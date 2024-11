Město zvýšilo daň z nemovitostí omylem. Lidé tak budou muset platit zbytečně více

Chodov chtěl nechat daň stejnou, ale zvýšil ji

Když Patrik Pizinger, starosta města Chodov v Karlovarském kraji, představoval v září na jednání zastupitelstva novou podobu vyhlášky o stanovení koeficientů k dani z nemovitostí. Prezentoval ji, že jde jen o reakci na novou legislativní úpravu a že nedochází ke zvýšení daně z nemovitosti pro vlastníky nemovitostí ve městě. Návrh následně zastupitelstvo jednohlasně schválilo.

Nebyla to však tak úplně pravda, jelikož pro katastrální území Stará Chodovská a Dolní Chodov – část Chranišov-Osada nyní platí snížený základní koeficient 1,6, zatímco nově bude pro celý Chodov 2. Chodov upravil vyhlášku, která zvyšuje ve vámi zmíněných částech Chodova koeficient ze 1,6 na 2, potvrdil serveru Podnikatel.cz na dotaz, zda se v daných dvou částech daň nezvyšuje, Martin Polák, mluvčí města. V ostatních částech a samotném Chodově ke změně nedošlo a jeho vedení ani žádnou změnu nepřipravuje, dodal Martin Polák.

Jak ale následně zjistil server Podnikatel.cz při porovnání současné a nově schválené vyhlášky, i v samotném Chodově ve skutečnosti ke zvýšení daně došlo, jelikož město nově stanovilo místní koeficient 1,6 pro všechny obytné budovy a stavební pozemky, což znamená, že se základní koeficient 2, který je v Chodově už nyní, navíc nově násobí 1,6. Všem obyvatelům tak daň vzroste.





Město prý zmátl souběh koeficientů

Na doplňující dotaz pak mluvčí města uvedl, že skutečně došlo ke zvýšení daně v celém městě, ale že šlo o omyl. Cílem bylo zachovat stávající výši daně pro vlastníky obytných budov. Výpočet koeficientu jsme dle našich zvyklostí konzultovali s odborníky, metodickými materiály atd. Nicméně i přesto jsme později byli upozorněni, že výklad byl rozdílný. Nyní podnikáme všechny možné kroky k tomu, aby byl původní záměr zastupitelů co nejdříve naplněn, uvedl serveru Podnikatel.cz Martin Polák, mluvčí města.

Podle Poláka město nepočítalo s tím, že dochází u zmíněných nemovitostí k násobení místního koeficientu a koeficientu stanoveného zákonem dle velikosti obce. Na tento aspekt ovšem metodický materiál vůbec neupozorňuje, není podle našich informací ani znám daňovým poradcům a neupozorňuje na něj při konzultacích ani Odbor dozoru a kontroly MV, který se soustředí výhradně na soulad vyhlášky s platnou legislativou. Podle našich informací nebyl znám ani některým dalším obcím a městům, tvrdí Polák.

Jak dále upřesnil Polák, město následně poslalo vysvětlující dopis na ministerstvo financí a ministerstvo vnitra s tím, že doufá, že ještě před začátkem zdaňovacího obdobím naleznou řešení. Podle prvotních vyjádření se zdá, že je vůle řešení hledat, podotkl Polák.

Změny koeficientů okresních měst v jednotlivých krajích

Město má smůlu, shodují se ministerstva

Ministerstva financí a vnitra sice serveru Podnikatel.cz potvrdila, že o problému v Chodově ví, zároveň však doplnila, že se s ním v současnosti už nedá nic dělat. Podle zákona o dani z nemovitých věcí totiž platí, že vyhlášku k dani z nemovitostí je nutné schválit do konce září, jelikož se daň z nemovitosti stanovuje podle obecně závazné vyhlášky platné k 1. říjnu předchozího roku. Pro rok 2025 tedy dle vyhlášky platné k 1. říjnu 2024.

Především lze v obecné rovině doporučit, aby obce přijímaly obecně závazné vyhlášky s větším časovým předstihem před 1. říjnem. Tím se zvětšuje šance, že případné chyby budou odhaleny a bude možné je ještě opravit. Faktické řešení pro příští rok pro obec Chodov neexistuje. Pro rok 2026 a následující je samozřejmě možné obecně závaznou vyhlášku novelizovat tak, aby odpovídala vůli zastupitelstva, vysvětlil serveru Podnikatel.cz Petr Habáň z tiskového oddělení ministerstva financí.

Že nyní už nejde nic dělat, říká i ministerstvo vnitra, podle kterého se jeho zmiňovaný metodický materiál z povahy věci zaměřuje na oblast obecně závazných vyhlášek, prostřednictvím kterých dochází k úpravě koeficientů, a nemůže se tedy věnovat otázkám, které souvisí s výkladem zákona o dani z nemovitých věcí či výpočtem výnosu daně. S těmito otázkami se mohou obce obracet na finanční správu. K nezamýšlenému zvýšení daně ve městě Chodov pak došlo z důvodu kumulace místního koeficientu a koeficientu dle počtu obyvatel. Nicméně toto není důsledkem nové legislativy, neboť tato kumulace je v zákoně o dani z nemovitých věcí obsažena již řadu let, komentoval pro server Podnikatel.cz Ondřej Krátoška, mluvčí ministerstva vnitra, s tím, že ministerstvo město Chodov již informovalo, přičemž obdobný problém s žádnou jinou obcí doposud neřešilo.

Systém koeficientů se pro rok 2025 opravdu výrazně mění

Ačkoli je pravdou, že kumulace místního koeficientu a základního koeficientu platí už mnoho let, přesto došlo v rámci koeficientů u daně z nemovitých věcí pro rok 2025 k několika významným systémovým změnám. Koeficientů je dnes hned několik:

základní koeficient (dle počtu obyvatel)

koeficient „1,5“ pro podnikatele a různé stavby typu garáží

místní koeficient

inflační koeficient

Od roku 2025 končí koeficient 1,5, přičemž obce ale mají možnost pro podnikatele a další typy staveb, kterých se koeficient 1,5 týkal, zavést speciální místní koeficient. Další novinkou je, že od příštího roku už nelze snížit základní koeficient k dani, půjde jen o jednu kategorii zvýšit. Změn doznal i místní koeficient, který lze nově stanovit 5 způsoby: pro celé území obce, jednotlivé katastrální území, jednotlivý městský obvod nebo městskou část, jednotlivou skupinu nemovitých věcí (např. rekreační budovy) a jednotlivou nemovitou věc. Vždy se ale na jednu nemovitost uplatní pouze jeden místní koeficient.

Litoměřice se také sekly, chybu však stihly napravit

Že změny nejsou tak snadné a srozumitelné, dokazují zkušenosti i z dalších měst. Chodov totiž není jediným městem, které se ve vyhlášce seklo. Například Litoměřice, které mají nyní místní koeficient 2 a pro garáže, rekreační budovy a pro podnikatele navíc koeficient 1,5 (celkově součin 3), v červnu letošního roku schválily novou vyhlášku, ve které chtěly výši daně zachovat. Ve vyhlášce ale také udělaly chybu a omylem snížily daně z garáží, rekreačních staveb a pro podnikatele. Pro všechny tyto nemovitosti totiž stanovily místní koeficient 1,5, což by znamenalo snížení daně.

Litoměřice však měly to štěstí, že na pochybení přišly včas a vyhlášku stihly do termínu do konce září upravit. Pro obytné budovy a ostatní zdanitelné jednotky tak bude v roce 2025 místní koeficient 2,5 a pro garáže, rekreační stavby a podnikatele 3, tedy na stejné úrovni, jako je současný součin.

Nadvakrát schvalovali vyhlášku pro příští rok také v Litomyšli.

Město Chodov nevyužilo možnost kompenzovat vyšší daň jinde

Server Podnikatel.cz oslovil i daňového experta Petra Koubovského, vedoucího sekce majetkových daní Komory daňových poradců ČR (KDP ČR), zda by přeci jenom neexistovala pro Chodov nějaká možnost, jak problém vyřešit. Také on však potvrdil, že u daně z nemovitých věcí má město pro rok 2025 smůlu. Napadá mě snad jedině zvýšením daně dotčeným toto „kompenzovat", prostřednictvím levnější vody, MHD či nezvýšením poplatků za odpady, skládkování apod., dodal Petr Koubovský.

Touto cestou se však město zřejmě vydat nechce. Na začátku října totiž například schválilo i zvýšení poplatků za komunální odpad ze stávající ceny 0,60 Kč/ litr na 0,80 Kč/litr. Občané Chodova si tak příští rok připlatí jak na dani z nemovitých věcí, tak na poplatcích za komunální odpad.

