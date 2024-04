Končí lhůta pro papírová přiznání za rok 2023. Máme velký souhrn všeho podstatného

Už několik let platí, že si poplatníci mohou prodloužit termín pro daňové přiznání elektronickým podáním. Kdo tak nestihne podat přiznání do dneška, může se pokutám vyhnout tím, že do 2. května podá přiznání elektronicky. Pozor ovšem na to, že většina OSVČ musí přiznání podat právě elektronicky.