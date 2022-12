Kdo musí podat za rok 2022 přiznání k silniční dani a jak na vrácení přeplatku?

Informační leták potom podává základní informace k dani silniční, tj. co je předmětem daně, jaká vozidla jsou od daně osvobozena, kdo je poplatníkem a kdo například podává přiznání.

Předmět silniční daně

Předmětem silniční daně jsou silniční vozidla kategorie N2 nebo N3 a jejich přípojná vozidla kategorie 03 nebo 04, pokud jsou registrována v registru vozidel v České republice. Jedná se o tyto kategorie vozidel:

Kategorie vozidla N2 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun

Kategorie vozidla N3 – motorová vozidla s maximální hmotnostní převyšující 12 tun

Kategorie vozidla O2 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun

Kategorie vozidla O3 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun

Zákon však definuje i ta vozidla, která nejsou předmětem daně. Jedná se o:

vozidla s předělenou zvláštní registrační značkou

vozidla kategorie N zvláštního určení nebo terénní vozidlo

vozidla kategorie O s kódem karoserie DA

Zákon také definuje, co je myšleno zdanitelným vozidlem a kdy je zdanitelné vozidlo předmětem daně. Zdanitelné vozidlo není předmětem daně v kalendářním měsíci, ve kterém u něj nebyly naplněny skutečnosti, jež jsou předmětem daně.

Osvobození od daně

V zákoně jsou také definována vozidla, která jsou od daně osvobozena. Jedná se o vozidla, která:

jsou vybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy a tato skutečnost je uvedena v technickém průkazu

jsou určená jako státní hmotná rezerva (nesmí být využívána k podnikání)

kategorie O, pokud je poplatníkem dílčí daně za něj poplatník dílčí daně za zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BD

poplatníka dílčí daně za toto vozidlo, pokud jsou tímto poplatníkem definované osoby (například diplomatická mise, ČČK, a další).

Aby mohlo být zdanitelné vozidlo od silniční daně osvobozeno v daném kalendářním měsíci, musí být v tomto měsíci splněny podmínky pro osvobození od daně, a to ve všech dnech, kdy byly u tohoto zdanitelného vozidla naplněny skutečnosti, které jsou předmětem daně.

Poplatník daně

Poplatník daně byl také v rámci novely zákona poměrně zúžen. Za poplatníka daně se považuje ten, kdo je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla, nebo ten, kdo vozidlo užívá a v technickém průkazu je zapsaná osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.

Poplatníkem je dále také osoba, která používá vozidlo určené jako státní hmotná rezerva, organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí a stálá provozovna se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

Jak je to s přiznáním?

Poplatník silniční daně musí podat daňové přiznání k silniční dani za rok 2022 do 31. ledna 2023. V daňovém přiznání pak poplatník uvede informace pouze za ta zdanitelná vozidla, kde je dílčí daň vyšší než 0 Kč, a dále vozidla, za která se uplatňuje sleva na dani, nebo vozidla, která jsou od daně osvobozena, pokud by jinak byla dílčí daň vyšší než 0 Kč.





Zálohy pro platbu silniční daně byly od roku 2022 zrušeny. Pokud je výsledná daňová povinnost menší než 100 Kč, tato daň se nepředepíše a poplatník daň nehradí.

Poplatník může podání učinit písemně – v listinné podobě, elektronicky nebo ústně do protokolu. Elektronicky formulář pro vyplnění přiznání k dani je dostupný na stránkách finanční správy.

Registrace k silniční dani

V rámci novely byla také zrušena povinnost registrovat se k dani silniční. Registrační povinnost zanikla dnem 1. ledna 2022 ze zákona, a proto poplatník nemusí za účelem zrušení registrace činit žádné úkony. Rozhodnutí o zrušení registrace finanční úřad nijak nepotvrzuje.

Poplatníci by si však aktivně měli zjistit, zda na silniční dani nemají přeplatek. Pokud poplatník eviduje na svém daňovém účtu přeplatek, například z titulu uhrazených záloh, musí si o jeho vrácení požádat. Finanční úřad nevrací přeplatky automaticky. Pokud tak poplatník neučiní do šesti let, přeplatek na dani propadá.

Co jste se v článku dozvěděli?

Dokdy musím podat přiznání k silniční dani?

Lhůta pro podání přiznání a zaplacení silniční daně je do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Za rok 2022 tak musí poplatníci podat přiznání do 31. ledna 2023. V tomto termínu musí být daň i uhrazena.

Jak zažádat o vrácení přeplatku na silniční dani?

Žádost o vrácení vratitelného přeplatku může poplatník vyplnit na webových stránkách finanční správy. Vrácení přeplatku není automatické.

Jak postupovat při zrušení registrace k silniční dani?

Poplatníci nemusí za účelem zrušení registrace činit žádné kroky.