Jaké slevy na dani uplatníte v přiznání za rok 2023 naposledy?

Mechanismus uplatňování slev na dani

Fyzické osoby, a to ať podnikající nebo nepodnikající, mají dle zákona o daních z příjmů právo uplatnit slevy na dani. Základ daně fyzických osob sestává z pěti dílčích základů daně (tj. z příjmů dle § 6 až § 10 zákona o daních z příjmů), od kterého je možné odečíst odčitatelné položky. Z takto upraveného základu daně se vypočte daňová povinnost, ze které mohou poplatníci ještě odečíst uplatněné slevy na dani. Po uplatnění slev vyjde poplatníkům výsledná daňová povinnost.

Aktuální slevy na dani dle zákona o daních z příjmů

Aktuálně zákon o daních z příjmů nabízí poměrně rozsáhlé množství uplatňování slev na dani pro fyzické osoby. Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou pak uvedeny v § 35ba ZDP a dále. Poplatníci pak mohou (při splnění zákonných podmínek) snížit vypočtenou daň o:

Základní slevu na poplatníka

Slevu na manžela

Základní slevu na invaliditu a rozšířenou slevu na invaliditu

Slevu na držitele průkazu ZTP/P

Slevu na studenta

Slevu za umístění dítěte.

Které však z výše uvedených slev uplatní fyzické osoby v daňovém přiznání za rok 2023 naposledy? Novela konsolidačního balíčku přináší úplné zrušení slevy na studenta a slevu za umístění dítěte (tzv. školkovné) a dále zpřísňuje podmínky pro uplatnění slevy na manžela.





Zrušení slevy za umístění dítěte

V daňovém přiznání za rok 2023 tak budou moci poplatníci naposledy využít tzv. školkovného, kdy výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období. Jaká všechna zařízení jsou považována za předškolní zařízení, upravuje zákon o daních z příjmů. Aby mohly být výdaje uplatněny jako slevy, musí platit, že tyto výdaje nebyly vynaloženy jako výdaj podle § 24 ZDP.

Další zákonnou podmínkou je, že vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Za určitých okolností může být sleva uplatněna i na vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů, pokud je v péči nahrazující péči rodičů.

Zákon o daních z příjmů také limituje výši uplatnitelných výdajů, a to do maximální výše minimální mzdy za každé vyživované dítě. V případě, že dítě vyživuje více poplatníků, uplatňuje slevu pouze jeden z poplatníků.

Tato sleva se s účinností od 1. 1. 2024 zcela ruší a v daňovém přiznání za rok 2024 ji poplatníci nebudou moci uplatnit.

Zrušení slevy na studenta

Další sleva, která bude zrušena, je sleva na studenta. Aktuálně činí sleva na studenta celkem 4 020 Kč za kalendářní rok. Slevu mohou uplatnit poplatníci po dobu, kdy se soustavně připravují na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem. Slevu však mohou poplatníci uplatnit maximálně do dovršení věku 26 let nebo 28 let v případě prezenčního studia doktorského programu.

Co je myšleno dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, upravuje právní předpis o státní sociální podpoře. I tuto slevu nebude již možné uplatnit v daňovém přiznání za rok 2024.

Zpřísnění podmínek u slevy na manžela

Sleva na manžela se rušit nebude. V rámci konsolidačního balíčku však dojde k poměrně zásadnímu zpřísnění podmínek pro uplatňování slev. Aktuálně mohou poplatníci uplatnit slevu na manžela ve výši 24 840 Kč ročně, pokud se jedná o manžela žijícího s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti a tento manžel nemá vlastní příjem přesahující 68 000 Kč. V případě, že je manželovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P, mohou poplatníci uplatnit slevu ve dvojnásobné výši.

Od 1. 1. 2024 jsou podmínky zpřísněny. Slevu na manžela bude možné uplatnit pouze tehdy, pokud:

poplatník žije ve společně hospodařící domácnosti s manželem a vyživovaným dítětem poplatníka, které nedovršilo věku 3 let, a

a manžel poplatníka nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč.

V daňovém přiznání za rok 2024 tak budou moci uplatňovat slevu jen ti poplatníci, jejichž manžel nebo manželka pečují o dítě do tří let věku. Zároveň však musí být dodrženy podmínky maximální hranice vlastního příjmu. Je velmi pravděpodobné, že v roce narození dítěte například nebude možné slevu uplatnit právě v důsledku překročení hranice vlastního příjmů.