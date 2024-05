Plánujete si založit e-shop? Máme velký návod, jak na to

Na co si dát na začátku pozor

Jak na úvod vysvětluje Pavel Weber, CEO BlueGhost.cz, podnikatel, který si chce založit e-shop, by měl vědět, čeho chce dosáhnout. Dále by měl mít pojmenované své zákazníky, tedy definované cílové skupiny. A mít k dispozici výzkum jejich potřeb, očekávání a obav. Na začátku může postačit i jednoduchý dotazník. V BlueGhostu začínáme tzv. impact mapou, což je spojení zákaznických potřeb s byznysovými cíli prostřednictvím konkrétních funkcionalit budoucího e-shopu, upřesňuje.

Podle Petra Zápotockého, CEO ANTstudio, by si měl zájemce o e-shop prvně udělat analýzu trhu a zjistit, zda má jeho produkt potenciál k online prodeji. Kromě cílové skupiny by měl zdůraznit svoji konkurenční výhodu nebo jedinečnost produktu a nastavit jednotnou komunikační a vizuální linku, která bude jeho značku reprezentovat napříč online i offline světem s tím, že e-shop by měl být navržen tak, aby zákazníka vedl co nejkratší cestou k nákupu. Pokud chce mít s e-shopem co nejméně práce, je možné celý obchodní proces zautomatizovat. V tomto případě je nutné definovat jednotlivé procesy (nákup, naskladnění, logistika, generování faktur, vratky atd.). Tyto procesy lze poté implementovat do administrace e-shopu, což umožní řídit e-shop z jednoho místa, doporučuje.

Jakub Němec, jednatel marketingové agentury NEO STYLE, radí obrátit se na agenturu, která s rozjezdem e-shopu může pomoci. Základním rozhodovacím kritériem při výběru agentury bývá výsledná cena za kompletní řešení, nicméně to není úplně dobře. Spíše je podle něj dobré vnímat, jakým způsobem se ke klientovi agentura chová, jak vnímá klientovy potřeby a požadavky a ty reflektuje do návrhu výsledného řešení. Dobrá agentura chce znát veškeré odpovědi (proč e-shop chcete, co na něm bude, komu se to bude prodávat, za kolik, představy o rozpočtu a podobně), také marže u daných produktů, plány do budoucna, zázemí včetně logistiky a veškeré požadavky klienta. A především očekávání klienta od správně fungujícího e-shopu. Stanoví vám i pravidelný měsíční rozpočet pro online marketingový plán, který pomáhá udržovat e-shop na očích zákazníků, doplňuje.





Kateřina Linhartová ze Shoptetu na základě tipů specialistů na e-commerce ze vzdělávacího projektu Shoptet Univerzita upozorňuje ještě na vhodnou doménu a zapamatovatelnou značku. Už dávno neplatí, že nejlepší doména je taková, která obsahuje klíčová slova – vyhledávače už jsou dnes chytřejší a generické domény ztratily svou výhodu. Myslete na to, aby vaše doména nebyla tak snadno zaměnitelná a zároveň, aby byla pro zákazníky snadno zapamatovatelná. Lidé neradi píšou a snadno se mohou dopustit i překlepu, zdůrazňuje.

Krabicové řešení, nebo e-shop na míru?

Podle Jakuba Němce při této volbě obecně nejvíce záleží na povaze produktů na e-shopu a případných specifických požadavcích klientů. Pokud mám klasické produkty, potřebuji platební bránu, kurýrní službu či jiné běžné funkce. Pak je určitě smysluplné využít hotové řešení (Shoptet, Webareal atd.). Tato řešení v sobě obsahují naprosto vše, co běžný e-shop potřebuje, dodává s tím, že samozřejmostí je i graficky pěkná šablona. Doporučují klientům nechat si zpracovat vlastní design, aby e-shop nepůsobil tuctově jako laciné šablonové řešení. Mám-li specifické produkty nebo specifické požadavky na funkčnost e-shopu, můžu využít řešení na míru nebo e-shopové řešení pro redakční systém Wordpress, tedy WooCommerce, které lze také bez zásadnějších úprav velmi snadno doplnit o další funkce, ale zároveň se toto řešení dá kompletně přestavět na míru klientovi, pokud je třeba, radí dále.

Hotové řešení má podle Petra Zápotockého tyto výhody a nevýhody:

+ Rychlejší a levnější varianta, která je spíše vhodná pro e-shopy s jednoduchou produktovou nabídkou

+ Snadná správa a údržba

– Méně flexibilní a přizpůsobitelné (mají omezené možnosti designu a funkcí)

– Může být méně připravené pro SEO a marketingové aktivity

Tvorba na míru:

+ Plná flexibilita a přizpůsobitelnost

+ Možnost vytvoření e-shopu přesně podle potřeb a požadavků klienta.

+ Optimalizace pro SEO a marketingové aktivity

- Vyšší cena a delší doba vývoje

- Náročnější správa a údržba

Dávejte si obzvlášť pozor na dodavatele, kteří vám chtějí prodat 10 dkg e-shopu, jako byste byli v uzenářství a kupovali šunku. Dalším varovným signálem jsou dodavatelé, kteří od začátku mluví hlavně o technologiích a funkcích e-shopu, místo aby řešili vaše cíle a potřeby vašich zákazníků, radí dále Pavel Weber.

Jak na obsah e-shopu?

Hlavní informace, které ovlivňují zákazníky při nákupu, jsou podle Petra Zápotockého poutavé produktové popisy, kvalitní produktové fotografie a videa, jasné informace o cenách, dopravě a platbě a recenze produktů od zákazníků. Další informace, které je dobré na e-shopu mít, jsou obchodní podmínky a kontaktní informace (povinné), blog s užitečným obsahem relevantním pro vaši cílovou skupinu, případové studie a příběhy klientů, často kladené otázky (FAQ), vyjmenovává.

Kateřina Linhartová připomíná, že každý zákazník chce na první dobrou vědět, jaký je konkrétní výrobek a proč by si jej měl vybrat. Výhody by měly být vždy co nejlépe vidět, ideálně formou jednoduchých odrážek.

Co to je/umí?

Proč bych si to měl/a koupit/Co mi to přinese?

Jaké problémy má produkt vyřešit?

Jaké jsou funkce produktu?

Do popisu produktu můžete přidat i video, odpovědi na nejčastější otázky zákazníků a hodnocení od uživatelů. Velkou roli podle odborníků ze Shoptetu hrají fotografie. Proč spousta lidí dává před nákupem online přednost kamenné prodejně? Mohou si tam produkt prohlédnout naživo a ze všech stran, doplňuje Kateřina Linhartová a popisuje, že velkou konkurenční výhodou proti spoustě e-shopů tak mohou být 360° fotky. Díky nim si zákazníci zboží prohlédnou v reálně působící animaci a uvidí detaily, které na klasické produktové fotografii třeba tolik nevyniknou.

Jakub Němec si myslí, že obsahová stránka je nejdůležitější část a zároveň nejpodceňovanější. Nejprve radí stanovit, jakou produkci a její objem chcete na svém e-shopu mít, popřípadě i vybrané konkurenty, protože z této skutečnosti pak vychází zadání pro analýzu klíčových slov, která je základním stavebním kamenem pro SEO, a tedy textaci a kategorizaci celého e-shopu. Z analýzy klíčových slov se pak vychází při vytváření kategorií na e-shopu, při vytváření nadpisů i popisů produktů. Je také zdrojem pro online reklamní kampaně a další online obsah jako například blogové články, novinky či aktuality aj. Díky analýze víte, jaká slovní spojení jsou hledaná, jak moc na ně cílí i další subjekty a jak se pohybuje cena za proklik na dané klíčové slovní spojení pro PPC kampaně, shrnuje.

Jak e-shop rozjet?

Hotovým e-shopem práce nekončí, ale začíná. Kdo to vidí jinak, většinou podle Pavla Webera spláče nad splněním svých byznysových cílů. Zcela nový e-shop nebude mít totiž žádné návštěvníky nebo nebude mít více návštěvníků než starý e-shop. Začíná tedy úkol přivést zákazníky, naplnit jejich potřeby a dosáhnout byznysových cílů. Tento nekončící proces zahrnuje pojmy jako CX, UX, Brand Awareness, SEO, PPC a mnoho dalších, zmiňuje.

Petr Zápotocký k tomu přidává například analýzu dat, kdy pro správné fungování online marketingu je důležité sledovat klíčové metriky, aby se dalo zjistit, co funguje a co ne nebo budování vztahů se stálými zákazníky/komunitou. Udržujte kontakt se svými zákazníky, ať už v rámci komunikace na sociálních sítích anebo je informujte formou newsletterů o novinkách / akcích. Zákazníci o vás musí neustále vědět, aby v budoucnu znovu nakoupili anebo vás doporučili svým známým, dodává.

Také Jakub Němec doporučuje neusnout na vavřínech a být trpělivý s tím, že e-shop je o neustálé práci a investicích. Ne každá investice musí fungovat ihned. Zmiňuje také pravidelný online marketing: příspěvky na sociálních sítích, PPC kampaně, články a novinky jako doplněk kvalitního SEO aj. Samozřejmostí je také péče o produkty, správné texty, správné fotografie a péče o zákazníky nebo vhodně připravené akce. Velkým problémem také bývá, když provozovatel e-shopu dává neustále akce na své produkty. Zákazníci si poté na akce zvyknou a v momentě, kdy s akcemi e-shop přestane, může dojít k situaci, že zákazníci jednoduše nenakoupí, protože očekávají daný produkt v akci, uvádí. Dále radí, že pokud chcete dělat akce na produkty v e-shopu, měli byste mít vše dopředu promyšlené.

V Shoptetu radí pracovat na značce a mít jasno ve svých konkurenčních výhodách. Je dobré si sepsat výhody a nevýhody produktů nebo služeb, udělat si tabulku a psát jeden bod za druhým – ptát se kolegů nebo zákazníků, sledovat i hodnocení na srovnávačích, kde se dozvíte, co zákazníci oceňují, a pročíst si hodnocení například na Facebooku. To vše vám pomůže sestavit pozitiva a ukáže, jak lidem ulehčujete život. Zároveň tak uvidíte srovnání s konkurencí. Výsledkem by mělo být něco kolem desítky výhod, říká Kateřina Linhartová s tím, že tyto konkurenční výhody nemusí být zcela jedinečné, nevídané a revoluční. Postačí, když v rámci vašeho trhu budete alespoň jedni z mála. A když váš mix předností bude jedinečný nebo neobvyklý alespoň částečně, popisuje.

Přemýšlíte nad založením e-shopu? ANO, mám to v plánu.

ANO, ale nevím v jakém časovém horizontu.

NE, nemám to v plánu.

NE, není na to vhodná situace.

NEVÍM, neuvažoval/a jsem nad tím.

Kde se chybuje?

Ze zkušeností ANTstudia vyplývá, že často je opomíjené SEO (e-shop ani produkty nejsou optimalizované pro vyhledávače a tím negenerují dostatečnou organickou návštěvnost), responzivita pro jednotlivá zařízení, zákaznický servis, získávání recenzí a špatné UX / CX (user a client experience). Často nejsou e-shopy přizpůsobené potřebám klienta a ten tak z e-shopu odchází dřív, než provede nákup, podotýká Petr Zápotocký.

Jakub Němec jako základní chybu vidí nestanovení rozpočtu. Klient nemá daný rozpočet a chce budovat projekt, jako je e-shop. Většinou to dopadá tak, že si agenturu nevybere, protože jsou všechny mimo jeho nestanovený rozpočet. Poté začne e-shop budovat sám. Druhou nejčastější chybou je podle něj pocit, že čím více budete mít produktů, tím více zákazníků oslovíte. Třetí chybou bývá stav, kdy si klient chce e-shop postavit sám a po čase zjistí, že to nebyl dobrý nápad. Dalšími chybami jsou pak absence SEO a analýzy klíčových slov nebo absence online reklamních kampaní a pravidelného online marketingu. Pokud nemáte správně zpracované SEO a neinvestujete do PPC kampaní, bude váš e-shop dohledatelný či viditelný jen opravdovou náhodou, upozorňuje.

Podle Kateřiny Linhartové se většina problémů, které jdou vidět u e-shopů, dá zařadit do škatulky neměřím, nevím. Jde tedy o problémy s měřením marketingu, výkonnosti skladu, o marže na produktech nebo o to, na čem dělají jednotliví zaměstnanci a externisté a co e-shopu přinášejí. Pavel Weber má obecně pocit, že mnoho firem vnímá e-shop jako pouhé odbytiště. Místo, kde vystaví své produkty a očekávají, že jim zákazníci bez většího úsilí utrhnou ruce. Většinu svého času a také rozpočtu pak věnují přípravě funkcí, které zákazníci buď neocení, nebo ocení, ale firmě to nepomůže naplnit její byznysové cíle, uzavírá.