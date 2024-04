Kdy může podnikatel zamítnout reklamaci?

Reklamaci lze zamítnout jen ze zákonných důvodů

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že si věc po dobu dvou let od zakoupení zachová obvyklé či ujednané vlastnosti a bude způsobilá sloužit svému účelu. Podle ustanovení § 2165 občanského zákoníku je kupující oprávněn vytknout vadu, která se na věci objeví do dvou let od převzetí. Na první pohled se může zdát, že po uplynutí uvedené dvouleté lhůty od převzetí zboží již není možné zboží reklamovat. Tak tomu ovšem není. Ustanovení § 2165 občanského zákoníku realizuje čl. 10 odst. 1 a 4 směrnice EP a Rady (EU) 2019/771, z něhož vyplývá, že prodávající odpovídá za jakoukoliv vadu, která se u zboží projeví do dvou let od převzetí.

Ustanovení tedy nelimituje dobu pro vytknutí vady na dva roky, nýbrž vymezuje časové rozmezí, v jehož průběhu je podnikatel odpovědný za vadu, která se na zboží vyskytne. Spotřebitel tedy může vadu podnikateli vytknout i později. Musí ovšem být schopen v takovém případě prokázat, že se vada objevila ještě před uplynutím dvouleté zákonné lhůty, což v praxi může být někdy obtížné – nikoliv však nereálné.





Důvody pro zamítnutí reklamace

Podnikatel může reklamaci zamítnout jednak v případě, kdy se vada na věci projeví až po uplynutí dvouleté zákonné lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, jenž počíná běžet od převzetí zakoupeného zboží spotřebitelem. Praxe bývá taková, že pokud spotřebitel vadu fakticky reklamuje až po uplynutí dvouleté zákonné lhůty, podnikatel automaticky tuto skutečnost považuje za projev vady, který nastal až po uplynutí zákonné lhůty a reklamaci zpravidla bez dalšího zamítne. Pokud by tedy spotřebitel reklamující věc po uplynutí dvouleté zákonné lhůty chtěl u podnikatele s reklamací uspět, musel by mu být schopen patřičně doložit, že se vada na věci projevila ještě před uplynutím dvouleté zákonné lhůty (např. předložením znaleckého posudku o existenci vady, vypracovaného před uplynutím zákonné lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění).

Podnikatel je dále také oprávněn reklamaci zamítnout v případech, kdy za vady neodpovídá. Tyto případy jsou taxativně vymezeny v zákoně a jsou následující: (i) pokud je věc opotřebovaná jejím obvyklým způsobem užíváním nebo (ii) pokud kupující o uvedených vadách věděl (např. věc byla pro vady zakoupena za nižší cenu), nebo je dokonce sám způsobil (např. v důsledku neodborného zacházení s věcí).

Vědomá koupě vadného zboží

Podnikatel samozřejmě může cíleně prodávat zboží, které vykazuje vady, a v praxi to není výjimkou. V takovém případě má však povinnost kupujícího upozornit na to, že prodává vadné zboží – v praxi k tomu dochází zpravidla za nižší cenu. Pokud spotřebitel takovou nabídku přijme, nemohou mu již náležet stejná práva z vadného plnění, jako kdyby koupil věc bezvadnou. Především pak ve vztahu k vadám, pro které byla věc „zlevněna“. Podobné je to i v případě věcí opotřebovaných či použitých. Zakoupí-li spotřebitel použitou věc, jejíž cena byla odpovídajícím způsobem snížena, nemůže z toho důvodu věc reklamovat. Zůstávají mu ovšem práva z ostatních vad, které věc může mít a o kterých spotřebitel nevěděl nebo se vyskytly až po převzetí věci od podnikatele.

Koupě použitého zboží

Opotřebení věci běžným užíváním již ze své podstaty nemůže být vadou, za kterou podnikatel odpovídá. Opotřebení věci znamená, že věc sice slouží svému účelu, ale už není tak efektivní jako dříve nebo vzhledově „pozbyla na kráse“. Základní vlastnosti ovšem věc stále má a svému účelu nadále slouží, takže ji nelze reklamovat jako vadnou. Obvyklé opotřebení bude vždy nutné posuzovat s ohledem na individuální okolnosti každého případu, a pokud by vybočovalo z definice „obvyklé míry“ opotřebení ve srovnání s jinými věcmi stejného druhu, spotřebiteli by v takovém případě práva z vadného plnění vznikla.

Například u obuvi je naprosto běžné, že se jejím užíváním postupně snižuje výška podpatku. Pokud by však podpatek v důsledku užívání obuvi odpadl, už by se nejednalo o opotřebení způsobené obvyklým užíváním, nýbrž o vadu věci. Pro oprávněnost reklamace by poté bylo rozhodující, zda podpatek odpadl v průběhu zákonné lhůty k uplatnění vad, zda na obuv byla poskytnuta záruka nebo zda odpadnutí podpatku náhodou nezpůsobil sám kupující. V každém případě, pokud by spotřebitel měl v úmyslu věc reklamovat z důvodu opotřebení způsobeného jejím běžným užíváním, může podnikatel takovou reklamaci jednoznačně zamítnout.

Způsobení vady spotřebitelem

Kupující nemá právo vadu reklamovat také v případě, kdy ji sám způsobil. K tomu může dojít především nevhodným užíváním věci (např. použitím běžného fotoaparátu k focení pod vodou). Vada způsobená kupujícím samozřejmě nemusí být způsobena jen nevhodným či neodborným užíváním věci, ale může jít také o vadu způsobenou nedopatřením, nebo dokonce úmyslně (např. náhodné upuštění mobilního telefonu z výšky na zem). Pokud tedy u prodejce reklamujete věc, která bude poškozena, přičemž ze způsobu poškození bude zřejmé, že k němu nedošlo samovolně nebo v důsledku vady výrobku při jeho řádném užívání (např. půjde o rozbitý display na mobilním telefonu či laptopu), dá se předpokládat, že reklamace v takovém případě nebude akceptována a podnikatel ji nepřijme.

Zamítnutí je vždy třeba odůvodnit

Pokud podnikatel reklamaci zamítne, má povinnost takovou skutečnost spotřebiteli vždy písemně odůvodnit. V odůvodnění by mělo být vysvětleno, proč se reklamace zamítá a z jakého důvodu za ni podnikatel neodpovídá. Pokud by k tomu došlo navzdory vašemu přesvědčení o důvodnosti reklamace, je potřeba sdělit podnikateli váš nesouhlas s důvody zamítnutí reklamace a současně vyhledat vhodného soudního znalce a oprávněnost reklamace s ním zkonzultovat. Pokud by z takovéto konzultace vyplynulo, že reklamace měla být přijata, je možné vůči podnikateli zahájit příslušné právní kroky. Alternativou může být i pokus o řešení sporu o uznání reklamace před Českou obchodní inspekcí. Rozhodnutí České obchodní inspekce sice není nikterak závazné ani vynutitelné, z pozice autority daného orgánu však může mít bezesporu jistý efekt a může přinutit prodejce neoprávněně zamítnutou reklamaci nakonec akceptovat a vyřídit.