Místo založení s.r.o. raději EU Inc.? Vznikne nová evropská forma firem

Daniel Morávek
25. 3. 2026
Evropská komise představila EU Inc., což má být nový právní rámec pro podnikatele, který by platil v celé EU. Komise si od nej slibuje snazší a rychlejší založení a provozování firmy. Společnost EU Inc. má být možné založit do 48 hodin a 100 eur.

EU Inc. má být základem budoucího 28. režimu, který by měl sjednotit právní a daňový rámec pro podnikání napříč Evropskou unií. 

  1. EU Inc. má usnadnit podnikání 
  2. Do konce letošního roku by měla být dohoda 
  3. V Česku lze firmu založit online již v současnosti 

EU Inc. má usnadnit podnikání 

Evropská komise představila minulý týden návrh nařízení, které zavádí nový režim celoevropské firmy EU Inc. Díky němu má být snazší a rychlejší založit firmu, provozovat ji a rovněž s ní i expandovat. Forma EU Inc. má společnostem zajistit plně digitalizované vyřizování všech potřebných náležitostí. 

EU Inc. má být navíc součástí nového 28. režimu v oblasti práva obchodních společností, který si klade za cíl sjednotit právní a daňový rámec pro podnikání napříč Evropskou unií. 

Mezi hlavní parametry EU Inc. má patřit: 

  • Založení společnosti EU Inc. proběhne do 48 hodin a bude stát méně než 100 eur. Nebudou žádné požadavky na minimální výši kapitálu, přičemž informace o podniku bude třeba předložit pouze jednou, a to pomocí rozhraní na úrovni EU. 
  • Plně digitální provoz společnosti v průběhu jejího celého fungování.
  • Zjednodušená likvidace firmy, díky které si budou moct podnikatelé otestovat inovativní nápady a v případě potřeby začít znovu.
  • Podnikatel si bude moct zvolit zemi EU, kde společnost zapíše do obchodního rejstříku.
  • Na formu EU Inc. se budou v plném rozsahu vztahovat platná pravidla členského státu, kde je společnost zaregistrována.  

Do konce letošního roku by měla být dohoda 

Návrh na zavedení EU Inc. se nicméně nachází teprve na začátku legislativního procesu a před schválením, pokud k němu dojde, může ještě projít celou řadou změn. Komise by ráda dosáhla dohody s Evropským parlamentem a Radou do konce letošního roku. 

V Česku lze firmu založit online již v současnosti 

V Česku je již v současnosti založení společnosti s ručením omezeným poměrné levné a rychlé. Už od roku 2021 lze firmu založit online a dokonce už od roku 2014 může být základní kapitál ve výši pouhé jedné koruny. Založení společnosti online probíhá sepsáním zakladatelského právního jednání ve formě tzv. elektronického notářského zápisu, který je sepsán na dálku bez fyzické přítomnosti účastníků. Namísto osobní účasti u notáře se uskuteční videokonference s notářem, na které notář ověří identitu zakladatele prostřednictvím elektronických prostředků, k čemuž je nutné disponovat bankovní identitou nebo identitou občana. 

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

