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JMHZ a práce v zahraničí: Které příjmy do nového hlášení patří a které ne

Jana Knížková
Dnes
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Žena v kanceláři sedící nad dokumenty
Autor: Shutterstock
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Nové jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) přináší řadu praktických otázek. Jedna z nich se týká zaměstnanců, kteří pracují současně v České republice i v zahraničí. Rozhodující přitom není jen místo výkonu práce, ale především to, kde se jejich příjmy zdaňují.

Řada firem zaměstnává pracovníky, kteří část roku nebo týdne pracují v České republice a část v zahraničí. S příchodem jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ) proto vyvstává otázka, jak správně vykázat jejich příjmy.

Právě takový dotaz, který vzešel z běžné praxe, řešila Finanční správa ČR

Jak postupovat při vyplňování jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ), pokud zaměstnanec vykonává práci částečně v České republice a částečně v zahraničí?

Jak uvádí úřad, odpověď není vždy jednoduchá. Rozhodující totiž není samotné místo výkonu práce, ale především to, ve kterém státě podléhá příjem zaměstnance zdanění.

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Rozhoduje stát, kde se příjem zdaňuje

To, zda se příjem zdaňuje v České republice nebo v zahraničí, se posuzuje podle zákona o daních z příjmů a případně také podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Výsledek mohou ovlivnit různé okolnosti. Mezi nejdůležitější patří:

  • délka výkonu práce v zahraničí,

  • existence stálé provozovny zaměstnavatele v zahraničí,

  • kdo nese náklady na mzdu zaměstnance,

  • konkrétní pravidla obsažená ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění.

Zaměstnavatel proto musí pečlivě posoudit, která část příjmů podléhá zdanění v České republice a která v zahraničí.

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Do JMHZ patří jen část příjmů

Pro účely nového měsíčního hlášení platí důležité pravidlo: do JMHZ se uvádějí pouze ty příjmy ze závislé činnosti, které podléhají zdanění v České republice.

Pokud tedy zaměstnanec část příjmů zdaňuje v zahraničí, tyto částky se do hlášení neuvádějí.

Z toho důvodu je zaměstnavatel povinen vést mzdovou evidenci tak, aby bylo možné příjmy jednoznačně rozlišit podle státu zdanění.

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U sociálního pojištění může být situace jiná

Odlišná pravidla však platí pro sociální zabezpečení. I když zaměstnanec pracuje současně v několika státech, může se na něj stále vztahovat česká legislativa sociálního zabezpečení. V takovém případě se pro pojistné může použít jeden společný vyměřovací základ.

Zaměstnavatelé by proto měli každou situaci posuzovat individuálně. Zatímco pro daňové účely je rozhodující stát zdanění příjmů, u sociálního pojištění mohou platit zcela jiná pravidla.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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