KVÍZ o historii supermarketů: Víte, kdy k nám přišly oblíbené řetězce?

První moderní obchodní řetězce se začaly objevovat na začátku devadesátých let a postupně došlo také k rozšiřování hypermarketů. Vystřídalo se zde několik řetězců a k těm zaniklým tak patří například Delvita, MANA nebo Carrefour.

Obchodní řetězce jsou dnes často skloňovány v souvislosti s rostoucími cenami potravin a maržemi. Jak jsme již dříve psali, řetězce supermarketů působících na českém trhu jsou pouze pobočkami těch zahraničních nebo patří do nějaké větší skupiny. Což má vliv na to, co se děje s jejich ziskem.