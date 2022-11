Jesenka se v Hlinsku vyrábí již skoro 50 let, podívejte se na historické obrázky

Jesenka, zahuštěná slazená smetana, se v Hlinsku vyrábí již skoro 50 let. Primárně jde o přísadu do kávy nebo čaje, ale řada dětí (i dospělých) jí Jesenku samotnou, ideálně přímo z tuby.

Jesenka našla své zákazníky i v Africe

Tradiční český výrobek Jesenka se vyrábí již skoro 60 let. Svůj název získala Jesenka dle původního místa výroby. S její produkcí totiž začaly v roce 1959 v jesenickém podhůří mlékárny Zábřeh. V Zábřehu však Jesenka moc dlouho nevydržela a od roku 1968 se její výroba přesunula do Mlékárny Hlinsko. Právě v Hlinsku se totiž specializovali na produkci slazeného kondenzovaného mléka, přičemž tradice výroby kondenzovaného mléka zde sahá až do roku 1943. Etiketa plechovek s kondenzovaným mlékem však svůj první obchodní název Salko (zapsaný do registru ochranných známek v roce 1970) získala až na počátku sedmdesátých let.

V prvním roce mlékárna zpracovala 2 miliony litrů syrového mléka do výrobků sušené mléko, kondenzované mléko, máslo a sušené podmáslí. V roce 1946 se vyrobilo skoro 3000 tun kondenzovaného mléka, což bylo třikrát více než v letech válečných, a do roku 1953 se výroba navýšila ještě třikrát. Slazené kondenzované mléko a také sušené mléko patřilo od roku 1954 mezi hlavní exportní zboží hlinecké mlékárny. Díky dlouhé trvanlivosti mezi tradiční odběratele patřily Pobřeží slonoviny, Senegal, Kamerun a Mauretánie, kde tzv. sladký kondenz, řečeno slovníkem pracovníků mlékárny, byl na kukuřičných plackách oblíbeným pokrmem místních obyvatel. Jistá část produkce nacházela odbyt také v Řecku, západním Německu, na Kypru i v zemích Blízkého východu.

S Jesenkou měl zážitky i Oldřich Nový

Jak již bylo řečeno výše, Jesenka se začala v Hlinsku vyrábět v roce 1968. O rok dříve v Hlinsku instalovali první linku na plnění výrobků z kondenzovaného mléka do hliníkových tub. Tradici nového způsobu balení zahájilo v roce 1967 slazené kondenzované mléko Piknik a poté již následovala slazená kondenzovaná smetana Jesenka. Oba tyto výrobky již byly rovněž uvedeny pod novou značkou hlinecké mlékárny, kterou se v roce 1964 stala „Tatra“. Tu používá mlékárna dodnes a řadu výrobků rozšířila o značky Tatra Zmrzka a Tatra Professional, kterou používá pro dodávky profesionálním kuchařům v rámci gastro segmentu.

Jak se uvádí v publikaci o historii hlinecké mlékárny, k Jesence se traduje i jedna herecká vzpomínka. Svého času došel do hlinecké mlékárny dopis od známého herce Oldřicha Nového, ve kterém popsal svoji příhodu s Jesenkou. Při jedné z dlouhých porad si prý ke kávě otevíral novou Jesenku, ale hrdlo tuby, jak se tehdy občas stávalo, bylo ucpáno ztuhlým tukem, který jako zátka bránil vydání obsahu. Se sílícím tlakem Nového ruky zadní uzávěr tuby povolil, obsah vystřelil ven a k náramnému veselí účastníků schůze postříkal několik svých sousedů.

Ač se systém výroby Jesenky zmodernizoval, samotná receptura se nijak nezměnila. Princip výroby Jesenky, tedy zahuštěné smetany, a Pikniku, čili mléka, je obdobný. Syrové kravské mléko se nejdříve pasterizuje a dojde k odpaření mléka a zahuštění. V takzvané odparce se sladké mléko s řepným cukrem vaří při teplotě 65–70 stupňů až do finální podoby. Nakonec výrobek zchladí na zhruba 30 až 35 stupňů Celsia. Jaký je poměr surovin, mlékárna samozřejmě tají.

Jesenka nyní spadá pod Agrofert

Samotná hlinecká mlékárna nyní zpracovává necelých 200 milionů litrů mléka ročně a výrobní program byl rozšířen o trvanlivé mléko a smetany, zmrzliny a ledové tříště. Od roku 2014 je součástí Mlékárny Hlinsko výrobní linka na tvarohy, které byly v roce 2015 uvedeny na trh pod značkou Tatra. Nového majitele má mlékárna od roku 2011, kdy ji zakoupil Agrofert Andreje Babiše. V květnu roku 2012 změnila společnost Mlékárna Hlinsko právní formu, ze společnosti s ručením omezeným se stala akciová společnost.

