Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční, přestože nic platit nebude?

Pro auta do 12 tun se daň zrušila

Už předloni v červenci se zrušila silniční daň u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun. Kromě zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun se navíc snížila silniční daň pro nákladní vozidla a přívěsy nad 12 tun.

Takto je nyní daň stanovena:

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BA nebo BB

Počet náprav Největší povolená hmotnost v tunách (od-do) Výše daně v Kč 2 do 12 0 2 12 – 13 800 2 13 – 14 2300 2 14 – 15 3200 2 od 15 7200 3 do 15 0 3 15 – 17 1400 3 17 – 19 2900 3 19 – 21 3800 3 21 – 23 5800 3 od 23 9000 4 a více do 23 0 4 a více 23 – 25 3800 4 a více 25 – 27 6000 4 a více 27 – 29 9400 4 a více od 29 14 000

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC nebo BD





Počet náprav Největší povolená hmotnost v tunách (od-do) Výše daně v Kč 2 do 16 0 2 16 – 18 400 2 18 – 20 900 2 20 – 22 2000 2 22 – 23 2600 2 23 – 25 4600 2 25 – 28 8000 2 28 – 31 8700 2 31 – 33 12 100 2 od 33 18 400 3 a více do 36 0 3 a více 36 – 38 11 800 3 a více 38 – 40 16 300 3 a více od 40 24 200

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie O

Největší povolená hmotnost nákladního přívěsu v tunách Výše daně v Kč do 12 0 od 12 3600

Co je předmětem silniční daně

Předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo, kterým se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 nebo N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrována v registru silničních vozidel v České republice.

Zdanitelným vozidlem (resp. vozidlem, které není předmětem daně) však nejsou následující vozidla:

s přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,

kategorie N podkategorie - vozidlo zvláštního určení nebo terénní vozidlo zvláštního určení nebo

kategorie O s kódem druhu karoserie DA.

Zdanitelné vozidlo není předmětem daně v kalendářním měsíci, ve kterém u něj nebyly naplněny skutečnosti, jež jsou předmětem daně.

Kategorie vozidel N zahrnuje motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro přepravu zboží a dělí se na:

Kategorii N1 – motorová vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny

Kategorii N2 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun

Kategorii N3 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 12 tun

Kategorie vozidel O zahrnuje přípojná vozidla a dělí se na:

Kategorii O1 – přípojná vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tuny

Kategorii O2 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 0,75 tuny, ale nepřevyšující 3,5 tuny

Kategorii O3 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun

Kategorii O4 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun

Vozidlo kategorie O s kódem druhu karosérie DA je návěs, který není předmětem daně silniční.

Předmětem daně jsou tak stále i nákladní vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, dani však podléhají pouze vozidla s nenulovou roční výší daně. Ta se uplatňuje u vozidel určitého počtu náprav až od určité stanovené tonáže celkové hmotnosti (např. u vozidel se dvěma nápravami až od 12 tun).

Kdo je poplatníkem daně

Poplatníkem daně silniční je ten, kdo

je jako provozovatel zdanitelného vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,

užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.

Poplatníkem daně silniční je rovněž

osoba, která používá zdanitelné vozidlo určené jako státní hmotná rezerva,

organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

stálá provozovna podle právních předpisů upravujících daně z příjmů osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí:

Je-li u téhož zdanitelného vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.

Kdo musí podávat přiznání

Pozor však na to, že stále platí, že někteří poplatníci musí podávat přiznání k dani silniční, přestože žádnou daň neplatí. Poplatník je totiž povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční, pokud se v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo, a to nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období (letos tedy do středy 31. ledna 2024).

V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo,

za které je dílčí daň (tj. daň za vozidlo) vyšší než 0 Kč,

za které se uplatňuje sleva na dani nebo

které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč.

V daňovém přiznání se neuvádí zdanitelné vozidlo osvobozené podle § 3 odst. 1 písm. d) bodu 1, tj. pokud je poplatníkem diplomatická mise nebo konzulární úřad, je-li zaručena vzájemnost.

Nicméně platí, že pokud silniční daň činí méně než 100 Kč, daň se nepředepíše a ani neplatí.

Vychází se z technického průkazu

Kategorie vozidla a další parametry rozhodné pro daň se zjišťují primárně z technického průkazu, a to

k prvnímu dni zdaňovacího období nebo

ke dni první registrace tohoto zdanitelného vozidla v registru silničních vozidel v České republice, pokud k první registraci došlo v průběhu zdaňovacího období.

Jak daňové přiznání podat

Daňové přiznání lze podat v listinné podobě nebo elektronicky. Elektronicky lze podání učinit pouze datovou zprávou:

podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,

s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,

využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo

prostřednictvím daňové informační schránky.

Řada podnikatelů stále nepožádala o vrácení záloh

Protože ke zrušení daně došlo se zpětnou platností od 1. ledna 2022, řada podnikatelů ještě uhradila zálohy. Na konci října loňského roku evidovala finanční správa na silniční dani přeplatky ve výši 635 milionů korun. Přeplatky na dani silniční mohou být vráceny pouze na základě žádosti o vrácení přeplatku podané u místně příslušného finančního úřadu. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti činí 30 dní. Pokud si poplatník o přeplatek sám nepožádá, popř. finanční úřad jej nepoužije na úhradu nedoplatku na jiné dani, stává se přeplatek po 6 letech od konce roku, ve kterém vznikl, příjmem státu.

Jak zjistit, zda máte přeplatek

Zda máte na dani přeplatek, lze zjistit v Online finančním úřadě, do kterého se přihlásíte například prostřednictvím bankovní identity nebo datové schránky. Informace o přeplatku vám sdělí i místně příslušný finanční úřad. Samotnou žádost o vrácení přeplatku můžete vytvořit ve webové aplikaci Finanční správy ČR.

Co se změní od roku 2024

Na začátku ledna sice nabyly účinnosti dvě novely zákona o dani silniční, uplatní se však až za zdaňovací období roku 2024 (tedy v přiznání podávaném v roce 2025). Jedná se o tyto změny:

Informace o vozidle pro účely zákona o dani silniční se nově budou čerpat přednostně z registru silničních vozidel.

Zdanitelné vozidlo, u něhož dojde ke změně poplatníka, je v daném kalendářním měsíci předmětem daně pouze u nového poplatníka.

Zdanitelné vozidlo vybavené zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy je od daně osvobozeno bez ohledu na zvláštní výstražné zvukové zařízení

Dojde-li v průběhu zdaňovacího období k přestavbě zdanitelného vozidla, určí se jedna dvanáctina výše daně za jednotlivý měsíc podle údajů uvedených v registru silničních vozidel platných na začátku kalendářního měsíce, popř. při první registraci tohoto vozidla v registru silničních vozidel v České republice, pokud k registraci došlo v průběhu tohoto kalendářního měsíce.