Končí nadvláda IBM nad ADIS, konkurent nabídl o 1,2 miliardy korun nižší cenu

Eviden vyhrál s nabídkou 1,485 mld. Kč bez DPH. Rámcová smlouva nicméně uvádí, že celková výše dle smlouvy nesmí přesáhnout 2,725 mld. Kč, což byla původně odhadovaná cena zakázky a také nabídka konkurenční společnosti O2 IT Services.

Po 32 letech končí nadvláda IBM

Po 32 letech skončí vendor lock-in společnosti IBM, který způsobila nevýhodná smlouva z roku 1992. Už v srpnu 2019 uzavřelo Generální finanční ředitelství (GFŘ) se společností IBM dohodu, na jejímž základě dojde v průběhu roku 2023 k předání majetkových práv na ADIS do vlastnictví státu. Zároveň se ale GFŘ zavázalo, že do roku 2023 utratí u IBM 750 milionů korun bez DPH a že společnost IBM bude povinný poddodavatel služeb provozu ADIS do roku 2023 v hodnotě 558 milionů korun.

Když tuto informaci GFŘ v roce 2019 zveřejnilo, nebylo zřejmé, zda se 558 milionů korun, které IBM garantovaly podmínky veřejné zakázky, počítají do limitu 750 milionů korun pro předání licencí. GFŘ nejprve vyhýbavě odpovídalo a nebylo tak zřejmé, jak se situace má. Na opakovanou přímou otázku nakonec GFŘ odpovědělo, že se do limitu nepočítá. Uběhly tři hodiny a od finanční správy přišla omluva a oprava, že se peníze ze zakázky do limitu počítají.





Zakázku na provoz tehdy každopádně vyhrála společnosti O2 IT Services, která se přihlásila i do výběrového řízení na podporu, údržbu a vývoj ADIS v letech 2023 – 2027. Hodnota zakázky byla vyčíslena na 2,725 mld. Kč bez DPH (3,297 mld. Kč s DPH). Tato hodnota je zároveň stanovena jako nejvyšší přípustná celková cena, která může být dodavateli na základě rámcové dohody, resp. na jejím základě uzavřených prováděcích smluv, uhrazena, psalo se v zadávací dokumentaci.

ADIS bude mít na starost Eviden

A právě částku 2,725 mld. Kč bez DPH nabídla O2 IT Services. Do výběrového řízení se však přihlásila i firma Eviden ze skupiny Atos IT Solutions and Services, jež nabídla zakázku udělat téměř o polovinu levněji, konkrétně za 1,485 mld. Kč bez DPH (1,797 mld. Kč s DPH). S touto nabídkou společnost Eviden také vyhrála. Uzavřená rámcová smlouva nicméně počítá právě s maximální původně stanovenou hodnotou zakázky, respektive s tím, že celková částka nesmí přesáhnout částku ve výši 2,725 mld. Kč bez DPH.

Konkrétní cena za „člověkodny“ je však ve smlouvě začerněna a není tak veřejné, kolik si Eviden bude přesně účtovat. Už při zveřejnění zadávací dokumentace navíc GFŘ čelilo kritice, že u různých pozic chtělo stejnou sazbu za „člověkodny“, přestože různé IT profese mají značně rozdílné výše odměňování.

Oznámkujte vládu Petra Fialy jako ve škole. 1 - výborně

2 - chvalitebně

3 - dobře

4 - dostatečně

5 - nedostatečně

Probíhá zakázka na nový daňový systém

Přestože se GFŘ podařilo u ADIS najít jiného provozovatele, probíhá zároveň veřejná zakázka na I. etapu nového daňového informační systému (nDIS). Součástí zakázky má být jak vytvoření výchozí dokumentace, tzn. vypracování prováděcího projektu, prováděcí analýzy a detailního návrhu řešení, tak vytvoření nového daňového informačního systému na klíč. Ten bude v I. etapě spočívat ve vzájemně propojeném a funkčním informačním systému s veškerou dokumentací, který jako celek umožní řádnou správu daně z nemovitých věcí a daně z příjmů ze závislé činnosti včetně sběru individualizovaných dat poplatníků této daně za využití evidencí, procesů a funkcionalit s tím spojených, které budou využitelné i pro všechny další daňové agendy provedené v dalších etapách nDIS (tyto další etapy nejsou předmětem tohoto zadávacího řízení). Vítěz by měl obstarat i další související služby s chodem nDIS.

Jak potvrdilo GFŘ, do tendru se přihlásili tři účastníci, u kterých se nyní budou posuzovat kvalifikační předpoklady. Ti, kteří projdou, budou následně vyzvání k podání předběžných nabídek. Nový nDIS by měl dle plánu finanční správy začít fungovat za 3 roky.

nDIS má velké zpoždění

S vytvořením nDIS počítala finanční správa původně od roku 2021. Když ministerstvo financí před lety žádalo, aby EET udělala firma IBM, tak odbor Hlavního architekta eGovernmentu stanovil jako podmínku ukončení současného ADISu do 2021. Do konce března 2017 mělo GFŘ zaslat podrobný časový plán, jak bude přechod na nDIS vypadat. Už tuto první lhůtu ale nesplnilo a harmonogram odeslalo až během září, tedy půl roku poté, co měl být hotový. Harmonogram nicméně počítal s tím, že k výměně ADIS dojde do konce roku 2021. Jenže ani k tomu nedošlo a nesplnil se ani předpoklad, že dojde k dvouletému zpoždění.

Pro projekt nDIS přitom GFŘ získalo v závěru roku 2018 na základě veřejné zakázky strategického partnera, s jehož pomocí mělo v příštích letech realizovat potřebné kroky vedoucí k dosažení stanoveného cíle. GFŘ zpoždění hájilo tím, že jej limitují podmínky a lhůty stanovené zákonem o zadávání veřejných zakázek, které jsou nepřekročitelné a u obdobně velkých projektů notně zdlouhavé.