KVÍZ: Zjistěte, co víte a nevíte o dani z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí v České republice platí přes čtyři miliony poplatníků. V rámci konsolidačního balíčku vláda odsouhlasila zvýšení daně. Došlo tak ke změně sazeb a místních koeficientů obcí.

Jak se stanovuje daň z nemovitých věcí?

Daň z nemovitých věcí se stanovuje jako jedna celková částka vztahující se ke všem nemovitostem poplatníka nacházejícím se na území jednoho kraje. Jak jsme již psali, je rozesílána jedna složenka s vyčíslením konečné daně za všechny nemovité věci, pokud poplatník vlastní více nemovitých věcí v jednom kraji a daň nepřesahuje 5000 Kč. Pokud daňová povinnost nepřesáhne částku 5000 Kč, je splatná jednorázově, a to do 31. května 2024. Pokud je částka daňové povinnosti vyšší než 5000 Kč, je možné ji uhradit ve dvou termínech, a to do 31. května 2024 jako první platbu daně a do 30. listopadu jako druhou platbu daně.

