Jak využít Milostivého léta u dluhů vůči ČSSZ? Připravili jsme návod

Čeho se odpuštění týká?

Zákon omezuje období, kterého se odpuštění penále a exekučních nákladů týká. Musí se tak jednat o takové pojistné, které bylo splatné před 1. říjnem 2022 a ve stanovené lhůtě nedošlo k jeho uhrazení, dále penále z tohoto dlužného pojistného a s tím souvisejících případných exekučních nákladů, které byly stanoveny exekučním příkazem s tím, že i tento exekuční příkaz musel být vydaný nejpozději do 30. září 2022. Na dluhy, které vznikly po tomto datu, nelze zákon aplikovat.

Nelze také odpustit takové penále, které je vymáháno soudním exekutorem.

Kdo může odpuštění využít?

Odpuštění mohou využít plátci pojistného. Ať už jde o OSVČ nebo zaměstnavatele. Aby mohlo být dlužné penále odpuštěno, musí dojít k uhrazení dlužného pojistného. Pokud pak plátce pojistného uhradil dlužné pojistné do 1. července 2023, nemusí činit žádné další kroky a dlužné penále bude odpuštěno automaticky.

Pokud však k uhrazení dlužného penále nedošlo do výše uvedeného data, musí dlužník oznámit České správě sociálního zabezpečení svůj úmysl dlužné pojistné uhradit za účelem využití mimořádného odpuštění dlužného penále a případných exekučních nákladů.

Eviduji jen dlužné penále

Pokud ČSSZ eviduje u poplatníka pouze dlužné penále, které bylo splatné před výše uvedeným datem, tedy 30. září 2022, nemusí poplatník činit žádné kroky. V takovém případě se totiž neuhrazené penále a případné exekuční náklady odpouští automaticky – ze zákona.

Zda eviduje ČSSZ dlužné penále, si mohou poplatníci ověřit ve webové aplikaci České správy sociálního zabezpečení. ČSSZ však upozorňuje na fakt, že informace mohou být zobrazovány s časovou prodlevou.

Kde zažádat o odpuštění dlužného penále

O odpuštění dlužného penále se žádá prostřednictvím webové aplikace České správy sociálního zabezpečení, která odlišila online aplikaci pro zaměstnavatele a OSVČ. V rámci online služby „Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – OSVČ“, případně „Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – zaměstnavatel“ se plátce pojistného dozví, jaký je aktuální stav dlužného pojistného, které bylo splatné do 30. září 2022, a též zobrazí penále a případné exekuční náklady, které se daného dluhu týkají.

Česká správa sociálního zabezpečení pak může odpustit dlužné penále a případné exekuční náklady související s dlužným pojistným, které eviduje, pokud plátce pojistného splní následující podmínky. V první řadě musí plátce pojistného podat oznámení dlužníka o úhradě dlužného pojistného, případně o úhradě dlužného pojistného ve splátkách, a to nejpozději do 30. listopadu 2023. A do tohoto data dlužné pojistné také uhradit.

Webová aplikace ČSSZ

Do webové aplikace se může plátce pojistného přihlásit buď identitou občana, nebo prostřednictvím datové schránky. Následně se zobrazí aktuální stav dlužného pojistného, výše dlužného penále z pojistného a výše dlužných exekučních nákladů. Aplikace také zobrazuje datum, ke kterému byla data naposledy aktualizována.

Pokud je u plátce pojistného evidováno pouze dlužné penále z pojistného, zobrazí se současně i upozornění, že došlo ke splnění zákonných podmínek a není potřeba činit žádné další kroky – tj. dlužné penále z pojistného bude odpuštěno automaticky.

Pokud však ČSSZ eviduje i dlužné pojistné, zobrazí se plátci pojistného výše dlužného pojistného, výše dlužného penále z pojistného a případné vyčíslení exekučních nákladů. V takovém případě se zobrazí navíc platební údaje pro úhradu dlužného pojistného, a to vč. QR kódu. Toto dlužné pojistné však musí být uhrazeno do 30. listopadu 2023. Za den úhrady se považuje ten den, kdy bude dlužné pojistné připsáno na účet příslušné OSSZ, nikoli datum odchozí úhrady z účtu plátce pojistného.

Pokud bylo dlužné pojistné uhrazeno do 30. června 2023, nemusí plátce pojistného činit oznámení a odpuštění příslušenství bude prominuto automaticky. Pokud však dojde k úhradě mezi 1. červencem a 30. listopadem 2023, musí dlužník podat oznámení o úhradě. Pokud nedojde k podání oznámení, nedojde ani k odpuštění penále.

Plátce také může požádat o úhradu dluhu ve splátkách. V takovém případě je ale zapotřebí podat také oznámení příslušné OSSZ prostřednictvím webové aplikace, kde plátce pojistného uvede e-mail a telefonní kontakt. Takové oznámení pak musí ČSSZ nejprve prověřit, a pokud dojde ke splnění podmínek, bude plátce pojistného kontaktovat příslušná OSSZ s dalším postupem.