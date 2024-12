Minimální mzda se v roce 2025 rekordně zvýší, zaručená mzda ale končí

Od roku 2025 platí valorizační mechanismus

Od roku 2025 se výše minimální mzdy stanovuje za pomoci valorizačního mechanismus. Nově se minimální mzda vypočítá jako součin predikce průměrné mzdy v národním hospodářství pro příslušný kalendářní rok a koeficientu, který stanoví vláda nařízením na následující dva roky, přičemž se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.

Při určování koeficientu pak vláda musí zohlednit analýzu základních povinných kritérií přiměřenosti minimální mzdy (kupní sílu zákonných minimálních mezd s ohledem na životní náklady, obecnou úroveň mezd a jejich rozdělení, tempo růstu mezd, dlouhodobou vnitrostátní míru produktivity a její vývoj).

Minimální mzda bude 20 800 Kč

Cílem je podle ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) dosažení relace minimální mzdy k průměrné mzdě ve výši 47 % do roku 2029. Tato relace bude tedy v následujících letech postupně rovnoměrně zvyšována každý rok o 1,2 p. b. Podle schváleného nařízení vlády o koeficientu pro výpočet minimální mzdy v roce 2025 a 2026 budou koeficienty činit 0,422 pro rok 2025 a 0,434 pro rok 2026.





Vzhledem k tomu, že podle poslední makroekonomické predikce by průměrná mzda měla v roce 2025 činit 49 233 Kč (vydáno i v oficiálním sdělení ministerstva financí) a o rok později 51 761 Kč, bude minimální mzda v příštím roce 20 800 Kč (49 233 × 0,422). Pro rok 2026 se predikce zřejmě ještě změní, ale dle posledních odhadů by šlo o 22 500 Kč (51 761 × 0,434).

Koeficient pro rok 2026 se ještě může změnit

Přestože se koeficienty stanoví na následující dva roky, vláda může v případě podstatné změny vnitrostátních ekonomických podmínek změnit svým nařízením hodnotu koeficientu pro zbytek dvouletého období. Pro rok 2026 tak teoreticky může dojít příští rok ještě ke změně.

Kolik bude činit hodinová minimální mzda

Co se týče hodinové minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, vypočte se jako podíl měsíční minimální mzdy a průměrného počtu pracovních hodin připadajících v kalendářním roce, pro který se výpočet provádí, na jeden kalendářní měsíc. Do počtu pracovních hodin se nepočítají pracovní hodiny, na které připadá při rovnoměrném rozvržení pracovní doby do pětidenního pracovního týdne v kalendářním roce svátek. Hodinová minimální mzda tak pro rok 2025 bude 124,40 Kč.

Podnikatelé by také neměli zapomenout na ustanovení § 117 zákoníku práce, které stanovuje pravidla pro příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Ten činí nejméně 10 % aktuální minimální mzdy.

Ruší se zaručená mzda

Od roku 2025 rovněž dochází ke zrušení zaručené mzdy. Nově bude pouze tzv. zaručený plat pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, přičemž zaměstnanci v soukromé sféře budou před nepřiměřeně nízkým oceněním práce chránění minimální mzdou stanovenou dle valorizačního mechanismu a prostřednictvím kolektivního vyjednávání.

U zaručeného platu pak dojde ke snížení počtu skupin prací ze současných 8 skupin na 4. Nejnižší úroveň zaručeného platu se stanoví:

v 1. skupině prací na úrovní 1násobku minimální mzdy (pro rok 2025 jde o 20 800 Kč),

ve 2. skupině prací na úrovni 1,2násobku minimální mzdy (24 960 Kč),

ve 3. skupině prací na úrovni 1,4násobku minimální mzdy (29 120 Kč),

ve 4. skupině prací na úrovni 1,6násobku minimální mzdy (33 280 Kč).

Rozdělení prací do 4 skupin odstupňovaných podle kvalifikační náročnosti vykonávaných prací stanoví vláda nařízením. To mělo být původně vydáno do konce září, teprve však čeká na projednání ve vládě.

Navrhované rozdělení prací do skupin pro určení nejnižší úrovně zaručeného platu odpovídá kvalifikačním předpokladům, tedy požadovanému vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách. Navrhuje se, aby:

1. skupina prací zahrnovala práce v 1. a 2. platové třídě (základy vzdělání a základní vzdělání),

2. skupina prací zahrnovala práce ve 3. až 5. platové třídě (střední vzdělání a střední vzdělání s výučním listem),

3. skupina prací zahrnovala práce v 6. až 9. platové třídě (střední vzdělání s maturitní zkouškou a vyšší odborné vzdělání) a

4. skupina prací zahrnovala práce v 10. až 16. platové třídě (vysokoškolské vzdělání).

