízením majetku.

Kdy se jedná o zmařenou investici?

O zmařenou investici se jedná v případě, že účetní jednotka rozhodne o trvalém zastavení realizace projektu.

Jaké musí být splněny podmínky pro daňovou uznatelnost zmařené investice?