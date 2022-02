Koronavirus otevírá dveře k digitálním inovacím. Nikdo nechce zůstat pozadu

Videoschůzky i prohlídky

Už jsme psali o tom, že pojišťovny umožňují sjednání pojištění bez osobního setkání. Například v České podnikatelské pojišťovně umí pojistnou smlouvu u podnikatelských produktů sjednat takzvaně na dálku – není ji třeba podepisovat, je akceptována zaplacením. V NN Životní pojišťovně je pak možné provést videoschůzku s poradcem nebo provádět změny na smlouvě NN Orange Risk online jen pomocí SMS ověření.

UNIQA pojišťovna využívá videoprohlídky škod jako standardní nástroj pro vyřízení pojistných událostí klientů. Jako první je mohou klienti využít v rámci pojištění domů a domácností. Jakmile zadají vzniklou škodu (prostřednictvím telefonního horvoru nebo webového hlášení), pojišťovna vyhodnotí, zda je tato škoda vhodná pro tento způsob likvidace. Klient musí mít chytrý mobilní telefonem s kamerou a následně se domluví s technikem. K výhodám videoprohlídek patří hlavně eliminace osobního kontaktu, ale také uspoření nákladů a času spojených s výjezdy techniků.

Co je zakázáno a na co mám nárok? Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat.

Půjčky i spoření na pár kliknutí

V Komerční bance je možné založit si rychle a snadně doplňkové penzijní spoření v mobilní aplikaci Komerční banky s názvem Mobilní banka. „Výjimečný rok jasně ukazuje, že nastupuje nový finanční svět, který je založen na digitalizaci a mobilních zařízeních. Ačkoli se kolem nás vše dynamicky mění, jedno zůstává stejné – včas začít myslet na penzi a její finanční zajištění,“ dodává Pavel Racocha, předseda představenstva KB Penzijní společnosti. Aplikaci mohou využívat i ti, kteří nejsou klienty banky, musí si však tuto službu aktivovat na pobočce.

Klienti Equa bank si mohou díky on-line žádosti požádat o Minutovou půjčku. Banka totiž přišla s novou verzí on-line žádosti, která přináší několik změn. Naše nová aplikace Minutové půjčky patří k hlavním inovacím, které jsme v loňském roce v oblasti digitalizace služeb přinesli. 99 % všech našich služeb poskytujeme digitálně a neustále je vylepšujeme, doplňuje Michal Hanousek, ředitel oddělení úvěrových produktů Equa bank s tím, že jejich cílem bylo, aby byl proces žádosti o Minutovou půjčku jednodušší a intuitivní. Aplikace se také přizpůsobí uživateli a zobrazí mu k vyplnění jen ty údaje, které banka dosud o žadateli nemá nebo je potřebuje aktualizovat. Ti, kteří nejsou klienty Equa bank, se místo nahrávání nebo předávání výpisů z účtů přihlásí prostřednictvím aplikace do internetového bankovnictví své hlavní banky a odsouhlasí tím předání informací o svém platebním účtu do Equa bank.

Umělá inteligence i roboti

ČSOB průběžně zavádí nová řešení využívající umělou inteligenci. Zaměstnanci se tak nemusí věnovat monotónním a rutinním činnostem. Hlavním přínosem umělé inteligence je digitalizace a zrychlení procesů a tím i zlepšení zážitku našich klientů. Pomáhá nám také šetřit čas, který můžeme věnovat důležitějším úkolům a poradenství pro zákazníky, popisuje Marcela Suchánková, členka představenstva ČSOB zodpovědná za oblast IT a zpracování operací. Konkrétně se zpracováním notářských dokumentů pomáhá AI Semantics, ověřování dokladů klientů na pobočkách zrychluje ID Scan a kontrolu nahrávek rozhovorů s klienty zajišťuje Speech2Text Machine.

Skupina KBC, do které patří ČSOB, přinesla osobní digitální asistentku Kate založenou na umělé inteligenci. Od listopadu je součástí mobilní aplikace ČSOB DoKapsy a umí klientům pomocí hlasového ovládání zajistit třeba cestovní pojištění, pojištění domácích zvířat, vyřešit ztrátu nebo krádež kreditní či debetní karty nebo porovnat ceny poskytovatelů energií. Letos by měla pomoci v řešení dalších situací a také při placení. Skupina KBC projekt Kate v listopadu zatím spustí záměrně s omezeným počtem možností. Kate se tak bude moci rychle učit a obratem se aktualizovat a dále rozvíjet, doplňuje Michaela Lhotková, výkonná ředitelka ČSOB pro platební řešení a inovace.

Podívejte se na nové výrobky českých šikovných ručiček:

Když technologie pomáhají

Česká spořitelna ve spolupráci se společností Virtual Lab pomohla s řešením, které umožní seniorům vydat se do okolního světa bez obav z nákazy koronavirem. Mohou za to speciální brýle fungující na principech virtuální reality. Ty přenesou lidi do nejrůznějších prostředí a pro ně jde tak o zábavu i odpočinek. Rozhodli se tak proto, že jsou senioři nyní jednou z nejzranitelnějších skupin a důležitý je také jejich psychický stav. Právě proto jsme se v České spořitelně rozhodli v rámci našeho sociálního bankovnictví zafinancovat vybraným organizacím zaměřujícím se na péči o seniory na dva měsíce speciální brýle s virtuální realitou, vysvětluje v závěru Otto Mach, manažer sociálního bankovnictví České spořitelny.