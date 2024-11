Jak uplatní pracující důchodci u zaměstnavatele slevu na pojistném?

Důchodová reforma se blíží k závěru legislativního procesu. V textu návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou aktuálně probíhá zpracování přijatých pozměňovacích návrhů a legislativně technických oprav. Poté zamíří do Senátu. S největší pravděpodobností bude novela k 1. lednu 2025 vyhlášena ve Sbírce zákonů.

Jednotlivé změny nabydou účinnosti postupně. Některé nyní, jiné si počkají rok či dva. Slevy pro pracující důchodce se uplatní již v roce 2025. Poprvé bude možné uplatnit slevu za měsíc leden 2025, tj. při splatnosti pojistného za tento měsíc do 20. února 2025.

Slevy pro pracující důchodce

Původně měly být tyto slevy zavedeny již od poloviny roku 2023. Avšak s ohledem na výpadek příjmů státního rozpočtu po zavedení slevy na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 100 % pojistného placeného zaměstnancem byly z návrhu vypuštěny. Nyní se vrací spolu s důchodovou reformou.

Pozitivní efekty zavedení slevy na straně státních výdajů se očekávají až s časovým odstupem zejména v období největšího zatížení důchodového systému s ohledem na demografickou strukturu obyvatel. To je důležité z hlediska udržitelnosti systému i v případě, že nedojde k výraznější změně chování na pracovním trhu v podobě zvýšeného pracovního zapojení zaměstnanců v důchodovém věku.





Zvyšování důchodu výdělečnou činností

Uplatnění slevy na pojistném nebude povinností, ale možností. Jestliže ji důchodce využije, nebude mít nárok na dodatečné zvýšení důchodu výdělečnou činností. Což není pro důchodce žádná ztráta. Zvýšení důchodu je spíše symbolické a naprosto neodpovídá výslednému efektu v porovnání s odvedeným pojistným a rovněž vzhledem k velmi náročné administrativě opakovaně podávaných žádostí o jeho zvýšení.

Nové povinnosti ale přibudou zaměstnavatelům. Na druhou stranu již těmto důchodcům nepovedou evidenční listy důchodového pojištění a nebudou je pravidelně odesílat do evidence ČSSZ. Pouze, pokud by šlo o důchodové nároky ve vztahu k důchodovému pojištění v jiných státech, kde se vypočítávají dílčí důchody.

Sleva na pojistném poživatele starobního důchodu

Do zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se vkládají dva nové paragrafy, a to § 7d a 7e s označením „Sleva na pojistném zaměstnance, který je poživatelem starobního důchodu“. Jak již samotné označení slevy napovídá, jde o slevu zaměstnance, nikoli za zaměstnance. U slev za zaměstnance z dotčeného okruhu zaměstnanců pracujících v pracovním či služebním poměru na kratší pracovní úvazek si může zaměstnavatel (za splnění zákonem daných podmínek) uplatnit 5% slevu na pojistném. U pracujících důchodců půjde o slevu ve výši 6,5 %, avšak tu si uplatní zaměstnanec, nikoli zaměstnavatel. Pracující důchodce neodvede žádné důchodové pojištění, pouze pojištění nemocenské ve výši 0,6 % z vyměřovacího základu.

Formálně tedy bude u slev pracujících důchodců zaměstnanec odvádět pojistné v nulové výši. Zůstává poplatníkem pojistného na sociální zabezpečení a má stanoven vyměřovací základ, pouze z něj pojistné neplatí. Zaměstnavatel ale bude za tohoto zaměstnance pojistné nadále platit dosavadním způsobem.

Kdo bude mít na slevu nárok?

Sleva bude pouze pro poživatele starobního důchodu. Pro poživatele invalidních důchodů, a to ani pro invaliditu třetího stupně, sleva zavedena nebude. Zaměstnanec, který je poživatelem starobního důchodu, bude mít nárok na slevu na důchodovém pojištění za kalendářní měsíc, pokud dosáhl důchodového věku.

Avšak musí mu vzniknout nárok na jeho výplatu v plné výši a tato podmínka musí platit po celý kalendářní měsíc, za který si uplatňuje slevu na pojistném. Při přiznání důchodu se posoudí stav na začátku kalendářního měsíce, tj. jaká byla situace k prvnímu dni měsíce přiznání důchodu a zda byl nárok na jeho výplatu v plné výši. Obdobně při zastavení výplaty důchodu na základě žádosti důchodce v průběhu měsíce. Sleva za tento měsíc již nenáleží, není splněna podmínka výplaty v plné výši po celý měsíc.

Novela zmiňuje i případné úmrtí pracujícího důchodce v průběhu měsíce. Podmínka pobírání starobního důchodu po celý kalendářní měsíc by v takové situaci splněna byla, jestliže by důchod v plné výši pobíral od počátku kalendářního měsíce, v němž zemřel, až do dne úmrtí.

Uplatnění slevy u zaměstnavatele

Slevu na pojistném si bude moci zaměstnanec uplatnit nejdříve za kalendářní měsíc, v němž o tuto slevu požádal a za měsíce následující. Nárok nebude možné uplatnit u zaměstnavatele zpětně. O nárok ale důchodce nepřijde. Pokud o slevu u zaměstnavatele nepožádá, může si zpětně podat žádost o vrácení přeplatku na pojistném na správu sociálního zabezpečení (bude využito především při pozastavení výplaty důchodu a jeho následné jednorázové výplatě na základě žádosti důchodce). Zaměstnavatel pro tento účel pracujícímu důchodci ve lhůtě do 8 od jeho žádosti potvrdí výši vyměřovacího základu, ze kterého bylo pojistné zaměstnance odvedeno, případně zda byla uplatněna sleva.

Na případné příjmy zúčtované zaměstnanci po skončení zaměstnání se uplatní sleva na pojistném, pokud byl poživatelem starobního důchodu v posledním měsíci trvání zaměstnání po celý kalendářní měsíc a z příjmů zúčtovaných mu po skončení zaměstnání byl povinen platit pojistné na důchodové pojištění.

Slevu bude nutné zaměstnavateli prokázat.

Jak již bylo zmíněno, výše slevy na pojistném zaměstnance, který je poživatelem starobního důchodu, má za kalendářní měsíc činit 6,5 % z vyměřovacího základu zaměstnance. Pro její uplatnění musí být splněny všechny výše uvedené podmínky. Dokládat se bude:

a) rozhodnutím o přiznání starobního důchodu a čestným prohlášením o nároku na výplatu starobního důchodu v plné výši, nebo

b) potvrzením plátce důchodu o pobírání starobního důchodu v plné výši s uvedením dne, od kterého výplata starobního důchodu v plné výši náleží.

Za den uplatnění nároku na slevu na pojistném se považuje den, ve kterém zaměstnanec předložil zaměstnavateli potřebné doklady k prokázání.

Zaměstnanec se bude moci písemným prohlášením nároku na slevu na pojistném v budoucnu vzdát. A to nejdříve za kalendářní měsíc, v němž toto prohlášení předal zaměstnavateli. Vzdání se nároku lze učinit též jen pro určité období.

Postup při uplatnění slevy – formulář

Sleva na pojistném pracujícího důchodce se uplatní prostřednictvím formuláře „Přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného“, který bude o tuto variantu doplněn. Pokud u zaměstnavatele uplatní nárok na slevu na pojistném na důchodové pojištění alespoň 1 zaměstnanec, bude zaměstnavatel na přehledu uvádět počet zaměstnanců, kteří mají v kalendářním měsíci nárok na slevu na pojistném, úhrn vyměřovacích základů těchto zaměstnanců, úhrn slev na pojistném těchto zaměstnanců a úhrn pojistného po snížení o slevy na pojistném těchto zaměstnanců.

Zaměstnanci s více pracovněprávními vztahy u stejného zaměstnavatele budou moci uplatnit nárok na slevu na pojistném z důvodu pobírání starobního důchodu ze všech těchto pojištěných zaměstnání. Uplatní se jednou pro všechna tato zaměstnání. Kdyby po skončení zaměstnání bezprostředně navazovalo na toto skončené zaměstnání u téhož zaměstnavatele další, bude možné uplatnit slevu poživatele starobního důchodu u obou navazujících zaměstnání.

Sankce pro zaměstnavatele

S uplatněním slev bude spojena nová evidence zaměstnavatele, dále povinnost na žádost zaměstnance potvrdit výši vyměřovacího základu. Neplnění povinností bude přestupkem s možnou pokutou až do výše 50 000 Kč.

Evidence ke slevám

Zaměstnavatel je povinen mít ve své evidenci o zaměstnancích, kteří uplatňují nárok na slevu, tyto údaje: jméno a příjmení a doklady uvedené v § 7e (rozhodnutí o přiznání důchodu, potvrzení o pobírání v plné výši), dále § 23g odst. 3 (prohlášení o vzdání se nároku na slevu) a § 23m (v případě starobního důchodu přiznaného orgánem sociálního zabezpečení tohoto cizího státu rozhodnutí nebo potvrzení orgánu sociálního zabezpečení cizího státu a čestné prohlášení o jeho pobírání důchodcem) zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Dluh na pojistném

Pokud bude z částky pojistného, jehož poplatníkem je zaměstnanec, odečtena zaměstnavatelem vyšší částka, než měla být z důvodu slevy na pojistném, nebo bude odečtena sleva na pojistném, aniž byly splněny podmínky pro tento odečet, považuje se částka, o kterou bylo pojistné takto zkráceno, za dluh zaměstnavatele na pojistném.

Přeplatek na pojistném

Naopak, pokud bude z částky pojistného, jehož poplatníkem je zaměstnanec, odečtena zaměstnavatelem nižší sleva na pojistném, než jaká měla být odečtena, považuje se tento rozdíl za přeplatek na pojistném. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vrátit tento přeplatek nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl tento přeplatek zjištěn.

Zákon počítá i s odpovědností zaměstnance. Kdyby zaměstnavateli sdělil nebo doložil nesprávné údaje potřebné pro nárok na slevu na pojistném, případně včas neoznámil změny mající vliv na nárok na slevu na pojistném, a v důsledku toho byla sleva uplatněna neprávem, musí zaměstnavateli uhradit pojistné. Ve výši, ve které mělo být odvedeno, a samozřejmě také vyměřené penále.